2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Валенсия мавританская, иудейская и христианская

Погрузиться в религию и культуру старинного испанского города от Средневековья до наших дней

Александра
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Александра – ваш гид
Вы увидите важные, но при этом не самые известные места Валенсии: самую старую церковь города, древние ворота, центр современной культуры в монастыре и восточные бани.

Поймете, как богатая история повлияла на нынешний облик города, и раскроете все многообразие загадочного валенсийского характера.
39 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская

Что вас ожидает

Валенсия сквозь века
Гуляя по старейшему району исторического центра, вы отыщете ворота Вальдигны, разделявшие мавританский и христианский кварталы, и услышите связанные с ними любопытные истории. Найдете кусочек мавританской улицы и скрытую башню XI века. Кроме того, зайдете в самую старую действующую церковь Валенсии — Святого Иоанна Крестителя — и рассмотрите древние скульптуры. А также узнаете, как и почему помогали другу другу основавший ее орден госпитальеров и еврейская община города.

Великая инквизиция
Вы узнаете, с чего началась история инквизиции в Испании, и услышите историю пострадавшего от нее Хуана Луиса Вивеса, одного из светил эпохи Возрождения. Раскроете, где в Валенсии проводили аутодафе, и увидите, откуда за казнями наблюдали власти города и служители церкви. А также расшифруете барельефы на старейшем портале Кафедрального собора.

Тайные мавританские бани и центр современной культуры
В сердце Валенсии находится Королевский монастырь Богоматери Кармельской, основанный в 1281 году. Вы не только узнаете, как менялось на протяжении веков его предназначение, но и и посетите центр современной культуры, расположенный сегодня в этих стенах. А напоследок заглянете в «секретный хамам» Валенсии — спрятанные на узких улочках Адмиральские бани XIV века, построенные в мавританском стиле.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности Валенсии и хотел бы увидеть ее менее известные, но тоже очень интересные места и поближе познакомиться с городской культурой.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Валенсия мавританская, иудейская и христианская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Я живу в Валенсии, потому что очень люблю этот город. А еще — испанский язык и историю. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Валенсии и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Интересная, познавательная экскурсия, позволяющая узнать историю города с очень различных сторон. Спасибо Александре за доброжелательность, приветливость, стремление показать объекты, нечасто включаемые в экскурсионные программы. С удовольствием вспоминаю нашу прогулку по городу, рекомендую ее своим знакомым.
16 ноября 2019
Замечательная экскурсия по не самым популярным местам Валенсии. Экскурсовод очень симпатичный человек и обладает обширными знаниями в области истории и искусства. С удовольствием рекомендуем Александру тем путешественникам, которые не ограничиваются беглым обзором основных достопримечательностей.

Александра проводит ещё 1 экскурсию

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