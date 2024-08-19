Amal — ваша команда гидов в Фуджейре

Проживая в Дубае уже более 8 лет, я не только знаю каждый его уголок, но и полон страсти к делу. Моё желание делиться удивительными историями, показывать тайные места и известные достопримечательности побуждает меня стать вашим надёжным гидом и организатором. Вместе с командой профессионалов познакомим вас с ОАЭ с заботой и комфортом.