Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
День экстрима: квадроциклы, джунгли и водопад
Из Нячанга - к горным пейзажам и тропическим лесам дикого Вьетнама
Начало: Из центра Нячанга
Расписание: ежедневно в 08:45
24 сен в 08:45
25 сен в 08:45
$57 за человека
Водная прогулка
Из Нячанга - на райский остров Doi Dep
Откройте для себя остров Doi Dep: белый песок, коктейли, снорклинг и прогулка по океанариуму. Всё это в одном дне для вашей перезагрузки
Начало: В вашем отеле
24 сен в 09:00
27 сен в 09:00
$75 за человека
