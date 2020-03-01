Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
Поклонникам творчества Лучано Паваротти и любителям больших скоростей определенно стоит побывать в небольшом итальянском городке Модене и ее окрестностях. Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни, а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари.
P.S. Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.