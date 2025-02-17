Описание тура
Организационные детали
Оформить визу Индии можно только картой иностранного банка. Мы готовы помочь вам в оплате и в оформлении документов — дади гайд по заполнению анкеты для получения электронной визы на въезд.
Проживание. Будем жить в отелях Royale Sarovar Portico в Агре, 7 Apple Hotel JAL Mahal в Джайпуре, Golden Grand в Дели и в отеле-дворце, 2-местное размещение.
*Фото отелей предоставлены организатором
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, ужин в ресторане под открытым небом с танцами во 2-й день и новогоднее застолье в 3-й день. Также будут фрукты, снеки, для желающих — ром.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Force Urbania с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Виза. Гражданам РФ необходима виза, оформляется заранее и оплачивается отдельно только картами иностранных банков.
Программа тура по дням
Прибытие и посещение Агра-форта
Встретим вас в аэропорту Дели и переедем в Агру, дорога займёт около 3 часов. В отеле позавтракаем и заселимся в номера, после чего у вас будет время отдохнуть. Дальше побываем в Агра-форте. В истории этой цитадели нашлось место и жестокой борьбе за власть, и войнам, и большой любви.
Устроим мастер-класс и обучимся искусству мехенди — росписи хной по телу. А ещё научим вас надевать сари. В ярком наряде вы сможете сделать эффектные фото.
Вечером можем посетить театрализованное представление, рассказывающее историю создания Тадж-Махала (по желанию, оплачивается дополнительно).
Тадж-Махал и дворцы Джайпура
С утра отправимся в легендарный Тадж-Махал — символ любви, построенный по приказу падишаха Шах Джахана I в память об умершей жене. На возведение сооружения ушло целых 22 года!
Переедем в Джайпур. Дорога займёт около 5 часов. По пути остановимся в деревушке Абанери, чтобы осмотреть самый древний в стране ступенчатый колодец Чанд-Баори 9 века. Прибудем в розовый город, как прозвали Джайпур за его удивительную архитектуру. Побываем у «дворца ветров» Хава-Махал, в котором прорезаны 953 окошка, — они обеспечивают вентиляцию комнат даже в самые жаркие дни. А ещё увидим «водный дворец» Джал-Махал, будто парящий над гладью озера.
Вечером вас ждёт ужин под открытым небом с национальными танцами.
Форт Амбер, Городской дворец и встреча Нового года
Хорошенько выспимся, позавтракаем и поедем в форт Амбер, который возвышается над округой с горы. Слушая об истории крепости, вы прогуляетесь в живописном саду, рассмотрите древние стены и открывающиеся отсюда виды. Ещё увидим храм Джагат Широмани 16 века с резными мраморными скульптурами.
Переедем в Городской дворец, часть которого отвели под музей. Затем переместимся в необычное место — Гейтор. Мы окажемся там, где сжигают останки правителей и их родных. Вы узнаете, как проходит обряд кремации, и осмотрите кенотафы — мемориалы.
Вернёмся в отель и подготовимся к празднику. А затем устроим новогодний ужин с танцами, фейерверками и вкусной едой.
Храм Галтаджи и ночь во дворце
После завтрака отправимся к храму Галтаджи, живописно возведённому в ущелье гор. Здесь находятся священные источники, а ещё живут обезьяны — они стали настоящими хозяевами этого места.
Поедем дальше в сказочный дворец махараджей. Это не экскурсия — дворец будем не осматривать, в нём останемся ночевать. Почувствуем себя царскими персонами, живя в номерах с антикварной мебелью и ужиная при свечах.
Переезд в Дели и экскурсия по столице
Неспешно позавтракаем — блюда нам подадут в фарфоровых тарелках! Затем погуляем по саду, пофотографируемся и в 12:00 поедем в Дели. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии начнём знакомство со столицей. Сегодня вы увидите храм Лакшми-Нараян, сикхскую святыню Гурдвара Бангла Сахиб и прачечную, где до сих пор стирают вручную. А ещё спустимся в колодец Аграсена 14 века по 104 ступеням.
Красный форт, храм Акшархдам и Ворота Индии
После завтрака продолжим исследовать Дели. На очереди — Старый город. Посетим Красный форт и мечеть Джама Масджид, а ещё заглянем на базар Чор, что в переводе означает «рынок воров». В народе даже говорят: если вы потеряли что-то, то сможете купить это на базаре Чор.
Побываем на самом большом рынке специй в Северной Индии и прокатимся по шумным улочкам на велорикше. Окажемся у храма Акшардхам, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Ещё полюбуемся храмом всех религий в форме огромного цветка лотоса. А также увидим Ворота Индии, Президентский дворец и здание Парламента.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$978
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужин с танцами и праздничная новогодняя вечеринка
- Трансферы по маршруту, трансфер из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Мастер-класс по росписи хной и надеванию сари
- Налоги, сборы за платные дороги и бензин
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины, кроме указанных в программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дополнительные развлечения по желанию
- Виза