Валенсия — это широкие чистые пляжи, апельсиновые рощи и аутентичные тихие деревушки испанских рыбаков. Провинция делится на два региона: это популярный курортный «белый берег» Коста-Бланка и скромный «берег флердоранжа» Коста-дель-Азахар.

Как правило, туристы связывают Валенсию с двумя распространенными ассоциациями: знаменитой одноименной футбольной командой и золотым побережьем Средиземного моря. Добавим к этому списку любовь к вкусной еде, сиесте и уличным празднествам.

И хотя сегодня Валенсия — динамичный и современный испанский город, его многовековая история и местные традиции притягивают путешественников, пытающихся понять, почему мавры прозвали его раем на земле.