Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Занзибара

Большие черепахи на маленьком острове Чангу

Покормить-погладить удивительных животных и услышать о судьбе райского Тюремного острова

Мы отправимся на крохотный Prison Island недалеко от Стоун Тауна: вас ждут гигантские черепахи возрастом за сотню лет, сюжеты о мрачном прошлом острова и чудесный пляжный отдых.

Рептилии будут рады вашей ласке и свежим веточкам в качестве лакомства.

А я расскажу, как здесь за ними ухаживают, и поделюсь лучшими местами для снорклинга.
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Большие черепахи на маленьком острове Чангу

Что вас ожидает

Остров «невезения»

Свое второе название он получил из-за расположенной здесь заброшенной тюрьмы (сегодня это стилизованный отель). На прогулке в тени густых зарослей мы обсудим, как использовали это дивное место работорговцы, и поговорим о том, почему в местной тюрьме не было ни одного заключенного.

Величавые рептилии

Но главная изюминка острова — огромные черепахи Альдабра: некоторым представителям за сотню лет, а их панцирь достигает длины в 1 метр! Я расскажу, как появился черепаший питомник, почему стала снижаться популяция и как сегодня ухаживают за молодняком. Вы сможете покормить черепах и даже погладить — и, конечно, сделать забавные снимки. А если повезет, встретим и пестрых павлинов.

Райский отдых

Пляжи острова настолько хороши, что вы не сможете удержаться от купания в теплых бирюзовых водах. Снорклинг здесь тоже пройдет удачно: остров кораллового происхождения, а потому его подводный мир особенно интересен.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у набережной Фородани. Здесь мы садимся на лодку и отправляемся к острову. Время в пути — около 30 минут. Когда бывают волны, лодку может немного качать.
  • Входной билет включен в стоимость экскурсии
  • Возьмите с собой купальные принадлежности и крем от загара с фактором не менее 50
  • Трансфер до Стоун Тауна и обратно в стоимость не входит. Если он вам необходим, сообщите, пожалуйста, заранее — и я все организую.
🚩 Начало и место завершения: на набережной Стоун Тауна
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дамир
Дамир
Меня зовут Дамир. Я путешественник, фотограф, член Русского Географического общества. Объездил многие страны Юго-Восточной Азии, жил в Малайзии, Индонезии. Последнее время живу в Танзании, на Занзибаре. Я отлично знаю остров, его культуру, историю и особенности. С удовольствием помогу вам познакомиться с ним и влюбиться в это прекрасное место!
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