Индивидуальные экскурсии в Валенсии

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Мы начнем на площади де ла Вирген, где сосредоточены главные достопримечательности Валенсии: огромный Кафедральный Собор с пристроенной к нему башней Мигелете, базилика обездоленных — я объясню, откуда это название, и расскажу о покровителях города, — прекрасный фонтан в честь реки Турия. Вы услышите о парке, разбитом на месте осушенного русла, осмотрите Дворец маркизов и поймете, из какого материала он создан. На площади мэрии полюбуетесь изящной архитектурой Ратуши и раскроете секреты церкви и башни святой Каталины.

Чем живет Валенсия

На площади Королевы я расскажу о традициях испанцев, о том, как необычно они справляют некоторые праздники, об их повседневной жизни. Вы познакомитесь с менталитетом валенсийцев и поймете, в чем проявляется их азарт. А также услышите о местной кухне и блюдах, которые появились именно в Валенсии.

Секретики

Я не стану перегружать вас историческими датами, но открою множество любопытных фактов и легенд. Вы узнаете, почему Валенсия является священным городом, как летучая мышь стала его символом. Услышите о доме с паранормальными явлениями, встретите самое узкое в Европе здание и разберетесь, для чего в стене одного из соборов замурована голова. А еще я поделюсь рекомендациями, какие места стоит посетить и что попробовать в прекрасной Валенсии.