1 чел. По популярности 8 часов 10 отзывов Водная прогулка Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам Начало: У вашего отеля $300 за всё до 6 чел. На квадроциклах 7 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. День экстрима: квадроциклы, джунгли и водопад Из Нячанга - к горным пейзажам и тропическим лесам дикого Вьетнама Начало: Из центра Нячанга Расписание: ежедневно в 08:45 $57 за человека 6 часов 4 отзыва Водная прогулка Из Нячанга - на райский остров Doi Dep Откройте для себя остров Doi Dep: белый песок, коктейли, снорклинг и прогулка по океанариуму. Всё это в одном дне для вашей перезагрузки Начало: В вашем отеле $75 за человека Другие экскурсии Нячанга

