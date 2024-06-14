Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, дегустация плова. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Приезд в Баку
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.
Обзорная экскурсия по столице и дегустация шах-плова
Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые Башни Пламени.
Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра.
Далее вас ждёт дегустация шах-плова — гордости азербайджанской кухни. Особенностью блюда является хрустящая корочка из лаваша, в котором готовится плов. Это лакомство подавали только привилегированным гостям.
Во второй половине дня отправимся в старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.
На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.
День в Музее ковра
В 10:00 отправимся в Азербайджанский национальный музей ковра и народно-прикладного искусства. Он стал первым в мире по сохранению и изучению ковров. В рамках экспозиции вы увидите ковры из разных регионов страны и разных исторических периодов. Также здесь представлены коллекция фаянса 12 века, национальные костюмы 19 века, оружие, посуда, украшения и образцы вышивки.
После экскурсии у вас будет свободное время.
Храм Атешгях, заповедник «Гала» и кулинарный мастер-класс
Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.
Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.
Далее в Этнографическом музее заповедника для вас проведут мастер-класс по приготовлению кутабов — пирожков с различными начинками. Кажется, что готовить их совсем несложно, но на самом деле необходимо знать несколько важных секретов, чтобы блюдо удалось.
Затем вернёмся в отель.
Окончание тура
В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|49 800 ₽
|Отель 4*
|53 700 ₽
|Отель 5* или holiday inn 4*
|65 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты, дегустация, мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 44 996 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 48 816 руб
- В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 61 672 руб
- Дополнительное место:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 72 199 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 76 578 руб
- В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 106 762 руб
- Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6335 руб./5869 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 7 919 руб./6 987 руб
- В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 13 788 руб./12 856 руб
- Дополнительная ночь (доп. место / для детей от 0 до 6 лет):
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 2329 руб./0 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Sapphire Inn Hotel - 2702 руб./0 руб
- В отеле Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5*/ Holiday Inn 4* - 4472 руб./0 руб