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Встреча Античности и Средневековья под парусами

Афина Э.
Афина Э. – Гид из Родоса
Встреча Античности и Средневековья под парусами
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €48 за экскурсию

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Встреча Античности и Средневековья под парусами
Встреча Античности и Средневековья под парусами

Что вы увидите

  • На яхте вдоль Родосского побережья
Вечерняя прогулка 👣 на парусной яхте 🛥️ вдоль города Родос в сопровождении историй о Колоссе Родосском и былом величии города, о славных победах рыцарей крестоносцев и знаменитых сражениях прошлого. Под шелест волн мы выйдем из порта Мандраки, увидим город 🏙️ Родос и его мощные стены глазами моряка представляя, как нос нашего судна, рассекая толщу времени, несет нас в далекое прошлое города. В завершении нашей прогулки мы проводим бога солнца Гелиоса за горизонт, что обещает яркие впечатления и красочные снимки.
Что входит
  • экскурсионная прогулка на яхте
Начало и место завершения
🚩 порт
Встреча Античности и Средневековья под парусами
Встреча Античности и Средневековья под парусами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Афина Э.
Афина Э.
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