Marat проводит ещё 1 экскурсию

Marat – ваш гид

Чтобы вы увидели всю коллекцию достопримечательностей города и не устали, я придумал бодрый и весёлый маршрут на колёсах.



К тому же, Валенсия идеальна для поездок на велосипеде в любое время года.



Я познакомлю вас с её историей от римлян до наших дней и покажу шедевры архитектуры.



А ещё расскажу, как выбирать местное вино, сыр и хамон, и посоветую, куда отправиться вечером.