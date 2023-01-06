1 чел.
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Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
- ссергей9 марта 2020экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
- ССВЕТЛАНА10 августа 2018Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
- ВВероника28 июля 2018Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
- ММила2 июля 2018Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
- MMarina30 августа 2016Очень понравилось. Огромное спасибо!
- DDina15 августа 20165 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На весь день»
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