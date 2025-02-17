Путешествие по Золотому треугольнику и весёлая встреча Нового года с песнями и танцами

Побывать в розовом городе, сделать фото у Тадж-Махала и поучиться искусству мехенди
Приглашаем встретить 2025 год в яркой стране контрастов. Вы посетите в Агру, Джайпур и Дели и увидите парящий над водой дворец Джал-Махал. Узнаете удивительную историю любви, связанную с Тадж-Махалом и
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побываете на Рынке воров.

Вас ждёт роскошный ужин в ресторане под открытым небом с танцевальными шоу и новогодняя вечеринка с фейерверком — веселиться будем не жалея сил.

А ещё почувствуем себя особами царских кровей — остановимся в отеле-дворце с антикварной мебелью в номерах и даже завтракать будем из фарфоровых тарелок.

Путешествие по Золотому треугольнику и весёлая встреча Нового года с песнями и танцами
Путешествие по Золотому треугольнику и весёлая встреча Нового года с песнями и танцами
Путешествие по Золотому треугольнику и весёлая встреча Нового года с песнями и танцами

Описание тура

Организационные детали

Оформить визу Индии можно только картой иностранного банка. Мы готовы помочь вам в оплате и в оформлении документов — дади гайд по заполнению анкеты для получения электронной визы на въезд.

Проживание. Будем жить в отелях Royale Sarovar Portico в Агре, 7 Apple Hotel JAL Mahal в Джайпуре, Golden Grand в Дели и в отеле-дворце, 2-местное размещение.

*Фото отелей предоставлены организатором

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, ужин в ресторане под открытым небом с танцами во 2-й день и новогоднее застолье в 3-й день. Также будут фрукты, снеки, для желающих — ром.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Force Urbania с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Виза. Гражданам РФ необходима виза, оформляется заранее и оплачивается отдельно только картами иностранных банков.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и посещение Агра-форта

Встретим вас в аэропорту Дели и переедем в Агру, дорога займёт около 3 часов. В отеле позавтракаем и заселимся в номера, после чего у вас будет время отдохнуть. Дальше побываем в Агра-форте. В истории этой цитадели нашлось место и жестокой борьбе за власть, и войнам, и большой любви.

Устроим мастер-класс и обучимся искусству мехенди — росписи хной по телу. А ещё научим вас надевать сари. В ярком наряде вы сможете сделать эффектные фото.

Вечером можем посетить театрализованное представление, рассказывающее историю создания Тадж-Махала (по желанию, оплачивается дополнительно).

Прибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-фортаПрибытие и посещение Агра-форта
2 день

Тадж-Махал и дворцы Джайпура

С утра отправимся в легендарный Тадж-Махал — символ любви, построенный по приказу падишаха Шах Джахана I в память об умершей жене. На возведение сооружения ушло целых 22 года!

Переедем в Джайпур. Дорога займёт около 5 часов. По пути остановимся в деревушке Абанери, чтобы осмотреть самый древний в стране ступенчатый колодец Чанд-Баори 9 века. Прибудем в розовый город, как прозвали Джайпур за его удивительную архитектуру. Побываем у «дворца ветров» Хава-Махал, в котором прорезаны 953 окошка, — они обеспечивают вентиляцию комнат даже в самые жаркие дни. А ещё увидим «водный дворец» Джал-Махал, будто парящий над гладью озера.

Вечером вас ждёт ужин под открытым небом с национальными танцами.

Тадж-Махал и дворцы ДжайпураТадж-Махал и дворцы ДжайпураТадж-Махал и дворцы ДжайпураТадж-Махал и дворцы ДжайпураТадж-Махал и дворцы ДжайпураТадж-Махал и дворцы Джайпура
3 день

Форт Амбер, Городской дворец и встреча Нового года

Хорошенько выспимся, позавтракаем и поедем в форт Амбер, который возвышается над округой с горы. Слушая об истории крепости, вы прогуляетесь в живописном саду, рассмотрите древние стены и открывающиеся отсюда виды. Ещё увидим храм Джагат Широмани 16 века с резными мраморными скульптурами.

Переедем в Городской дворец, часть которого отвели под музей. Затем переместимся в необычное место — Гейтор. Мы окажемся там, где сжигают останки правителей и их родных. Вы узнаете, как проходит обряд кремации, и осмотрите кенотафы — мемориалы.

Вернёмся в отель и подготовимся к празднику. А затем устроим новогодний ужин с танцами, фейерверками и вкусной едой.

Форт Амбер, Городской дворец и встреча Нового годаФорт Амбер, Городской дворец и встреча Нового годаФорт Амбер, Городской дворец и встреча Нового годаФорт Амбер, Городской дворец и встреча Нового годаФорт Амбер, Городской дворец и встреча Нового года
4 день

Храм Галтаджи и ночь во дворце

После завтрака отправимся к храму Галтаджи, живописно возведённому в ущелье гор. Здесь находятся священные источники, а ещё живут обезьяны — они стали настоящими хозяевами этого места.

Поедем дальше в сказочный дворец махараджей. Это не экскурсия — дворец будем не осматривать, в нём останемся ночевать. Почувствуем себя царскими персонами, живя в номерах с антикварной мебелью и ужиная при свечах.

Храм Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворцеХрам Галтаджи и ночь во дворце
5 день

Переезд в Дели и экскурсия по столице

Неспешно позавтракаем — блюда нам подадут в фарфоровых тарелках! Затем погуляем по саду, пофотографируемся и в 12:00 поедем в Дели. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии начнём знакомство со столицей. Сегодня вы увидите храм Лакшми-Нараян, сикхскую святыню Гурдвара Бангла Сахиб и прачечную, где до сих пор стирают вручную. А ещё спустимся в колодец Аграсена 14 века по 104 ступеням.

Переезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столицеПереезд в Дели и экскурсия по столице
6 день

Красный форт, храм Акшархдам и Ворота Индии

После завтрака продолжим исследовать Дели. На очереди — Старый город. Посетим Красный форт и мечеть Джама Масджид, а ещё заглянем на базар Чор, что в переводе означает «рынок воров». В народе даже говорят: если вы потеряли что-то, то сможете купить это на базаре Чор.

Побываем на самом большом рынке специй в Северной Индии и прокатимся по шумным улочкам на велорикше. Окажемся у храма Акшардхам, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Ещё полюбуемся храмом всех религий в форме огромного цветка лотоса. А также увидим Ворота Индии, Президентский дворец и здание Парламента.

Красный форт, храм Акшархдам и Ворота ИндииКрасный форт, храм Акшархдам и Ворота ИндииКрасный форт, храм Акшархдам и Ворота ИндииКрасный форт, храм Акшархдам и Ворота ИндииКрасный форт, храм Акшархдам и Ворота Индии
7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$978
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужин с танцами и праздничная новогодняя вечеринка
  • Трансферы по маршруту, трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-класс по росписи хной и надеванию сари
  • Налоги, сборы за платные дороги и бензин
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины, кроме указанных в программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дополнительные развлечения по желанию
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, утро, точное время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Дели, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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