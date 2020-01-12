Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии

Пешеходная

4
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии

Что вас ожидает 🤩

  • Базилика Обездоленных
  • Кафедральный собор
  • Шелковая биржа
  • Вокзал Nord
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Валенсия — это широкие чистые пляжи, апельсиновые рощи и аутентичные тихие деревушки испанских рыбаков. Провинция делится на два региона: это популярный курортный «белый берег» Коста-Бланка и скромный «берег флердоранжа» Коста-дель-Азахар.

Как правило, туристы связывают Валенсию с двумя распространенными ассоциациями: знаменитой одноименной футбольной командой и золотым побережьем Средиземного моря. Добавим к этому списку любовь к вкусной еде, сиесте и уличным празднествам.

И хотя сегодня Валенсия — динамичный и современный испанский город, его многовековая история и местные традиции притягивают путешественников, пытающихся понять, почему мавры прозвали его раем на земле.

Программа

Самые знаменитые и посещаемые места: базилику Обездоленных и Кафедральный собор, где хранится Святой Грааль, самый узкий в Европе дом и Шелковую биржу. Вы ощутите атмосферу Центрального рынка и полюбуетесь экстерьером Дворца Маркизов Dos Aguas, прогуляетесь по извилистым улочкам и побываете на широких солнечных проспектах, полюбуетесь знаменитой керамикой Lladro и мозаичными изразцами вокзала Nord…

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 15:15

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
12 янв 2020
В целом получилась интересная экскурсия по центру города. Гид была приветлива и интересно рассказывала о Валенсии.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии

🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Валенсии

Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
4 часа
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
180 за 1-6 чел.
Экскурсия по солнечной Валенсии
2 часа
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Экскурсия по солнечной Валенсии
Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов
60 за 1-5 чел.
Ежедневная прогулка по Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.8
26 отзывов
Ежедневная прогулка по Валенсии
Узнать и полюбить город за 2 часа
20 за 1 человека
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
Дмитрий
Нет отзывов
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии - как популярными, так и малоизвестными
120 за 1-4 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Tatiana
4.9
126 отзывов
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Нескучная экскурсия по must-see местам, в которой вы - главное действующее лицо
78 за 1-8 чел.
Принцесса Валенсия
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
4.9
97 отзывов
Принцесса Валенсия
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия - на обзорной прогулке
120 за 1-8 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Dmitri
5
184 отзыва
Знакомство с дивной Валенсией
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
75 за 1-5 чел.
Из глубины веков до наших дней
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
13 отзывов
Из глубины веков до наших дней
Автомобильно-пешеходная экскурсия по красотам Валенсии от древних лет до футуристического будущего
222 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии
3 часа
Мини-группа
Оксана
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Валенсии
150 за 1 человека
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Посетить винодельческую провинцию Валенсии, продегустировать местные вина и колбасы
235 за 1-6 чел.
Секреты Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Юлия
5
4 отзыва
Секреты Валенсии
Узнать самое любопытное о знаковых местах, понять, чем живет город, и раскрыть характер валенсийцев
20 за 1 человека
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
2 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
от 75 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Валенсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Валенсии
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ