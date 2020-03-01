Гастрономические экскурсии в Порту

Что вас ожидает

Дегустация напитков и деликатесов

Игристое, бренди, портвейн, красные, белые вина и, конечно, местное зелёное — в погребе, где пройдёт наша экскурсия, собрана роскошная коллекция напитков. Мы обсудим ваши предпочтения в алкоголе и я предложу вам продегустировать разное вино и портвейн. Чтобы вкус и аромат напитков раскрылись полностью, вы попробуете традиционные лакомства. Местные сыры, свежие фрукты, презунту (португальский хамон), домашнее несладкое печенье и хлеб, который выпекают по-разному в зависимости от регионов, станут отличным дополнением к алкоголю.

Винный этикет Португалии

Я познакомлю вас с хозяином погребка — настоящим сеньором, который ответит на ваши вопросы о стране. Вы узнаете, какое вино португальцы пьют каждый день, а какое — появляется на столах только по праздникам. Чем закусывают алкоголь местные, как сочетают и выбирают напитки: вам откроются тонкости винного этикета. Я расскажу о винодельческих регионах Португалии и об особенностях производства алкоголя в стране. Кроме того, вы научитесь выбирать хорошее португальское вино. Акцент будет сделан на тех напитках, которые продают в России, чтобы даже после возвращения домой Португалия всегда была с вами.

Закончится дегустация вечером, чтобы после вы увидели роскошный закат на берегу океана.