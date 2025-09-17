Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Нячанге на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На мотоцикле 7.5 часов 29 отзывов Индивидуальная Нячанг как он есть: религия, культура, быт Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас $200 за человека На мотоцикле 7 часов 10 отзывов Индивидуальная Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами $200 за человека На машине 8 часов 23 отзыва Индивидуальная до 6 чел. К водопадам острова Орхидей - из Нячанга Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом от $290 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Нячанга

