2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Валенсия сквозь века

Гуляя по старейшему району исторического центра, вы отыщете ворота Вальдигны, разделявшие мавританский и христианский кварталы, и услышите связанные с ними любопытные истории. Найдете кусочек мавританской улицы и скрытую башню XI века. Кроме того, зайдете в самую старую действующую церковь Валенсии — Святого Иоанна Крестителя — и рассмотрите древние скульптуры. А также узнаете, как и почему помогали другу другу основавший ее орден госпитальеров и еврейская община города.

Великая инквизиция

Вы узнаете, с чего началась история инквизиции в Испании, и услышите историю пострадавшего от нее Хуана Луиса Вивеса, одного из светил эпохи Возрождения. Раскроете, где в Валенсии проводили аутодафе, и увидите, откуда за казнями наблюдали власти города и служители церкви. А также расшифруете барельефы на старейшем портале Кафедрального собора.

Тайные мавританские бани и центр современной культуры

В сердце Валенсии находится Королевский монастырь Богоматери Кармельской, основанный в 1281 году. Вы не только узнаете, как менялось на протяжении веков его предназначение, но и и посетите центр современной культуры, расположенный сегодня в этих стенах. А напоследок заглянете в «секретный хамам» Валенсии — спрятанные на узких улочках Адмиральские бани XIV века, построенные в мавританском стиле.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности Валенсии и хотел бы увидеть ее менее известные, но тоже очень интересные места и поближе познакомиться с городской культурой.