Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Занзибара

Что вас ожидает

Остров «невезения»

Свое второе название он получил из-за расположенной здесь заброшенной тюрьмы (сегодня это стилизованный отель). На прогулке в тени густых зарослей мы обсудим, как использовали это дивное место работорговцы, и поговорим о том, почему в местной тюрьме не было ни одного заключенного.

Величавые рептилии

Но главная изюминка острова — огромные черепахи Альдабра: некоторым представителям за сотню лет, а их панцирь достигает длины в 1 метр! Я расскажу, как появился черепаший питомник, почему стала снижаться популяция и как сегодня ухаживают за молодняком. Вы сможете покормить черепах и даже погладить — и, конечно, сделать забавные снимки. А если повезет, встретим и пестрых павлинов.

Райский отдых

Пляжи острова настолько хороши, что вы не сможете удержаться от купания в теплых бирюзовых водах. Снорклинг здесь тоже пройдет удачно: остров кораллового происхождения, а потому его подводный мир особенно интересен.

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