Xàtiva - хороший выбор для легкой и полезной однодневной поездки из Валенсии. Его основными достопримечательностями 🏛️ являются исторический район и внушительный замок 🏰. Кроме того, мы узнаем черную легенду, которая окружает семью Борха; кумовство и преступления тех, кто должен был стать прямым наследником Сан-Педро.
10:15 Посещение музея Альмоди (Археологический музей)
Будет перерыв на кофе с дегустацией монхавены (типичная сладость
Хатива, специально подготовленная исключительно для нас вне сезона). У них будет возможность заказать эту конфету, чтобы забрать ее во второй половине дня в той же
печи.
11:15 Посещение Музея изобразительных искусств. Здесь мы можем увидеть скульптурные остатки часовни Каликста III, коллекцию картин в стиле барокко из музея Прадо, полотна Риберы, Джордано и знаменитый портрет Фелипе V. Знаете ли вы, почему знаменитый государь прилип к стене лицом вниз? Капризы и безрассудство Франсиско де Гойя.
12:15 Посещение Соборной церкви Святой Марии (La Seu)
13:00 Посещение замка.
14:15 Обед (связанные рестораны)
16:30 Экскурсия ⛳ по историческому месту
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