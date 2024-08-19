Главное в этой экскурсии - отсутствие спешки.
В спокойном ритме вы познакомитесь с уникальными природными и культурными достопримечательностями Фуджейры.
Посетите древнюю крепость и старинные мечети, увидите живописные горные пейзажи и океанские просторы.
Погрузитесь в богатую историю и традиции региона, а также ощутите местный колорит на восточных базарах.
Комфортное путешествие на автомобиле KIA, с возможностью искупаться на пляже Индийского океана или просто насладиться его видами
В спокойном ритме вы познакомитесь с уникальными природными и культурными достопримечательностями Фуджейры.
Посетите древнюю крепость и старинные мечети, увидите живописные горные пейзажи и океанские просторы.
Погрузитесь в богатую историю и традиции региона, а также ощутите местный колорит на восточных базарах.
Комфортное путешествие на автомобиле KIA, с возможностью искупаться на пляже Индийского океана или просто насладиться его видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древняя крепость Фуджейры
- 🕌 Мечеть шейха Заида
- 🌊 Искусственный водопад Хор-Факкан
- 🛍️ Восточные базары
- 🏖️ Пляж на берегу Индийского океана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Заида
- Дамба Аль-Рафиса
- Форт Фуджейры
- Искусственный водопад Хор-Факкан
- Мечеть Аль-Бидия
- Рынок фруктов
- Рынок ковров
- Пляж на берегу Индийского океана
Описание экскурсии
- Мечеть шейха Заида в центре города — вторая по величине в ОАЭ и главная достопримечательность Фуджейры
- Дамба Аль-Рафиса, построенная в 1980-х годах. Оценим её значение для региона
- Форт Фуджейры, возведённый в 16 веке и сыгравший огромную роль в отражении волны колониализма
- Искусственный водопад Хор-Факкан с освежающей пресной водой
- Мечеть Аль-Бидия 15 века. По легенде, её построили ловцы жемчуга в благодарность за добытую ими уникальную жемчужину
- Рынок фруктов и рынок ковров — места, где в полной мере можно ощутить настоящий восточный колорит
- Пляж на берегу Индийского океана, где вы искупаетесь или просто послушаете прибой и полюбуетесь бескрайними видами
Во время прогулки мы поговорим об историческом наследии и особенностях архитектуры эмирата, затронем аспекты торговли и обсудим культурные традиции и местные обычаи Фуджейры.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA
- В стоимость не входит обед по маршруту, покупки на рынках
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Amal — ваша команда гидов в Фуджейре
Проживая в Дубае уже более 8 лет, я не только знаю каждый его уголок, но и полон страсти к делу. Моё желание делиться удивительными историями, показывать тайные места и известные достопримечательности побуждает меня стать вашим надёжным гидом и организатором. Вместе с командой профессионалов познакомим вас с ОАЭ с заботой и комфортом.Задать вопрос
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