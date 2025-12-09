Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Водная прогулка
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $515 за всё до 6 чел.
Билеты
Бангкок: яркие места города
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от $318 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок на монетах
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $515 за всё до 10 чел.
