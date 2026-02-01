Билеты
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Завтра в 12:00
12 фев в 12:00
$135 за билет
Билеты
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
$18 за билет
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте 55 футов в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:00
12 фев в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Роскошная яхта в Абу-Даби
Начало: Порт Marsa Al Bateen
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 17:00
12 фев в 09:00
$800 за всё до 15 чел.
