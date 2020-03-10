Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на вершину горы Корковадо в Рио-де-Жанейро и посмотрите на Христа-Искупителя вблизи
Прокатитесь на зубчатом железнодорожном поезде через лес Тижука, самый большой городской лес в мире
Совершите круг вокруг стадиона Маракана и сделайте остановку для фотографий
Предварительное бронирование билетов на поезд, включая проход без очереди
Наслаждайтесь комментариями по GPS на 9 языках
Отправляйтесь в Маракана, где вы совершите круг вокруг стадиона и сделаете небольшую остановку, чтобы вы могли оценить великолепие двукратного хозяина финала Кубка мира. Там вы сможете представить себе, сколько истории произошло с момента его открытия в 1950 году, когда Бразилия принимала свой первый чемпионат мира по футболу. Когда-то самый большой стадион в мире, стадион активно использовался во время чемпионатов мира и недавних Олимпийских игр, а также для проведения местных игр и концертов.
Затем вы отправитесь на вокзал Косме-Велью, чтобы добраться до главной достопримечательности Рио: статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковадо. Прокатитесь на зубчатом поезде от станции Cosme Velho через тропический лес Тижука и поднимитесь на гору Корковадо (возможно, вы увидите обезьяну на пути вверх). Поездка на поезде заканчивается на вершине горы Корковадо, где у вас будет около 1 часа, чтобы осмотреть культовую статую Христа-Искупителя, которая на протяжении многих лет является символом Рио-де-Жанейро. Наслаждайтесь видами на весь Рио и за его пределами и наблюдайте за Ипанемой и Копакабаной с высоты.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт туда и обратно из большинства отелей в районах Сан-Конрадо, Леблон, Ипанема и Копакабана в Рио-де-Жанейро, а также от порта круизных судов
Поездка на зубчатом поезде с входным билетом
Гид
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Питание
Напитки
Вход или посещение стадиона «Маракана»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Встреча в отеле возможна из большинства отелей Сан-Конрадо, Леблон, Ипанема и Копакабана, а также из порта круизных лайнеров. Ваше точное место и время получения будут сообщены после подтверждения вашего тура
Если вы хотите избежать посадки и высадки других пассажиров, при выборе места посадки попросите указать место последней встречи
Если вы не остановились ни в одном из отелей, где производится трансфер, и остановились поблизости, ближайшие пункты трансфера:
От отелей Barra da Tijuca - отеля Marina Palace - Avenida Delfim Moreira, 630 -. Леблон, Рио-де-Жанейро - RJ. Лучше всего добираться на такси
Из отелей Botafogo, Flamengo, Glória, Catete, Lapa и Downtown - отель Belmond Copacabana Palace - Avenida Atlântica, 1702 -. Копакабана, Рио-де-Жанейро - RJ. Лучше всего добраться на метро (станция Cardeal Arcoverde) или на такси
Пожалуйста, свяжитесь с местным поставщиком для получения полного списка отелей, где можно получить трансфер
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Jens
10 мар 2020
die Tour war irreführend beschrieben, getyourguide schreibt einmal "eine Runde IM maracana-stadion" und unter 'weitere Info' eine runde UM das Stadion - und das war es dann auch, eine Busfahrt UM das Stadion, mit 5 min!!! fotostop ohne wirklich das Stadion zu sehen. ziemlich dreister schwindel ansonsten guter guide, Christos-statue und fahrt mit der bahn dahin in ordnung. genügend zeit auf dem berg, hoteltransfer perfekt und inclusive. also besser das stadion weglassen- sieht man eh besser von oben- stattdessen lieber längeren stop am sambadrom einlegen, wobei schön ist es da auch bloß nicht.
R
Robert
31 дек 2019
Pick up was over one hour late, was a two site trip only did one and was supposed to be 4 hours for two stops, it took 7 hours for one. Yes it was busy but they knew that but never took us to the Maracanã afterwards and no refund. I’d think again about this trip. The guide was under pressure and list his temper with guests! Think about this trip and this company!!!!
M
Michael
11 окт 2019
My guy never showed up to my hotel, so I had to take a Uber ride to Christ the Redeemer. I have contacted my MasterCard and I’m expecting a full refund from you crooks!
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