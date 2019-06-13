У большинства туристов первой ассоциацией с экскурсиями по Баварии является, конечно, замок Нойшванштайн – едва ли не самый романтический замок в мире. Поговаривают, что именно здесь Чайковский вдохновился на написание «Лебединого озера». Замок и вправду очаровывает – построенный во второй половине 19-го века, он вобрал в себя все классические черты немецких средневековых замков, весь дух рыцарства и подлинного величия, все сказания и мифы этих земель.

Сам же король Людвиг II, при котором и был построен Нойшванштайн, прозванный за это «сказочным королем», вырос неподалеку от этих мест – в не менее романтическом замке Хоэншвангау. Эта романтическая резиденция была возведена отцом Людвига, Максимилианом II Баварским. Здесь король Людвиг II принимал Рихарда Вагнера – а музыка именно этого композитора, как известно, сыграла важную вдохновляющую роль в жизни короля. Именно ее мотивы он пытался вплести в архитектуру Нойшванштайна.

Сам король к концу жизни был признан сумасшедшим и по неизвестным причинам трагически утонул в Штарнбергском озере. Замки Баварии будут, впрочем, всегда напоминать о странном «сказочном короле».

На короле Людвиге II все баварские истории, конечно, не заканчиваются – так и в ходе этой экскурсии Вы успеете также посетить знаменитый городок Обераммергау, где в 17-м веке впервые были вживую поставлены так называемые «Страсти Христовы». На данный момент городок посещают более полумиллиона (!) человек в год.

Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн. Она считается жемчужиной стиля рококо в Германии и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.