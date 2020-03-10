Отправляйтесь в Маракана, где вы совершите круг вокруг стадиона и сделаете небольшую остановку, чтобы вы могли оценить великолепие двукратного хозяина финала Кубка мира. Там вы сможете представить себе, сколько истории произошло с момента его открытия в 1950 году, когда Бразилия принимала свой первый чемпионат мира по футболу. Когда-то самый большой стадион в мире, стадион активно использовался во время чемпионатов мира и недавних Олимпийских игр, а также для проведения местных игр и концертов.

Затем вы отправитесь на вокзал Косме-Велью, чтобы добраться до главной достопримечательности Рио: статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковадо. Прокатитесь на зубчатом поезде от станции Cosme Velho через тропический лес Тижука и поднимитесь на гору Корковадо (возможно, вы увидите обезьяну на пути вверх). Поездка на поезде заканчивается на вершине горы Корковадо, где у вас будет около 1 часа, чтобы осмотреть культовую статую Христа-Искупителя, которая на протяжении многих лет является символом Рио-де-Жанейро. Наслаждайтесь видами на весь Рио и за его пределами и наблюдайте за Ипанемой и Копакабаной с высоты.