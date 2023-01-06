Экскурсии на 1 день в Таллине

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Таллине на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 7 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    6 января 2023
    Путешествие в Пюхтицкий монастырь
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много
  • с
    сергей
    9 марта 2020
    Путешествие в замок Раквере
    экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
  • С
    СВЕТЛАНА
    10 августа 2018
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
  • В
    Вероника
    28 июля 2018
    Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
    Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
  • М
    Мила
    2 июля 2018
    Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
    Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
  • M
    Marina
    30 августа 2016
    Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
    Очень понравилось. Огромное спасибо!
  • D
    Dina
    15 августа 2016
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    5 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним
    читать дальше

    было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города, университета, их легенды, настоящие и вымышленные. . Роман отличный гид, а вот Тарту, по сравнению со сказочным Таллином, понравился меньше. . но это наше субъективное впечатление, каждый должен открывать мир сам, видеть его своими глазами… А Роман - именно тот, кто поможет сделать эти открытия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в Пюхтицкий монастырь
  2. Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
  3. Путешествие в замок Раквере
  4. Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
  5. Тарту - самый богемный город Эстонии
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Таллин на 1 день, гиды Таллина подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Таллин так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии на русском языке
ХорошоТам