2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!

Посетить пиратский музей, попробовать настоящую паэлью и прокатиться на лодке по живописному озеру

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
Мы отправимся в курортный город Кульера, который по праву читается жемчужиной валенсийского побережья.

Вас ждут лучшие пляжи, потрясающий вид на морской залив и единственный в Испании пиратский музей.

А в колоритной деревушке Эль Пальмар вы попробуете настоящую валенсийскую паэлью на дровах, рецепт которой придумали именно здесь!
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!

Что вас ожидает

История испанских пиратов
Вы познакомитесь с настоящей пиратской жизнью 16 века в музее «Пещера Драгута»! Я расскажу вам, как турецкий пират Драгут, заместитель корсара Барбароссы (Рыжей Бороды), Кульеру, захватив множество трофеев и заложников. Здесь вы увидите предметы пиратского быта тех времён – монеты, одежду, оружие, предметы навигации, карты и даже орудия пыток, используемые инквизицией. Экскурсия по музею придется по душе путешественникам любого возраста!

Попробовать настоящую паэлью!
Затем мы отправимся в старинную рыбацкую деревушку Эль Пальмар – родину знаменитой валенсийской паэльи. Только здесь вы сможете попробовать настоящее блюдо, приготовленное на дровах из особого сорта риса. В проверенном ресторане вы сможете отведаете любую паэлью с морепродуктами, с цыплёнком и кроликом, смешанную и других видов, а также ещё одно знаменитое местное блюдо – ай-и-пебре, блюдо из картофеля и угрей, выловленных в местном озере.

Живописное озеро Альбуфера
До или после обеда вас ждет лодочная прогулка по красивейшему озеру Национального парка Альбуфера, который расположился в 12 км к югу от Валенсии. Вы посетите самый крупный пресный водоём Испании, насладитесь невероятной природой этих мест, прочувствуете гармонию и умиротворение на берегу озера.

Организационные детали

  • Трансфер от и до вашего отеля входит в стоимость экскурсии.
  • Обед в ресторане, личные расходы и входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии.
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Мы очень благодарны Дмитрию за его позновательный рассказ,мы думаем это не последняя встреча с этим прекрасным человеком, с благодарностью гости из Алматы
13 июня 2019
Экскурсия умышленно была запланирована на обеденное время, она и получилась обедом с водной прогулкой. Музей пиратов в этот день неожиданно закрылся раньше времени, поэтому о нем ничего сказать не могу. А вот обед был очень вкусным, сытным и недорогим. Вкуснейшая паэлья, великолепные угри. Во время лодочной прогулки по озеру свежий ветер способствовал лучшему перевариванию обеда. Детям может быть интересно понаблюдать за плещущимися рыбами, прячущимися журавлями и снующими туда-сюда различными утками, а так же увидеть что такое рисовые поля. Приятная и необременительная загородная прогулка.

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