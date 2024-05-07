Йога и стречинг по утрам, роскошная вилла с собственными пляжем и бассейном, самые фотогеничные места для эффектного контента в ваши соцсети, пляжный отдых на белоснежном песке — рецепт идеального отпуска прост. Отправляемся в Каш, чтобы за 6 дней успеть заняться лёгким треккингом, искупаться в открытом море, побывать в самом греческом городке Турции, вдоволь наесться свежих фруктов и побыть наедине с собой, природой и спокойствием.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш гид в Стамбуле

Светлана Ваш гид в Стамбуле

Описание

Организационные детали

Стоимость тура за 1-местное размещение в спальне категории Standart боковой вид на море — 126 000 рублей; в спальне категории Superior, прямой вид на море — 132 000 рублей; в спальне категории Deluxe с джакузи — 142 000 рублей.

Участие в туре возможно с 18 лет.