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Между историей и тайной

Anastasiia D.
Anastasiia D. – Гид из Валенсии
Между историей и тайной
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €87 за человека

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Между историей и тайной
Между историей и тайной

Что вы увидите

  • Археологический музей
  • Музей изобразительных искусств
  • Соборная церковь Святой Марии
Xàtiva - хороший выбор для легкой и полезной однодневной поездки из Валенсии. Его основными достопримечательностями 🏛️ являются исторический район и внушительный замок 🏰. Кроме того, мы узнаем черную легенду, которая окружает семью Борха; кумовство и преступления тех, кто должен был стать прямым наследником Сан-Педро.
10:15 Посещение музея Альмоди (Археологический музей)
Будет перерыв на кофе с дегустацией монхавены (типичная сладость
Хатива, специально подготовленная исключительно для нас вне сезона). У них будет возможность заказать эту конфету, чтобы забрать ее во второй половине дня в той же
печи.
11:15 Посещение Музея изобразительных искусств. Здесь мы можем увидеть скульптурные остатки часовни Каликста III, коллекцию картин в стиле барокко из музея Прадо, полотна Риберы, Джордано и знаменитый портрет Фелипе V. Знаете ли вы, почему знаменитый государь прилип к стене лицом вниз? Капризы и безрассудство Франсиско де Гойя.
12:15 Посещение Соборной церкви Святой Марии (La Seu)
13:00 Посещение замка.
14:15 Обед (связанные рестораны)
16:30 Экскурсия ⛳ по историческому месту
Возвращение в Валенсию
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • билеты
Что не входит
  • Обед: взрослые - 15евро
  • дети - 12 евро.
Начало и место завершения
🚩 Фонтан Turia Plaza de la Virgen
Между историей и тайной
Между историей и тайной
Между историей и тайной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Anastasiia D.
Anastasiia D.
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