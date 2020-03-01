Marat проводит ещё 1 экскурсию

Вело-Валенсия: не жарко, не скучно, а бодро и динамично Встречаемся рядом с башнями Серранос, садимся на велосипеды и отправляемся в путь. Мы проедем по извилистым улицам исторической части трех Валенсий — еврейской, арабской и христианской. Остановимся возле Кафедрального собора, где расскажу про древнюю Валенсию, основанную римлянами. Доберемся до Шелковой биржи — памятника ЮНЕСКО — и исследуем Центральный рынок города. Дальше возьмём курс на пышный и нарядный квартал, построенный в начале ХХ века, не спеша прокатимся по парку Турия, который когда-то был руслом реки. И закончим прогулку с ветерком в Городе искусств и наук — знаменитом архитектурном шедевре Сантьяго Калатравы.
Организационные детали
Выбирайте обувь поудобнее — мягкую (в идеале спортивную)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — Torres Serranos.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я кулинарный практик (хозяин и повар в фудтраке) и знаток вина (Сертифицированный сомелье D.O. Valencia). Рассказываю о городе с точки зрения винных маршрутов. Помогаю разобраться в испанских винах, отличать хорошее вино от плохого, рассказываю, где и как в Валенсии правильно выбрать вино.
Почувствовать себя экспертом и прислушаться к Валенсии
Приглашаю вас насладиться атмосферой модного района Eixample, узнать его историю и побывать на четырёх винных дегустациях на рынке, в ресторане, баре и семейной таверне. Вы откроете особенности испанских вин, угадаете сорт винограда, не глядя на этикетку, и научитесь отличать молодое вино от выдержанного по цвету, а дорогое от бюджетного — по вкусу. Такая комбинация вкусовых и созерцательных впечатлений поможет лучше узнать солнечную Валенсию.
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
Эта прогулка познакомит вас с красавицей-Валенсией и раскроет её секреты — от драгоценностей собора до горгулий Шелковой Биржи. Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города. А еще побываете на колоритном Центральном рынке и попробуете местные блюда.
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию. Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии позволит вам познакомиться с удивительной историей, захватывающими тайнами и легендами, собственными глазами увидеть Чашу Святого Грааля и насладиться картинами Гойя, побродить по узким улочкам и широким площадям, сфотографироваться возле самого узкого в Европе дома и восхититься экстерьером Музея Керамики и Шелковой Биржи...