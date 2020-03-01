Гастрономические экскурсии в Порту

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Побывать в аутентичном винном погребке, узнать о традициях страны и купить местные напитки

Елена
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Елена – ваш гид
Портвейн, зеленое вино, игристое — алкогольная культура Португалии достойна изучения! Я предлагаю погрузиться в неё в винном погребе, где хранятся лучшие напитки страны.

Вы продегустируете их и узнаете о питейных традициях.

А ещё попробуете португальские лакомства и полюбуетесь роскошным закатом.
75 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча в районе Foz
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Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту

Что вас ожидает

Дегустация напитков и деликатесов
Игристое, бренди, портвейн, красные, белые вина и, конечно, местное зелёное — в погребе, где пройдёт наша экскурсия, собрана роскошная коллекция напитков. Мы обсудим ваши предпочтения в алкоголе и я предложу вам продегустировать разное вино и портвейн. Чтобы вкус и аромат напитков раскрылись полностью, вы попробуете традиционные лакомства. Местные сыры, свежие фрукты, презунту (португальский хамон), домашнее несладкое печенье и хлеб, который выпекают по-разному в зависимости от регионов, станут отличным дополнением к алкоголю.

Винный этикет Португалии
Я познакомлю вас с хозяином погребка — настоящим сеньором, который ответит на ваши вопросы о стране. Вы узнаете, какое вино португальцы пьют каждый день, а какое — появляется на столах только по праздникам. Чем закусывают алкоголь местные, как сочетают и выбирают напитки: вам откроются тонкости винного этикета. Я расскажу о винодельческих регионах Португалии и об особенностях производства алкоголя в стране. Кроме того, вы научитесь выбирать хорошее португальское вино. Акцент будет сделан на тех напитках, которые продают в России, чтобы даже после возвращения домой Португалия всегда была с вами.

Закончится дегустация вечером, чтобы после вы увидели роскошный закат на берегу океана.

Организационные детали

Дегустация не включена в стоимость и оплачивается отдельно: от 5 евро с человека.

Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Дегустация вина и деликатесов в Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Foz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, приехала в Порту из Москвы. С февраля 2017 люблю и изучаю эту замечательную страну. Считаю, что в путешествии самое главное — почувствовать страну, уловить её вкусы, запахи и настроение. Поэтому при подготовке экскурсий я общаюсь с местными, ищу уникальные традиции, блюда и напитки. Моя страсть — азулежу, вино и гастрономия. Увлекаюсь историей искусств и архитектуры. Сейчас учусь в школе туризма Порту, продолжаю исследовать Португалию, составляю программы для путешественников, организую мероприятия и провожу экскурсии: делюсь аутентичными традициями и знаниями, показываю необычные места и открываю то, что называют «нетуристический Порту». Всегда немного завидую людям, которые приезжают в Порту. У вас впереди встреча с прекрасным!
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Гастрономические экскурсии в Порту

Вкусный Порту!Вкусный Порту!Вкусный Порту!
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Попробовать главные деликатесы португальской кухни в любимых ресторанчиках местных жителей
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Ночная жизнь ПортуНочная жизнь ПортуНочная жизнь Порту
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Прогуляться по городу в свете иллюминации, зайти в любимые заведения моряков и насладиться вином
В Порту особенно ощущается, как дневная суета сменяется вечерним ненавязчивым ритмом. На прогулке в свете городской иллюминации вы посмотрите на португальский город с нового ракурса, пройдете любимым маршрутом Генриха Мореплавателя и проникнитесь атмосферой живой уличной музыки. А после отдохнете в лаунж-баре и попробуете напитки, популярные у местных жителей.
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В 30 минутах от Порту на зеленых склонах региона Миню расположилась фамильная усадьба XVI века, где долгое время делают самое знаменитое столовое португальское вино — зеленое. Предлагаю вам прокатиться в гости к производителям и попробовать их уникальное вино из особых сортов винограда.
Яркий Порту и крепкий портвейнЯркий Порту и крепкий портвейнЯркий Порту и крепкий портвейн
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Прогулка по историческим местам города и дегустация португальского портвейна в старых погребах
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Я собираюсь влюбить вас не только в архитектуру Порту, но и в его кухню. Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой. А по пути заглядывать в местные кафе, где мы полакомимся хамоном, оливками, сардинами и другими вкусами города под зелёное вино!

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