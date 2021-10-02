Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería

Оцените лучшее фламенко в Валенсии

4.8
119 отзывов
Входной билет
Оцените лучшее фламенко в Валенсии.

Оцените все очарование Испании во время уникального шоу с лучшими артистами.

В ходе представления попробуйте блюда аутентичной средиземноморской кухни в красивом ресторане с уютной и запоминающейся атмосферой.
Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería
Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería
Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería
Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería
Валенсия: шоу фламенко с ужином в La Bulería
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  1. Оцените лучшее фламенко в Валенсии
  2. Отведайте вкусные блюда средиземноморской кухни в прекрасном ресторане с уютной и запоминающейся атмосферой
  3. Посмотрите на аутентичный танец фламенко в исполнении лучших артистов
Оцените лучшее фламенко в Валенсии. Побывайте в культов месте, где исполняют фламенко – один из самых красивых видов музыки в мире с изобилием артистизма, культуры и истории. Получите незабываемые впечатления и попробуйте лучшие блюда средиземноморской кухни в красивом таблао с уютной и запоминающейся атмосферой.
Почувствуйте магию и очарование фламенко, наиболее экспортируемой культурной иконы последнего времени. Это весьма драматичное шоу вызовет у вас светлые чувства. У этого таблао есть более 10 лет профессионального опыта в мире фламенко и аутентичной реставрации и амбиции достичь широкой аудитории благодаря волшебному очарованию фламенко.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шоу фламенко
  • Ужин с премиум-меню
  • Напитки
Что не входит
  • Парковка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Ресторан открывается в 20:00 для ужина
  • Шоу начинается в 22:30
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 1 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 119 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
20
3
2
2
1
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
2 окт 2021
(Россия)
The show was amazing! And staff was very friendly. However, the food was average. I recommend coming at 21 since the show starts at 22.30.
E
19 сен 2021
(Нидерланды)
Таблицы были расположены слишком близко друг к другу (0,5 м), и меры Covid практически не соблюдались. Еда была посредственной, а обслуживание было функциональным, но без улыбки. Само шоу было хорошим, но к тому времени другие негативы уже задавали тон вечера.
А
13 сен 2021
(Нидерланды)
Еда три звезды, беспокойная и занятая. Показать 5 звезд
А
12 июля 2021
(Германия)
Отличный испанский вечер с очень хорошей едой и прекрасными танцорами. Замечательный опыт, который мы точно запомним надолго.
B
20 мар 2020
(Великобритания)
У нас был полный пакет с бесплатными напитками, еда была восхитительной, а шоу - на высшем уровне.
Alessandro
15 мар 2020
(Италия)
Мы пошли в это место 7 марта 2020 года. Отличное место с дружелюбным и гостеприимным персоналом, отличный ужин с качественными блюдами и хорошо оформленные, и нам также повезло, потому что наш стол находился недалеко от сцены. Шоу фламенко было действительно захватывающим. Определенно рекомендую.
t
8 мар 2020
(Нидерланды)
Отличный вечер с отличной едой, очень приятной атмосферой и шоу фламенко было действительно фантастическим. Очень талантливый гитарист, три певца с красивыми голосами и три танцора, которые показали и передали страсть, что на самом деле означает танец фламенко. Какая страсть и огонь. Очень стоящий и особенный прекрасный вечер.
Oleg
15 фев 2020
Потрясающие впечатления, еда была в порядке, но это определенно не самое крутое в этом. Лучшее из этого опыта - фламенко. Это оставило меня и мою жену безмолвными. Вот почему вы платите эти деньги, и они стоят каждой монеты. Потрясающе и определенно очень рекомендуется посмотреть. Вы почувствуете, что такое Испания:)
Charles
29 дек 2019
(Испания)
У нас с женой были VIP-места, а обслуживание и еда были на высшем уровне. Исполнители были абсолютно сенсационными. Я бы только рекомендовал, чтобы VIP-гостям разрешали приоритетные столы, в отличие от столов на краю сцены.
Wilson
27 дек 2019
Превосходное шоу и шоу! Эль-Мейджор-де-фламенко
Monique
20 дек 2019
(Норвегия)
Какой классный опыт! Танцоры фламенко явно очень опытны и наслаждаются своим искусством. Еда была вкусной с щедрыми порциями, и есть вегетарианский вариант. Настоятельно рекомендуется!
S
13 окт 2019
(США)
Фантастический вечер! Мы выбрали вариант VIP, и оно того стоило. Еда была вкусной и элегантно представлена. Напитки были хорошего качества и щедрыми. Мы были очень впечатлены страстью и энергией танцоров и музыки. Мы были на выставках в Севилье, Мадриде и Гранаде, этот был одним из лучших! Моя единственная жалоба заключалась в том, насколько плотно упакованы столы и стулья. Было очень трудно встать и плести между ними, чтобы добраться до туалета.
T
7 окт 2019
(Германия)
Персонал был очень дружелюбным и вежливым. Атмосфера уютная, хотя и очень тесная. Слишком кондиционер … легкая куртка не так. Вы должны взглянуть на выбор меню заранее. Мы забронировали премиум-меню за 55 €. Еда была приземленной, хорошей и вкусной. Flamenco Show = top Убедитесь, что вы запланировали достаточно времени, чтобы найти парковочное место или заказать такси.
S
29 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Мечта о шоу. По коже мурашки бегали час. Блюдо состоит из нескольких блюд, это было кулинарное наслаждение. Нам очень понравилась атмосфера, расположение, персонал, ужин и шоу ... 100% рекомендация
D
22 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Захватывающе
Ещё 104 отзыва

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