Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Отправляемся в Каш, чтобы за 6 дней успеть заняться лёгким треккингом, искупаться в открытом море, побывать в самом греческом городке Турции, вдоволь наесться свежих фруктов и побыть наедине с собой, природой и спокойствием.
мая
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 825
Описание
Организационные детали
Стоимость тура за 1-местное размещение в спальне категории Standart боковой вид на море — 126 000 рублей; в спальне категории Superior, прямой вид на море — 132 000 рублей; в спальне категории Deluxe с джакузи — 142 000 рублей.
Участие в туре возможно с 18 лет.
Проживание. Будем жить на вилле со своей ванной комнатой с видом на море, бассейном и приватным спуском на пляж. Цена тура указана за 2-местное размещение в спальне категории twin.
Питание. В программу включены завтраки на вилле и свежие фрукты. Обеды и ужины в ресторанах города за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Турцию
Встречаемся в аэропорту Даламана в 14:00 и на комфортабельном транспорте доберёмся до виллы в Каше. Дорога займёт около 2 часов. После заселения вас будут ждать свежие фрукты, бокал шампанского и лёгкий перекус.
На ужин заглянем в кафе города, познакомимся и обсудим планы.
Йога, трекинг и катание на лодке
Начнём день в 8:30 с йоги и minfulness сессии — настроимся на продуктивный и приятный день. Позавтракаем с чашкой вкусного кофе и отправимся в несложный треккинг за головокружительными видами и хвойными ароматами.
После прогулки спустимся к секретному пляжу, где пообедаем и отдохнём, наслаждаясь шумом волн и полным релаксом. Профессиональный фотограф сделает эффектные фотографии на фоне бирюзы моря и белоснежного песка.
Вас ждёт катание на лодке: доберёмся до виллы по воде! Вечером у вас будет свободное время, чтобы расслабиться у бассейна, а затем поужинаем в одном из ресторанов Каша, где поделимся впечатлениями и рассмотрим фотографии. После ужина прогуляемся по ночному городу, когда на улочках уже зажгутся фонари.
Стречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж Турции
Наше утро начинается не с кофе, а со стречинга! На берегу, под лучами только просыпающегося солнца, займёмся мягкой и приятной растяжкой, слушая шум волн и крики чаек. После практики позавтракаем.
Сегодня день пройдёт максимально фотогенично: мы отправляемся в древний город Калкана, где причудливым образом сочетаются турецкие и греческие черты. Прогуляемся по атмосферным улочкам с уютными кафе, белыми домиками с красной крышей и бирюзовыми ставнями. Вдоволь нафотографируемся: пусть друзья гадают, Турция это или Греция?
Пообедаем в ресторане у моря и поедем на пляж Капуташ, считающийся самым красивым в стране и входящий в топ самых красивых в мире! Бирюзовые воды, белоснежный песок и уходящие в воду обрывистые скалы — отличный фон для фотографий.
На виллу вернёмся вечером. Вы сможете отдохнуть в номере или полежать у бассейна, а в 19:00 прогуляемся в центр Каша на ужин.
Катание на сапах и марина Каша
После лёгкой разминки, в 10:00, позавтракаем и отправимся на живописный пляж. Сегодня будем не только купаться и загорать — вас ждёт катание на сапах (доске с веслом). Инструктор поможет освоиться на новом «транспорте», расскажет про маршрут, и мы начнём путешествие по бирюзовым водам.
Вернёмся на виллу, переоденемся, отдохнём у бассейна и поедем в марину Каша. Прогуляемся мимо роскошных яхт, ухоженных газонов и ресторанов, зовущих отведать традиционные блюда. Поддадимся зову одного из них и поужинаем с шикарным видом.
Вечеринка на яхте
Сегодня взойдём на борт яхты и проведём весь день в открытом море! Посетим 4 живописных острова, устроим вечеринку и будем веселиться до самого вечера. Прыжки в воду, вкусный ланч, льющееся рекой вино, эффектные фотографии и весёлая музыка — все атрибуты отличного отдыха собраны!
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и фрукты на вилле
- Трансферы по программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Практика стречинга и йоги
- Сопровождение фотографом
- Катание на сапе
- Яхт-сафари по островам
Что не входит в цену
- Билеты до Даламана
- Обеды и ужины