Anastasiia D. проводит ещё 3 экскурсии

Буньоль – живописный городок в получасе езды от Валенсии.

Средневековый замок 🏰 в самом центре города, красивые 🤩 парки 🌳, концертный зал, высеченный прямо в скале, и волшебный водопад, где можно искупаться – все это Буньоль.

Наше путешествие начнется с исторического центра – Буньольского замка. Мы заберемся на башню, откуда открываются виды на зеленые горы ⛰️. Погуляем по территории замка, открытой для всех. Большим резным ключом откроем старинные двери, и зайдем в небольшой музей 🖼 с национальными костюмама и предметами быта прошлого.

Затем нас ждет бранч по-валенсийски и прогулка 👣 к водопаду. Где желающие смогут искупаться.

Если повезет, то по дороге можно увидеть диких коз, фотоохоту на которых ведут местные буньольцы, здесь можно посмотреть плоды их трудов.