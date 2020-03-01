66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Добро пожаловать в Болонью!

Увидеть, услышать и почувствовать город на непринужденной обзорной прогулке

Павел
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Павел – ваш гид
Красота и великолепие Болоньи поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Я проведу вас по самым интересным и живописным местам любимого города, помогу изнутри ощутить его колорит, раскрою секреты местной жизни и поделюсь захватывающими легендами.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Piazza Verdi. Teatro Comunale di Bologna
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У этой экскурсии66 отзывов
4.98
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!

Что вас ожидает

Болонья вчера и сегодня
Вы погуляете под «фирменными» элегантными портиками Болоньи, заглянете в историческое здание старейшего университета Европы и рассмотрите в деталях самую большую кирпичную церковь в мире. Я расскажу, как находчивые горожане обвели вокруг пальца самого Наполеона и почему в Средневековье Болонья чем-то напоминала современный Сингапур.

Секреты Болоньи
Вы увидите таинственный «госпиталь Смерти» и услышите, почему он пользовался большой популярностью у студентов, изучающих анатомию. Поймете, что общего между автоконцерном «Мазерати» и монументом Нептуна. А еще, по желанию, отведаете настоящее итальянское мороженое, кофе и вкуснейшие сладости.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!
Добро пожаловать в Болонью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Piazza Verdi. Teatro Comunale di Bologna.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я классический гитарист, магистрант болонской консерватории. В Италии живу уже 6 лет, очень люблю эту страну и с огромным удовольствием поучаствую в вашем знакомстве с Болоньей — прекрасным городом, которым я не устаю восхищаться!
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Огромное спасибо Павлу за экскурсию по Болонье! Любящий свой город, он влюбил в него и нас! И конечно же, проведя в Болонье только один день, уезжая мы сожалели о столь коротком знакомстве и обязательно ещё вернёмся сюда.
21 февраля 2020
Павел, замечательный, талантливый человек, который любит город. Экскурсия была очень интересная, насыщенная. С нами был ребёнок 10 лет и Павел своими рассказами увлёк его в историю города. Спасибо большое.
15 февраля 2020
Павел прекрасный рассказчик, хорошо знающий город и с восторгом рассказывающий о нем. Большое спасибо за великолепную экскурсию!
15 февраля 2020
Замечательная экскурсия!Прекрасный язык, интересный рассказ, получили огромное удовольствие!Павел очень милый молодой человек приятные в общении!
14 февраля 2020
Экскурсию по Болоньи вёл Павел, замечательная экскурсия,чудесный экскурсовод, время пролетело как одна минута, очень содержательная и в тоже время живая. Павел не только обладает обширными знаниями, но и в столь короткий срок сумел влюбить нас в этот город. Кроме того он рассказал, что можно посмотреть самостоятельно, где лучше перекусить и ещё много, много полезных мелочей, которые очень пригодились. Спасибо Павлу за чудесный день!
10 февраля 2020
Павел, отличный гид, буду рекомендовать друзьям)
8 февраля 2020
Большое спасибо Павлу! Он заражает своей любовью к городу! Увлекательно, с юмором, не утомительно!
7 февраля 2020
Как будто прогулялись с хорошим другом по незнакомому городу, который знает о нем все..... и даже больше! РЕКОМЕНДУЕМ! Ждём новых встреч Ксюша и Игорь 10.01.20
4 февраля 2020
Замечательно провели время в компании гида Павла. Очень информативно, легко, интересно! Первый гид, которого могу оценить на 100% из 100%!
3 февраля 2020
Хочется сказать огромное спасибо! Экскурсия, оказалась не просто содержательной и интересной, казалось ,что мы перемещались из столетия в столетия открывая для себя

удивительную историю города и свободолюбивый характер жителей. Павел ответил на все интересующие нас вопросы.
Ещё 56 отзывов

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