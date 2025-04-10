Найдено 3 экскурсии в категории « Здание Народного комитета » в Хошимине на русском языке, цены от $122. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности $150 за экскурсию 7 часов Водная прогулка Водная прогулка в Хошимине Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас Начало: Отель Расписание: по договоренности с клиентом $230 за экскурсию Пешая 5 часов Индивидуальная День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину Начало: Ваш отель Расписание: По согласованию с гидом. $122 за человека Другие экскурсии Хошимина

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Здание Народного комитета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине Обзорная экскурсия по Хошимину Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Хошимине Самое главное Оперный театр 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле: Сколько стоит экскурсия по Хошимину в апреле 2025 Сейчас в Хошимине в категории "Здание Народного комитета" можно забронировать 3 экскурсии от 122 до 230. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5

Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Здание Народного комитета», 1 ⭐ отзыв, цены от $122. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь