Мы отправимся исследовать побережье на велосипеде 🚲. Велопрогулка лучший способ насладиться природой, океаном и почувствовать себя по-настоящему свободным.

Наше приключение начнется на берегу океана. Мы заглянем в парк 🌳, чтобы понаблюдать за дикими животными: гигантские аллигаторы и капибары, которых вы можете увидеть только в Латинской Америке. Наш путь пролегает по велодорожке вдоль океана.

Прочувствовать запах Атлантики и насладиться видом побережья.

Проедем через знаменитый, сёрферский пляж 🏖️ Макумба. К

ак насчет того чтобы поплавать в природном бассейне, окруженном скалами? Шум волн, вы и дикая природа.

Далее мы отправимся на смотровую площадку "Ронкадор", по дороге между океаном и горами. Вы сможете наблюдать все побережье и невероятную природу Рио, искупаться на пляже около окруженного горами национального парка.