Очарование баварских замков

Познакомьтесь с Мюнхеном: Обзорная экскурсия по замкам и истории Баварии

4.9
92 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Советуем предусмотреть удобную обувь, теплую одежду (в осенне-зимний период) и зонтик.

Внимание! В случае набора на данную экскурсию группы меньше, чем 5 человек, организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу и формат экскурсии.

А именно: группа в сопровождении профессионального гида на комфортабельном поезде направляется в город Фюссен и выполняет следующую программу: посещение внутренних залов Замка Хоэншвангау, Замка Нойшванштайн, ознакомительная пешеходная экскурсия по Фюссену - одному из городов Романтической дороги - вместо посещения Визкирхе. Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии.
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков
Очарование баварских замков

Что вас ожидает:

  • Замок Нойшванштайн
  • Деревня Обераммергау
  • Церковь Визкирхе
  • Замок Хоэншвангау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В ходе экскурсии Вы посетите не только самый известный замок Баварии Нойшванштайн, но и замок, в котором вырос будущий «сказочный король», - легендарный Хоэншвангау!

У большинства туристов первой ассоциацией с экскурсиями по Баварии является, конечно, замок Нойшванштайн – едва ли не самый романтический замок в мире. Поговаривают, что именно здесь Чайковский вдохновился на написание «Лебединого озера». Замок и вправду очаровывает – построенный во второй половине 19-го века, он вобрал в себя все классические черты немецких средневековых замков, весь дух рыцарства и подлинного величия, все сказания и мифы этих земель.

Сам же король Людвиг II, при котором и был построен Нойшванштайн, прозванный за это «сказочным королем», вырос неподалеку от этих мест – в не менее романтическом замке Хоэншвангау. Эта романтическая резиденция была возведена отцом Людвига, Максимилианом II Баварским. Здесь король Людвиг II принимал Рихарда Вагнера – а музыка именно этого композитора, как известно, сыграла важную вдохновляющую роль в жизни короля. Именно ее мотивы он пытался вплести в архитектуру Нойшванштайна.

Сам король к концу жизни был признан сумасшедшим и по неизвестным причинам трагически утонул в Штарнбергском озере. Замки Баварии будут, впрочем, всегда напоминать о странном «сказочном короле».

На короле Людвиге II все баварские истории, конечно, не заканчиваются – так и в ходе этой экскурсии Вы успеете также посетить знаменитый городок Обераммергау, где в 17-м веке впервые были вживую поставлены так называемые «Страсти Христовы». На данный момент городок посещают более полумиллиона (!) человек в год.

Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн. Она считается жемчужиной стиля рококо в Германии и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внимание! В случае набора на данную экскурсию группы меньше, чем 5 человек, организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу и формат экскурсии. А именно: группа в сопровождении профессионального гида на комфортабельном поезде направляется в город Фюссен и выполняет следующую программу: посещение внутренних залов Замка Хоэншвангау, Замка Нойшванштайн, ознакомительная пешеходная экскурсия по Фюссену - одному из городов Романтической дороги - вместо посещения Визкирхе. Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в оба замка
  • Проезд по территории замка к мостику Марии и питание НЕ включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость входных билетов для взрослых - 35 евро
  • Для посетителей до 18 лет - вход бесплатный
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.15 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 92 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
7
3
4
2
1
В
3 фев 2020
Организация и проведение поездки были великолепны. Гид Анна и водитель - корректны, доброжелательны и профессиональны, автобус также современный и удобный. Всегда во время поездки было время на все необходимое, кроме самих экскурсий: и кофе попить, и пообедать, и удобства посетить, и спокойно погулять, и сувениры посмотреть, и фото сделать - больше всего меня утомляет в таких длительных поездках какая-то постоянная спешка. Здесь этого не было, все было продумано идеально, это был настоящий отдых. Очень вам благодарны!
Л
18 янв 2020
На сайте купили билет, что очень удобно! Нужно было ещё из дома запланировать экскурсии! все было достаточно понятно, накануне вечером позвонили, подтвердили поездку) встретились в указанном месте) экскурсовод Валентина очень интересно вела рассказ! Не молчала ни минутки, с момента посадки и до момента приезда в Мюнхен! Умничка!!! Советую всем!!
М
4 янв 2020
Очень понравилась экскурсия по Баварским замкам.
Гид Вера рассказала интересные факты из жизни Людовика 2 и других баварских королей, а также их современниках, ключевые вехи истории этих мест, поделилась познавательной информацией о Мюнхене и его достопримечательностях.
Во время экскурсии не было скучно не на секунду! Хочется также отметить хорошую организацию (времени хватило на тщательный осмотр 4 достопримечательностей, на обед в чудесной деревушке и свободную прогулку).
Экскурсию порекомендуем всем, кто собирается в Мюнхен и окрестности.
Большое спасибо!
M
2 янв 2020
Отличный гид Ирина (позитивная, тактичная. Всю дорогу интересно рассказывала про историю региона). Хорошая организация всего тура от места встречи до возращения. Теплый удобный автобус.
Ребята - молодцы!
М
1 янв 2020
Несмотря на то, что Нойшванштайн шикарный замок, который не даром известен и запечатлен на логотипе Диснея, экскурсия, на наш взгляд, вышла довольно бестолковая, да и экскурсовод, Ирина, внесла некоторую долю бестолковости в сам процесс. При встрече на вокзале, оказалось, что списков с туристами, купившими экскурсию через tezeks, у неё нет, что, само по себе уже вносит некоторую степень удивления, если не сказать - негатива.
Всю дорогу до замка шёл рассказ о Людвиге, то и дело прерываемый вопросами, без ответов на которые, экскурсовод продолжать рассказ отказывалась. Ощущение, что присутствуешь на уроке истории и забыл сделать домашнее задание, за что тебе сейчас перепадёт.
После того, как приехали и поднялись к замку, объяснить, где конкретно она будет ждать, ей внятно не удалось, и такие проблемы, увы, были не только у нас.
Сам замок шикарный, несмотря на то, что, чтобы его полностью обойти хватает 35 минут. Вы пройдёте по нему с электронным гидом.
После замка - пятиминутный заезд в церковь на лугу. Совершенно потрясающее строение, внутреннее убранство которого восхищает.
Далее - деревня Обераммергау. На наш взгляд, это довольно бесполезный заезд, потому как даётся полчаса на пребывание в деревне и не успеваешь ни осмотреться, ни купить сувениров, даже до конца главной улицы дойти не успеваешь.
Вместо указанного замка Хоэшвангау, в который нас не завозили, мы отправились в замок Линденхоф, который тоже построил Людвиг. Небольшое строение, которое вы тоже пройдёте за полчаса с электронным гидом. Что, в общем-то, довольно печально, потому как Хоэшвангау нас интересовал больше, как и лебединое озеро, глядя на которое, Чайковский написал своё произведение, но ни того, ни другого нам не показали.
В целом, не могу могу поставить 5 звёзд этой экскурсии.
М
24 дек 2019
Однозначно рекомендую к посещению!
Экскурсия очень насыщенная и интересная!
Гид на протяжении всей экскурсии сопровождает группу, подробно рассказывает исторические факты. Остались очень довольны.
О
6 дек 2019
Замечательная экскурсия! Всем рекомендую! Стоит своих денег. Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне и водителю Ярославу.
I
26 ноя 2019
И это действительно очарование сказочной природой и волшебными замками. Весь негатив уходит, остается только красота.
М
23 ноя 2019
Очень благодарна гиду Андрею! Рассказывал очень интересно. Все запомнилось! Прекрасно организовал всю поездку. Нигде не потеряли ни минуты, все четко, без очередей. Мы все остались очень довольны и под большим впечатлением!
И
5 ноя 2019
Экскурсия понравилась, программа посещения, указанная на сайте соответствует действительности, замок Нойшванштайн впечатлил больше всего - и сам замок, и парк вокруг него. Около 1-1,5 часа мы ехали до деревни, где расположены замки, далее до моста Марии мы доезжали на автобусе (можно доехать на лошадях, можно пешком (около 1 часа подъем займет), сделали потрясающие видовые фото, затем пешком к замку. Обратно, к месту стоянки автобуса, спускались пешком. В принципе экскурсия предполагает много пеших прогулок с подъемами и спусками, но этого того стоит. С нами была гид Вера, рассказывала много и интересно. При покупке экскурсии обращайте внимание на доп. плату - входы в замки, проезд на автобусе, у нас на двоих доп. плата составила 47 евро, не считая оплаты за обед (можно покушать в кафе, можно взять с собой).
С
17 окт 2019
Очень понравилась экскурсия. Грамотный ГИД. Очень много полезного рассказал по истории Баварии. Не много ни хватило времени на остановке в последней деревеньки,
А
24 сен 2019
Очень хорошая экскурсия и приятный квалифицированный экскурсовод Анна. Спасибо.
О
21 сен 2019
Огромное спасибо Анне за проведённую экскурсию! Рассказ об истории Баварии, о строительстве замка Нойшванштайн, о короле Людвиге даёт возможность перенестись в 19 век! Прекрасное озеро с лебедями и уточками прекрасно дополняет вид на замки. Но самый впечатляющий момент - когда на горе из тумана появляется сам замок Нойшванштайн! Ещё раз спасибо за праздник, который вы нам подарили!
Огромное спасибо Анне за проведённую экскурсию! Рассказ об истории Баварии, о строительстве замка Нойшванштайн, о королеОгромное спасибо Анне за проведённую экскурсию! Рассказ об истории Баварии, о строительстве замка Нойшванштайн, о королеОгромное спасибо Анне за проведённую экскурсию! Рассказ об истории Баварии, о строительстве замка Нойшванштайн, о короле
О
20 сен 2019
Думаю, что замок Нойшванштайн будет интересно посмотреть каждому, поэтому большая часть впечатлений от экскурсии зависит от гида. Анна превзошла все наши ожидания, было интересно слушать ее рассказы, никто никого не поторапливал и не наводил суету
I
11 сен 2019
Очень красиво, замки,природа, приятный гид Анна.
Экскурсия понравилась.
Очень красиво, замки,природа, приятный гид Анна.
Ещё 77 отзывов

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