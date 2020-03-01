Индивидуальные экскурсии в Валенсии

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Узнать самое любопытное о знаковых местах, понять, чем живет город, и раскрыть характер валенсийцев

Юлия
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Юлия – ваш гид
Эта экскурсия — нескучное знакомство с городом, полным тайн и загадок! Вы увидите главное в Валенсии и насладитесь архитектурой романики, готики и барокко.

Я расскажу легенды старинных памятников, познакомлю с жизнью валенсийцев и поделюсь советами местного жителя.
€65
59 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у площади Вирген (Plaza de la Virgen)
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Секреты Валенсии
Секреты Валенсии

Что вас ожидает

Прогулка по центру
Мы начнем на площади де ла Вирген, где сосредоточены главные достопримечательности Валенсии: огромный Кафедральный Собор с пристроенной к нему башней Мигелете, базилика обездоленных — я объясню, откуда это название, и расскажу о покровителях города, — прекрасный фонтан в честь реки Турия. Вы услышите о парке, разбитом на месте осушенного русла, осмотрите Дворец маркизов и поймете, из какого материала он создан. На площади мэрии полюбуетесь изящной архитектурой Ратуши и раскроете секреты церкви и башни святой Каталины.

Чем живет Валенсия
На площади Королевы я расскажу о традициях испанцев, о том, как необычно они справляют некоторые праздники, об их повседневной жизни. Вы познакомитесь с менталитетом валенсийцев и поймете, в чем проявляется их азарт. А также услышите о местной кухне и блюдах, которые появились именно в Валенсии.

Секретики
Я не стану перегружать вас историческими датами, но открою множество любопытных фактов и легенд. Вы узнаете, почему Валенсия является священным городом, как летучая мышь стала его символом. Услышите о доме с паранормальными явлениями, встретите самое узкое в Европе здание и разберетесь, для чего в стене одного из соборов замурована голова. А еще я поделюсь рекомендациями, какие места стоит посетить и что попробовать в прекрасной Валенсии.

Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии
Секреты Валенсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у площади Вирген (Plaza de la Virgen).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Hola! Меня зовут Юлия, уже 4 года я живу в прекрасной Валенсии, очень люблю этот город, местную культуру, испанский язык и постараюсь передать эти ощущения и вам. Я профессиональный гид, свое второе высшее образование получала в Валенсии, владею 4 языками. С радостью помогу организовать ваш отдых в Валенсии. До скорой встречи!
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