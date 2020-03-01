Marat проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Крути педали: по Валенсии на велосипеде

Ещё больше must-see мест города на дружеской прогулке — с ветерком

Marat
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Marat – ваш гид
Чтобы вы увидели всю коллекцию достопримечательностей города и не устали, я придумал бодрый и весёлый маршрут на колёсах.

К тому же, Валенсия идеальна для поездок на велосипеде в любое время года.

Я познакомлю вас с её историей от римлян до наших дней и покажу шедевры архитектуры.

А ещё расскажу, как выбирать местное вино, сыр и хамон, и посоветую, куда отправиться вечером.
От 88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Torres Serranos
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Крути педали: по Валенсии на велосипеде
Крути педали: по Валенсии на велосипеде

Что вас ожидает

Вело-Валенсия: не жарко, не скучно, а бодро и динамично
Встречаемся рядом с башнями Серранос, садимся на велосипеды и отправляемся в путь. Мы проедем по извилистым улицам исторической части трех Валенсий — еврейской, арабской и христианской. Остановимся возле Кафедрального собора, где расскажу про древнюю Валенсию, основанную римлянами. Доберемся до Шелковой биржи — памятника ЮНЕСКО — и исследуем Центральный рынок города. Дальше возьмём курс на пышный и нарядный квартал, построенный в начале ХХ века, не спеша прокатимся по парку Турия, который когда-то был руслом реки. И закончим прогулку с ветерком в Городе искусств и наук — знаменитом архитектурном шедевре Сантьяго Калатравы.

Организационные детали

Выбирайте обувь поудобнее — мягкую (в идеале спортивную)

Крути педали: по Валенсии на велосипеде
Крути педали: по Валенсии на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Torres Serranos.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marat
Marat
Я кулинарный практик (хозяин и повар в фудтраке) и знаток вина (Сертифицированный сомелье D.O. Valencia). Рассказываю о городе с точки зрения винных маршрутов. Помогаю разобраться в испанских винах, отличать хорошее вино от плохого, рассказываю, где и как в Валенсии правильно выбрать вино.
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Marat проводит ещё 1 экскурсию

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