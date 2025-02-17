Оформить визу Индии можно только картой иностранного банка. Мы готовы помочь вам в оплате и в оформлении документов — дади гайд по заполнению анкеты для получения электронной визы на въезд.

Проживание. Будем жить в отелях Royale Sarovar Portico в Агре, 7 Apple Hotel JAL Mahal в Джайпуре, Golden Grand в Дели и в отеле-дворце, 2-местное размещение.

*Фото отелей предоставлены организатором

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, ужин в ресторане под открытым небом с танцами во 2-й день и новогоднее застолье в 3-й день. Также будут фрукты, снеки, для желающих — ром.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Force Urbania с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Виза. Гражданам РФ необходима виза, оформляется заранее и оплачивается отдельно только картами иностранных банков.