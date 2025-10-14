Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Анталье, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
-
20%
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 окт в 18:00
15 окт в 18:00
€155€193 за всё до 3 чел.
По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
Тот случай, когда можно превратиться в неандертальца, и родители даже не наругают
Начало: У пещеры Караин
Сегодня в 10:00
12 окт в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Свидание с Антальей каждый день
Пешая
2 часа
55 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€40 за человека
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
Сегодня в 10:00
11 окт в 10:00
€200 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Городские экскурсии»

Сколько стоит экскурсия по Анталье в октябре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
