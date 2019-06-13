Замки Баварии: Нойшванштайн

Автобусная и пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида.
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн
Замки Баварии: Нойшванштайн

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Нойшванштайн
  • Деревня Обераммергау
  • Церковь Визкирхе
  • Замок Хоэншвангау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

У большинства туристов первой ассоциацией с экскурсиями по Баварии является, конечно, замок Нойшванштайн – едва ли не самый романтический замок в мире. Поговаривают, что именно здесь Чайковский вдохновился на написание «Лебединого озера». Замок и вправду очаровывает – построенный во второй половине 19-го века, он вобрал в себя все классические черты немецких средневековых замков, весь дух рыцарства и подлинного величия, все сказания и мифы этих земель.

Сам же король Людвиг II, при котором и был построен Нойшванштайн, прозванный за это «сказочным королем», вырос неподалеку от этих мест – в не менее романтическом замке Хоэншвангау. Эта романтическая резиденция была возведена отцом Людвига, Максимилианом II Баварским. Здесь король Людвиг II принимал Рихарда Вагнера – а музыка именно этого композитора, как известно, сыграла важную вдохновляющую роль в жизни короля. Именно ее мотивы он пытался вплести в архитектуру Нойшванштайна.

Сам король к концу жизни был признан сумасшедшим и по неизвестным причинам трагически утонул в Штарнбергском озере. Замки Баварии будут, впрочем, всегда напоминать о странном «сказочном короле».

На короле Людвиге II все баварские истории, конечно, не заканчиваются – так и в ходе этой экскурсии Вы успеете также посетить знаменитый городок Обераммергау, где в 17-м веке впервые были вживую поставлены так называемые «Страсти Христовы». На данный момент городок посещают более полумиллиона (!) человек в год.

Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн. Она считается жемчужиной стиля рококо в Германии и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в замок
  • Проезд по территории замка к мостику Марии и питание НЕ включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость входных билетов для взрослых (включая предварительную бронь) - 15 евро
  • Для посетителей до 18 лет - вход бесплатный
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
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Л
13 июня 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за столь увлекательную экскурсию! Были просто поражены сказочной красотой замков Баварии! Всем будем рекомендовать посетить эти замечательные места. Огромное спасибо и нашему водителю - Галине! Все прекрасно организовано, на протяжении 10 часов чувствовали себя комфортно.
Мы получили массу впечатлений от достопримечательностей, красоты природы, от очень интересных рассказов.
Ю
6 янв 2019
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Машину и водитель тоже на уровне. Спасибо.

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