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Велосипедная прогулка по Рио

Alena S.
Alena S. – Гид из Рио-де-Жанейро
Велосипедная прогулка по Рио
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Велосипедная прогулка по Рио
Велосипедная прогулка по Рио

Что вы увидите

  • Пляжи: Макумба
  • Секретный пляж. Национальный парк
  • смотровая площадка на побережье города и горы.
Мы отправимся исследовать побережье на велосипеде 🚲. Велопрогулка лучший способ насладиться природой, океаном и почувствовать себя по-настоящему свободным.
Наше приключение начнется на берегу океана. Мы заглянем в парк 🌳, чтобы понаблюдать за дикими животными: гигантские аллигаторы и капибары, которых вы можете увидеть только в Латинской Америке. Наш путь пролегает по велодорожке вдоль океана.
Прочувствовать запах Атлантики и насладиться видом побережья.
Проедем через знаменитый, сёрферский пляж 🏖️ Макумба. К
ак насчет того чтобы поплавать в природном бассейне, окруженном скалами? Шум волн, вы и дикая природа.
Далее мы отправимся на смотровую площадку "Ронкадор", по дороге между океаном и горами. Вы сможете наблюдать все побережье и невероятную природу Рио, искупаться на пляже около окруженного горами национального парка.
Что входит
  • Велосипед
  • Гид
Что не входит
  • Проезд до места старта
Начало и место завершения
🚩 Avenida das americas
Велосипедная прогулка по Рио
Велосипедная прогулка по Рио

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alena S.
Alena S.
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