Познакомьтесь с Мюнхеном: Обзорная экскурсия по замкам и истории Баварии
Внимание! В случае набора на данную экскурсию группы меньше, чем 5 человек, организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу и формат экскурсии.
А именно: группа в сопровождении профессионального гида на комфортабельном поезде направляется в город Фюссен и выполняет следующую программу: посещение внутренних залов Замка Хоэншвангау, Замка Нойшванштайн, ознакомительная пешеходная экскурсия по Фюссену - одному из городов Романтической дороги - вместо посещения Визкирхе. Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии.
Что вас ожидает:
- Замок Нойшванштайн
- Деревня Обераммергау
- Церковь Визкирхе
- Замок Хоэншвангау
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В ходе экскурсии Вы посетите не только самый известный замок Баварии Нойшванштайн, но и замок, в котором вырос будущий «сказочный король», - легендарный Хоэншвангау!
У большинства туристов первой ассоциацией с экскурсиями по Баварии является, конечно, замок Нойшванштайн – едва ли не самый романтический замок в мире. Поговаривают, что именно здесь Чайковский вдохновился на написание «Лебединого озера». Замок и вправду очаровывает – построенный во второй половине 19-го века, он вобрал в себя все классические черты немецких средневековых замков, весь дух рыцарства и подлинного величия, все сказания и мифы этих земель.
Сам же король Людвиг II, при котором и был построен Нойшванштайн, прозванный за это «сказочным королем», вырос неподалеку от этих мест – в не менее романтическом замке Хоэншвангау. Эта романтическая резиденция была возведена отцом Людвига, Максимилианом II Баварским. Здесь король Людвиг II принимал Рихарда Вагнера – а музыка именно этого композитора, как известно, сыграла важную вдохновляющую роль в жизни короля. Именно ее мотивы он пытался вплести в архитектуру Нойшванштайна.
Сам король к концу жизни был признан сумасшедшим и по неизвестным причинам трагически утонул в Штарнбергском озере. Замки Баварии будут, впрочем, всегда напоминать о странном «сказочном короле».
На короле Людвиге II все баварские истории, конечно, не заканчиваются – так и в ходе этой экскурсии Вы успеете также посетить знаменитый городок Обераммергау, где в 17-м веке впервые были вживую поставлены так называемые «Страсти Христовы». На данный момент городок посещают более полумиллиона (!) человек в год.
Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн. Она считается жемчужиной стиля рококо в Германии и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внимание! В случае набора на данную экскурсию группы меньше, чем 5 человек, организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу и формат экскурсии. А именно: группа в сопровождении профессионального гида на комфортабельном поезде направляется в город Фюссен и выполняет следующую программу: посещение внутренних залов Замка Хоэншвангау, Замка Нойшванштайн, ознакомительная пешеходная экскурсия по Фюссену - одному из городов Романтической дороги - вместо посещения Визкирхе. Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты в оба замка
- Проезд по территории замка к мостику Марии и питание НЕ включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость входных билетов для взрослых - 35 евро
- Для посетителей до 18 лет - вход бесплатный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.15 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Гид Вера рассказала интересные факты из жизни Людовика 2 и других баварских королей, а также их современниках, ключевые вехи истории этих мест, поделилась познавательной информацией о Мюнхене и его достопримечательностях.
Во время экскурсии не было скучно не на секунду! Хочется также отметить хорошую организацию (времени хватило на тщательный осмотр 4 достопримечательностей, на обед в чудесной деревушке и свободную прогулку).
Экскурсию порекомендуем всем, кто собирается в Мюнхен и окрестности.
Большое спасибо!
Ребята - молодцы!
Всю дорогу до замка шёл рассказ о Людвиге, то и дело прерываемый вопросами, без ответов на которые, экскурсовод продолжать рассказ отказывалась. Ощущение, что присутствуешь на уроке истории и забыл сделать домашнее задание, за что тебе сейчас перепадёт.
После того, как приехали и поднялись к замку, объяснить, где конкретно она будет ждать, ей внятно не удалось, и такие проблемы, увы, были не только у нас.
Сам замок шикарный, несмотря на то, что, чтобы его полностью обойти хватает 35 минут. Вы пройдёте по нему с электронным гидом.
После замка - пятиминутный заезд в церковь на лугу. Совершенно потрясающее строение, внутреннее убранство которого восхищает.
Далее - деревня Обераммергау. На наш взгляд, это довольно бесполезный заезд, потому как даётся полчаса на пребывание в деревне и не успеваешь ни осмотреться, ни купить сувениров, даже до конца главной улицы дойти не успеваешь.
Вместо указанного замка Хоэшвангау, в который нас не завозили, мы отправились в замок Линденхоф, который тоже построил Людвиг. Небольшое строение, которое вы тоже пройдёте за полчаса с электронным гидом. Что, в общем-то, довольно печально, потому как Хоэшвангау нас интересовал больше, как и лебединое озеро, глядя на которое, Чайковский написал своё произведение, но ни того, ни другого нам не показали.
В целом, не могу могу поставить 5 звёзд этой экскурсии.
Экскурсия очень насыщенная и интересная!
Гид на протяжении всей экскурсии сопровождает группу, подробно рассказывает исторические факты. Остались очень довольны.
Экскурсия понравилась.