Xàtiva - хороший выбор для легкой и полезной однодневной поездки из Валенсии. Его основными достопримечательностями 🏛️ являются исторический район и внушительный замок 🏰. Кроме того, мы узнаем черную легенду, которая окружает семью Борха; кумовство и преступления тех, кто должен был стать прямым наследником Сан-Педро.

10:15 Посещение музея Альмоди (Археологический музей)

Будет перерыв на кофе с дегустацией монхавены (типичная сладость

Хатива, специально подготовленная исключительно для нас вне сезона). У них будет возможность заказать эту конфету, чтобы забрать ее во второй половине дня в той же

печи.

11:15 Посещение Музея изобразительных искусств. Здесь мы можем увидеть скульптурные остатки часовни Каликста III, коллекцию картин в стиле барокко из музея Прадо, полотна Риберы, Джордано и знаменитый портрет Фелипе V. Знаете ли вы, почему знаменитый государь прилип к стене лицом вниз? Капризы и безрассудство Франсиско де Гойя.

12:15 Посещение Соборной церкви Святой Марии (La Seu)

13:00 Посещение замка.

14:15 Обед (связанные рестораны)

16:30 Экскурсия ⛳ по историческому месту

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