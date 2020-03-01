66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Болонья вчера и сегодня

Вы погуляете под «фирменными» элегантными портиками Болоньи, заглянете в историческое здание старейшего университета Европы и рассмотрите в деталях самую большую кирпичную церковь в мире. Я расскажу, как находчивые горожане обвели вокруг пальца самого Наполеона и почему в Средневековье Болонья чем-то напоминала современный Сингапур.

Секреты Болоньи

Вы увидите таинственный «госпиталь Смерти» и услышите, почему он пользовался большой популярностью у студентов, изучающих анатомию. Поймете, что общего между автоконцерном «Мазерати» и монументом Нептуна. А еще, по желанию, отведаете настоящее итальянское мороженое, кофе и вкуснейшие сладости.