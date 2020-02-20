По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя

Что вас ожидает

Средневековая панорама

Поднявшись на ажурный мост Дон Луиш, вы увидите панораму двух городов — Порту и Гайи, разделенных извилистой рекой. Старинный район Порту, где возвышаются цервки, убранные в бразильское золото, и руины крепостной стены приоткроют тайну трагической любви короля и испанской девушки. Мы прогуляемся по набережной, опоясанной винными бочками, и отправимся в Вила-Нова-де-Гайя за бокалом сладкого Портвейна.

Речной круиз

Вы посмотрите на город шести мостов с воды и доплывете до места, где широкая и прежде опасная Дора впадает в Атлантический океан. Порту — город гор и пляжей: набережные с пальмами и расписными лодочками местных рыбаков, гостеприимные трипейруши («любители блюд из потрохов») и прославленные виноделы помогут ощутить местный колорит. Я расскажу о зарождении португальской нации, традициях и жизни современного португальца.

Знаменитые винодельни

История делает вино, и вино делает историю. После прогулки мы посетим аутентичный винный подвал, где вы узнаете, почему вино называют «ПОРТвейном», тогда как оно хранится в городе Гайя, и как рождается и созревает этот напиток. Мы попробуем различные сорта и поднимем бокал лучшего Портвейна за дух независимого государства Португалия!