Приходите на экскурсию ⛳ в ваш первый день в городе. Наша совместная прогулка 👣 поможет вам сразу же погрузиться в атмосферу прекрасной Валенсии, понять ее дух и романтику. Мы поделимся полезными советами, научим вас ориентироваться в городе, а также посвятим в современную жизнь валенсийцев.

Во время экскурсии 🧭 мы увидим самые знаменитые и посещаемые места: базилику Обездоленных и Кафедральный собор, где хранится Святой Грааль, самый узкий в Европе дом и Щелковую биржу. Мы ощутим атмосферу Центрального рынка и полюбуемся экстерьером Дворца Маркизов Dos Aguas, прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на широких солнечных проспектах, полюбуемся знаменитой керамикой Lladro и мозаичными изразцами вокзала Nord