2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История испанских пиратов

Вы познакомитесь с настоящей пиратской жизнью 16 века в музее «Пещера Драгута»! Я расскажу вам, как турецкий пират Драгут, заместитель корсара Барбароссы (Рыжей Бороды), Кульеру, захватив множество трофеев и заложников. Здесь вы увидите предметы пиратского быта тех времён – монеты, одежду, оружие, предметы навигации, карты и даже орудия пыток, используемые инквизицией. Экскурсия по музею придется по душе путешественникам любого возраста!

Попробовать настоящую паэлью!

Затем мы отправимся в старинную рыбацкую деревушку Эль Пальмар – родину знаменитой валенсийской паэльи. Только здесь вы сможете попробовать настоящее блюдо, приготовленное на дровах из особого сорта риса. В проверенном ресторане вы сможете отведаете любую паэлью с морепродуктами, с цыплёнком и кроликом, смешанную и других видов, а также ещё одно знаменитое местное блюдо – ай-и-пебре, блюдо из картофеля и угрей, выловленных в местном озере.

Живописное озеро Альбуфера

До или после обеда вас ждет лодочная прогулка по красивейшему озеру Национального парка Альбуфера, который расположился в 12 км к югу от Валенсии. Вы посетите самый крупный пресный водоём Испании, насладитесь невероятной природой этих мест, прочувствуете гармонию и умиротворение на берегу озера.