Экскурсия по Монако, Эз, панорама Ниццы, Канны, Антиб и Сен Поль де Ванс.

Вас ждет самая большая и познавательная экскурсия по Лазурному берегу. Благодаря грамотно составленному маршруту и помощи наших русскоговорящих экскурсоводов, вы сможете увидеть все достопримечательности Лазурного берега за один день.

Обязательно удобно обуйтесь и возьмите фотоаппарат - ходить придется много, а заманчивых мест, где захочется сфотографироваться, будет еще больше!

В начале экскурсии вы полюбуетесь великолепной панорамой Ниццы и Вильфранша с холма Мон-Борон. Вы узнаете историю форта шестнадцатого века, возведенного на холме и сможете сделать множество замечательных снимков.

Следующая наша остановка - средневековый город Эз, размещенный на вершине скалы. Вас ждет захватывающая морская панорама и рассказ гида о секретах фабрики "Фрагонар".

Оттуда мы отправимся в сердце княжества Монако - блистательный город Монте-Карло. Вы увидите королевский дворец и дворец Принца, Океанографический музей и Кафедральный собор. И, конечно же, сможете полюбоваться на самое известное казино мира!

Канны не зря называют "французским голливудом". Ежегодно самые знаменитые актеры со всего мира приезжают на Каннский фестиваль, а многие и просто любят отдыхать на фешенебельном курорте. Вы пройдетесь по древней дороге, называвшейся Путь малого Креста (современная набережная Круазет) и узнаете, что нужно сделать, чтобы получить честь оставить отпечатки ладоней на аллее славы.

Антибы поразят вас своим контрастом - древний старый город и роскошные яхты в порту. Уверены, город-порт покорит ваше сердце!

Желающие могут дополнительно отправиться в Сен-Поль-де-Ванс - красивейший город, полный лавочек и мастерских местных творцов. Отличное место, чтобы приобрести необычные сувениры своим родным и близким!