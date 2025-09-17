Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
17 сен в 07:00
18 сен в 07:00
$200 за человека
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
17 сен в 07:00
18 сен в 07:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
15 сен в 16:00
17 сен в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
