Лазурный Берег

Экскурсия на Монако, Канны и Антиб: пешеходная и автобусная групповая экскурсия

5
1 отзыв
Описание
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
Лазурный Берег
Лазурный Берег
Лазурный Берег
Лазурный Берег
Лазурный Берег

Что вас ожидает:

  • Форт-дю-Мон-Альбан
  • Холм Мон-Борон
  • Город Эз
  • Парфюмерная фабрика "Фрагонар"
  • Княжеский дворец и кафедральный собор Монако
  • Океанографический музей
  • Монте-Карло
  • Набережная Круазет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия по Монако, Эз, панорама Ниццы, Канны, Антиб и Сен Поль де Ванс.

Вас ждет самая большая и познавательная экскурсия по Лазурному берегу. Благодаря грамотно составленному маршруту и помощи наших русскоговорящих экскурсоводов, вы сможете увидеть все достопримечательности Лазурного берега за один день.

Обязательно удобно обуйтесь и возьмите фотоаппарат - ходить придется много, а заманчивых мест, где захочется сфотографироваться, будет еще больше!

В начале экскурсии вы полюбуетесь великолепной панорамой Ниццы и Вильфранша с холма Мон-Борон. Вы узнаете историю форта шестнадцатого века, возведенного на холме и сможете сделать множество замечательных снимков.

Следующая наша остановка - средневековый город Эз, размещенный на вершине скалы. Вас ждет захватывающая морская панорама и рассказ гида о секретах фабрики "Фрагонар".

Оттуда мы отправимся в сердце княжества Монако - блистательный город Монте-Карло. Вы увидите королевский дворец и дворец Принца, Океанографический музей и Кафедральный собор. И, конечно же, сможете полюбоваться на самое известное казино мира!

Канны не зря называют "французским голливудом". Ежегодно самые знаменитые актеры со всего мира приезжают на Каннский фестиваль, а многие и просто любят отдыхать на фешенебельном курорте. Вы пройдетесь по древней дороге, называвшейся Путь малого Креста (современная набережная Круазет) и узнаете, что нужно сделать, чтобы получить честь оставить отпечатки ладоней на аллее славы.

Антибы поразят вас своим контрастом - древний старый город и роскошные яхты в порту. Уверены, город-порт покорит ваше сердце!

Желающие могут дополнительно отправиться в Сен-Поль-де-Ванс - красивейший город, полный лавочек и мастерских местных творцов. Отличное место, чтобы приобрести необычные сувениры своим родным и близким!

Программа

Форт-дю-Мон-Альбан, холм Мон-Борон, панораму Ниццы и Вильфранш, средневековый город Эз, парфюмерную фабрику "Фрагонар", Княжеский дворец, Кафедральный собор Монако, Океанографический музей, Монте-Карло, казино, набережную Круазет.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Посещение города Сан Поль де Ванс (19 € за человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
16 янв 2020
Мне экскурсия очень понравилась. Гид, Владимир, очень приятный человек: спокойный, корректный, подстраивается под туристов, не грузит лишней информацией. Единственное, что хотелось бы это поменять местами посещение Монако и Канн/Антиб. Антиб лучше осматривать в светлое время суток, а вот Монте Карло хотелось бы увидеть вечером, с красивой иллюминацией.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура
Набережная
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