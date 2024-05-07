Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Авторский тур в Стамбуле

Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии

Йога и стречинг по утрам, роскошная вилла с собственными пляжем и бассейном, самые фотогеничные места для эффектного контента в ваши соцсети, пляжный отдых на белоснежном песке — рецепт идеального отпуска прост.

Отправляемся в Каш, чтобы за 6 дней успеть заняться лёгким треккингом, искупаться в открытом море, побывать в самом греческом городке Турции, вдоволь наесться свежих фруктов и побыть наедине с собой, природой и спокойствием.
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Ближайшие даты:
7
мая
29
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 825
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Стоимость тура за 1-местное размещение в спальне категории Standart боковой вид на море — 126 000 рублей; в спальне категории Superior, прямой вид на море — 132 000 рублей; в спальне категории Deluxe с джакузи — 142 000 рублей.

Участие в туре возможно с 18 лет.

Проживание. Будем жить на вилле со своей ванной комнатой с видом на море, бассейном и приватным спуском на пляж. Цена тура указана за 2-местное размещение в спальне категории twin.

Питание. В программу включены завтраки на вилле и свежие фрукты. Обеды и ужины в ресторанах города за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Турцию

Встречаемся в аэропорту Даламана в 14:00 и на комфортабельном транспорте доберёмся до виллы в Каше. Дорога займёт около 2 часов. После заселения вас будут ждать свежие фрукты, бокал шампанского и лёгкий перекус.

На ужин заглянем в кафе города, познакомимся и обсудим планы.

Добро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в Турцию
2 день

Йога, трекинг и катание на лодке

Начнём день в 8:30 с йоги и minfulness сессии — настроимся на продуктивный и приятный день. Позавтракаем с чашкой вкусного кофе и отправимся в несложный треккинг за головокружительными видами и хвойными ароматами.

После прогулки спустимся к секретному пляжу, где пообедаем и отдохнём, наслаждаясь шумом волн и полным релаксом. Профессиональный фотограф сделает эффектные фотографии на фоне бирюзы моря и белоснежного песка.

Вас ждёт катание на лодке: доберёмся до виллы по воде! Вечером у вас будет свободное время, чтобы расслабиться у бассейна, а затем поужинаем в одном из ресторанов Каша, где поделимся впечатлениями и рассмотрим фотографии. После ужина прогуляемся по ночному городу, когда на улочках уже зажгутся фонари.

Йога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодке
3 день

Стречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж Турции

Наше утро начинается не с кофе, а со стречинга! На берегу, под лучами только просыпающегося солнца, займёмся мягкой и приятной растяжкой, слушая шум волн и крики чаек. После практики позавтракаем.

Сегодня день пройдёт максимально фотогенично: мы отправляемся в древний город Калкана, где причудливым образом сочетаются турецкие и греческие черты. Прогуляемся по атмосферным улочкам с уютными кафе, белыми домиками с красной крышей и бирюзовыми ставнями. Вдоволь нафотографируемся: пусть друзья гадают, Турция это или Греция?

Пообедаем в ресторане у моря и поедем на пляж Капуташ, считающийся самым красивым в стране и входящий в топ самых красивых в мире! Бирюзовые воды, белоснежный песок и уходящие в воду обрывистые скалы — отличный фон для фотографий.

На виллу вернёмся вечером. Вы сможете отдохнуть в номере или полежать у бассейна, а в 19:00 прогуляемся в центр Каша на ужин.

Стречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж Турции
4 день

Катание на сапах и марина Каша

После лёгкой разминки, в 10:00, позавтракаем и отправимся на живописный пляж. Сегодня будем не только купаться и загорать — вас ждёт катание на сапах (доске с веслом). Инструктор поможет освоиться на новом «транспорте», расскажет про маршрут, и мы начнём путешествие по бирюзовым водам.

Вернёмся на виллу, переоденемся, отдохнём у бассейна и поедем в марину Каша. Прогуляемся мимо роскошных яхт, ухоженных газонов и ресторанов, зовущих отведать традиционные блюда. Поддадимся зову одного из них и поужинаем с шикарным видом.

Катание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина Каша
5 день

Вечеринка на яхте

Сегодня взойдём на борт яхты и проведём весь день в открытом море! Посетим 4 живописных острова, устроим вечеринку и будем веселиться до самого вечера. Прыжки в воду, вкусный ланч, льющееся рекой вино, эффектные фотографии и весёлая музыка — все атрибуты отличного отдыха собраны!

Вечеринка на яхтеВечеринка на яхтеВечеринка на яхтеВечеринка на яхте
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и фрукты на вилле
  • Трансферы по программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Практика стречинга и йоги
  • Сопровождение фотографом
  • Катание на сапе
  • Яхт-сафари по островам
Что не входит в цену
  • Билеты до Даламана
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
Завершение: Аэропорт Даламана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыВодные развлеченияПрирода и пейзажиНа яхте

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