Все отлично, рекомендую. Экскурсия интересная. Есть возможность задать вопросы в целом о жизни японцев, их быте.

А Анна

Отличная экскурсия! Лидия провезла нас по самым интересным местам, очень подробно и интересно нам рассказала, учла все наши пожелания и запросы! Также огромная благодарность за помощь по организационным вопросам в городе, все на высоте!

Спасибо большое! Рекомендую!