Вечерняя прогулка 👣 на парусной яхте 🛥️ вдоль города Родос в сопровождении историй о Колоссе Родосском и былом величии города, о славных победах рыцарей крестоносцев и знаменитых сражениях прошлого. Под шелест волн мы выйдем из порта Мандраки, увидим город 🏙️ Родос и его мощные стены глазами моряка представляя, как нос нашего судна, рассекая толщу времени, несет нас в далекое прошлое города. В завершении нашей прогулки мы проводим бога солнца Гелиоса за горизонт, что обещает яркие впечатления и красочные снимки.