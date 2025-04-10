Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 апр в 13:00
11 апр в 09:00
$150 за экскурсию
Водная прогулка
Водная прогулка в Хошимине
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
Расписание: по договоренности с клиентом
10 апр в 13:00
11 апр в 09:00
$230 за экскурсию
Индивидуальная
День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$122 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Здание Народного комитета»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Здание Народного комитета" можно забронировать 3 экскурсии от 122 до 230. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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