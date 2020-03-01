Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!

Перенестись в мир великих ученых, отважных мореплавателей и их открытий среди уникальных коллекций

Ольга
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Ольга – ваш гид
Музей Науки Болонского Университета — настоящая находка для семейного отдыха! В собрании музея коллекции растений и животных, опытные инструменты, приборы, оптические камеры, географические карты и уникальные старинные модели кораблей.

Эти удивительные коллекции перенесут вас в мир великих ученых, отважных мореплавателей и их открытий!
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!

Программа

  • В старинных залах музея мы познакомимся с редкими экземплярами животных и растений, узнаем, откуда у лягушек берется электричество и существуют ли на свете настоящие химеры, увидим знаменитый опыт Ньютона, заглянем в старинные оптические камеры.
  • От научных открытий перейдем к открытиям географическим: перед красочными макетами сражений мы попробуем свои силы в качестве военных стратегов, полюбуемся редчайшими драгоценными глобусами. А затем, в завораживающих залах старинных карт и кораблей, подняв паруса, мы на крыльях фантазии совершим удивительное путешествие по следам великих первооткрывателей, к берегам желанной Индии и Неизведанной Южной Земли.

Организационные детали

  • Музей расположился в историческом здании Палаццо Поджи.
  • Стоимость билетов: взрослый — 5 евро, детский — 3 евро.
  • Возраст участников — от 6 лет.
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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