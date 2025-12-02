Индивидуальная
до 6 чел.
Хаконе: погружение в историю и красоту природы
Начало: На станции Синдзюку или Токио
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио как отражение творчества Харуки Мураками
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ...
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по центру Токио. Злачные уголки Синдзюку
Начало: Специальный район Синдзюку, префектура Токио
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandrs2 декабря 2025Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
- SSergei10 июля 2025Все отлично, рекомендую. Экскурсия интересная. Есть возможность задать вопросы в целом о жизни японцев, их быте.
- ААнна9 мая 2025Отличная экскурсия! Лидия провезла нас по самым интересным местам, очень подробно и интересно нам рассказала, учла все наши пожелания и запросы! Также огромная благодарность за помощь по организационным вопросам в городе, все на высоте!
Спасибо большое! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Парк «Синдзюку Гёэн»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Парк «Синдзюку Гёэн»" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парк «Синдзюку Гёэн»», 1 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль