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Узнай Валенсию

Anastasiia D.
Anastasiia D. – Гид из Валенсии
Узнай Валенсию
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €25 за человека

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Узнай Валенсию
Узнай Валенсию

Что вы увидите

  • Во время экскурсии мы увидим самые знаменитые и посещаемые места: базилику Обездоленных и Кафедральный собор
  • где хранится Святой Грааль
  • самый узкий в Европе дом и Щелковую биржу. Мы ощутим атмосферу Центрального рынка и полюбуемся экстерьером Дворца Маркизов Dos Aguas
  • прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на широких солнечных проспектах
  • полюбуемся знаменитой керамикой Lladro и мозаичными изразцами вокзала Nord
Приходите на экскурсию ⛳ в ваш первый день в городе. Наша совместная прогулка 👣 поможет вам сразу же погрузиться в атмосферу прекрасной Валенсии, понять ее дух и романтику. Мы поделимся полезными советами, научим вас ориентироваться в городе, а также посвятим в современную жизнь валенсийцев.
Во время экскурсии 🧭 мы увидим самые знаменитые и посещаемые места: базилику Обездоленных и Кафедральный собор, где хранится Святой Грааль, самый узкий в Европе дом и Щелковую биржу. Мы ощутим атмосферу Центрального рынка и полюбуемся экстерьером Дворца Маркизов Dos Aguas, прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на широких солнечных проспектах, полюбуемся знаменитой керамикой Lladro и мозаичными изразцами вокзала Nord
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Фонтан Turia — Plaza de la Virgen
Место завершения
🏁 вокзала Nord
Узнай Валенсию
Узнай Валенсию
Узнай Валенсию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Anastasiia D.
Anastasiia D.
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