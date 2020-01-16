Экскурсия на Монако, Канны и Антиб: пешеходная и автобусная групповая экскурсия
Что вас ожидает:
- Форт-дю-Мон-Альбан
- Холм Мон-Борон
- Город Эз
- Парфюмерная фабрика "Фрагонар"
- Княжеский дворец и кафедральный собор Монако
- Океанографический музей
- Монте-Карло
- Набережная Круазет
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия по Монако, Эз, панорама Ниццы, Канны, Антиб и Сен Поль де Ванс.
Вас ждет самая большая и познавательная экскурсия по Лазурному берегу. Благодаря грамотно составленному маршруту и помощи наших русскоговорящих экскурсоводов, вы сможете увидеть все достопримечательности Лазурного берега за один день.
Обязательно удобно обуйтесь и возьмите фотоаппарат - ходить придется много, а заманчивых мест, где захочется сфотографироваться, будет еще больше!
В начале экскурсии вы полюбуетесь великолепной панорамой Ниццы и Вильфранша с холма Мон-Борон. Вы узнаете историю форта шестнадцатого века, возведенного на холме и сможете сделать множество замечательных снимков.
Следующая наша остановка - средневековый город Эз, размещенный на вершине скалы. Вас ждет захватывающая морская панорама и рассказ гида о секретах фабрики "Фрагонар".
Оттуда мы отправимся в сердце княжества Монако - блистательный город Монте-Карло. Вы увидите королевский дворец и дворец Принца, Океанографический музей и Кафедральный собор. И, конечно же, сможете полюбоваться на самое известное казино мира!
Канны не зря называют "французским голливудом". Ежегодно самые знаменитые актеры со всего мира приезжают на Каннский фестиваль, а многие и просто любят отдыхать на фешенебельном курорте. Вы пройдетесь по древней дороге, называвшейся Путь малого Креста (современная набережная Круазет) и узнаете, что нужно сделать, чтобы получить честь оставить отпечатки ладоней на аллее славы.
Антибы поразят вас своим контрастом - древний старый город и роскошные яхты в порту. Уверены, город-порт покорит ваше сердце!
Желающие могут дополнительно отправиться в Сен-Поль-де-Ванс - красивейший город, полный лавочек и мастерских местных творцов. Отличное место, чтобы приобрести необычные сувениры своим родным и близким!
Программа
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Посещение города Сан Поль де Ванс (19 € за человека)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.