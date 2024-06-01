Экскурсии на 1 день в Мюнхене

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Замки Баварии: Нойшванштайн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
688 за экскурсию
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
320 за всё до 5 чел.
Средневековые жемчужины Германии
Индивидуальная
11 часов
Средневековые жемчужины Германии: путешествие по Ротенбургу и Нёрдлингену
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя великолепные города Ротенбург и Нёрдлинген с экспертом по истории
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
    читать дальше

    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
    читать дальше

    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

  • L
    Lev
    8 мая 2024
    Очарование баварских замков
    Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
    читать дальше

    Могу только пожалеть тех, кто по каким-то причинам на эту экскурсию и с этим гидом не поехали. Экскурсия была очень интересная, познавательная и красивая. Что касается гида Анны, то она была выше всех похвал. Мало знать материал, надо ведь ещё уметь его подать. Всё было отлично. Очень рекомендую этого гида, что превратит любую экскурсию в большое удовольствие

  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
    читать дальше

    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna. Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable. I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips. 14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне. Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной. Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • O
    Oleg
    1 апреля 2024
    Очарование баварских замков
    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
    читать дальше

    отказалась от экскурсии, а добросовестно провела ее полностью. Знание истории, логика повествования и просто приятные беседы в дороге, всё отлично. Нойшванштайн с окрестностями великолепен в любую погоду, даже в снег. Стоит ли идти на экскурсию внутрь замка, решайте сами, ее проводят по аудиогиду и весьма скомкано, плюс, на момент написания отзыва, внутри идёт реставрация и многое недоступно. Спасибо за сервис и желаю пережить этот трудный для русскоязычного туризма в Германии период и удержать таких профессионалов как Анна.

    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
    читать дальше

    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • Н
    Нина
    7 января 2024
    Очарование баварских замков
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
    читать дальше

    достаточно времени и на осмотр достопримечательностей и на покупку сувениров, было свободное время, чтобы сделать красивейшие фотографии великолепных мест. Были в замке Ношванштайн, внутри экскурсия проходит с русским аудиогидом, эту экскурсию проводят сотрудники замка, экскурсия небольшая, 35 минут. К сожалению не были внутри замка Хоэшванга, осмотрели только снаружи. В последней части экскурсии прогулялись по улочкам Фюссена. В целом экскурсией очень довольна, рекомендую экскурсии с Анной.

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
  2. Замки баварских королей
  3. Роскошные замки Баварии
  4. Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
  5. Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 120 до 688. Туристы уже оставили гидам 450 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Мюнхен на 1 день, гиды Мюнхена подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Мюнхен так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке
ХорошоТам