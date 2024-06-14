Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией

Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Отправляемся во «вкусное» и увлекательное путешествие по Азербайджану! Насладимся контрастами Баку, прогуливаясь по старому городу и современной части столицы, полюбуемся шедеврами ковроткачества разных эпох, продегустируем шах-плов, погрузимся в древность в заповеднике «Гала» и посетим храм огнепоклонников Атешгях. Вас также ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь готовить кутабы.
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, дегустация плова. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Баку

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.

2 день

Обзорная экскурсия по столице и дегустация шах-плова

Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые Башни Пламени.

Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра.

Далее вас ждёт дегустация шах-плова — гордости азербайджанской кухни. Особенностью блюда является хрустящая корочка из лаваша, в котором готовится плов. Это лакомство подавали только привилегированным гостям.

Во второй половине дня отправимся в старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.

На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.

Обзорная экскурсия по столице и дегустация шах-пловаОбзорная экскурсия по столице и дегустация шах-пловаОбзорная экскурсия по столице и дегустация шах-пловаОбзорная экскурсия по столице и дегустация шах-плова
3 день

День в Музее ковра

В 10:00 отправимся в Азербайджанский национальный музей ковра и народно-прикладного искусства. Он стал первым в мире по сохранению и изучению ковров. В рамках экспозиции вы увидите ковры из разных регионов страны и разных исторических периодов. Также здесь представлены коллекция фаянса 12 века, национальные костюмы 19 века, оружие, посуда, украшения и образцы вышивки.

После экскурсии у вас будет свободное время.

День в Музее ковраДень в Музее ковраДень в Музее ковраДень в Музее ковра
4 день

Храм Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-класс

Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.

Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.

Далее в Этнографическом музее заповедника для вас проведут мастер-класс по приготовлению кутабов — пирожков с различными начинками. Кажется, что готовить их совсем несложно, но на самом деле необходимо знать несколько важных секретов, чтобы блюдо удалось.

Затем вернёмся в отель.

Храм Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-классХрам Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-классХрам Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-классХрам Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-классХрам Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-классХрам Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-класс
5 день

Окончание тура

В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*49 800 ₽
Отель 4*53 700 ₽
Отель 5* или holiday inn 4*65 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты, дегустация, мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 44 996 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 48 816 руб
  • В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 61 672 руб
  • Дополнительное место:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 72 199 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 76 578 руб
  • В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 106 762 руб
  • Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6335 руб./5869 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 7 919 руб./6 987 руб
  • В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 13 788 руб./12 856 руб
  • Дополнительная ночь (доп. место / для детей от 0 до 6 лет):
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 2329 руб./0 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 2702 руб./0 руб
  • В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 4472 руб./0 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыНа ноябрьские праздникиПрирода и пейзажиСвятые местаМастер-классыГастрономическиеСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыЗаповедникиДегустационные туры

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