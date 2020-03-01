Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей

Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини — и всё это с детьми!

Болонья чаще всего «выпадает» из привычных туристических маршрутов по Италии: большинство путешественников едут из Венеции во Флоренцию без остановок и совершенно не замечают этот чудесный город. Моя задача — не только увлекательно познакомиться вас с Болоньей, но и «открыть» город для самых маленьких путешественников, чтобы им захотелось возвращаться в Болонью снова и снова! Будьте уверены, она того стоит!