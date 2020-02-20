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  3. По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя

Панорамный вид на город и речная прогулка к знаменитым винным погребам с португальским портвейном

Тамила
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Тамила – ваш гид
Двухъярусный мост ученика Эйфеля приведет вас к набережной города, родившего Португалию.

На разноцветной лодочке мы переправимся на другой берег и увидим древний солнечный Порту с необычного ракурса.

А в городке Вила-Нова-де-Гайя откупорим бутылку традиционного потругальского портвейна, и я расскажу о секретах его производства, обычаях и культуре пития в регионе.

65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча у Кафедрального собора Сe
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У этой экскурсии8 отзывов
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По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя

Что вас ожидает

Средневековая панорама
Поднявшись на ажурный мост Дон Луиш, вы увидите панораму двух городов — Порту и Гайи, разделенных извилистой рекой. Старинный район Порту, где возвышаются цервки, убранные в бразильское золото, и руины крепостной стены приоткроют тайну трагической любви короля и испанской девушки. Мы прогуляемся по набережной, опоясанной винными бочками, и отправимся в Вила-Нова-де-Гайя за бокалом сладкого Портвейна.

Речной круиз
Вы посмотрите на город шести мостов с воды и доплывете до места, где широкая и прежде опасная Дора впадает в Атлантический океан. Порту — город гор и пляжей: набережные с пальмами и расписными лодочками местных рыбаков, гостеприимные трипейруши («любители блюд из потрохов») и прославленные виноделы помогут ощутить местный колорит. Я расскажу о зарождении португальской нации, традициях и жизни современного португальца.

Знаменитые винодельни
История делает вино, и вино делает историю. После прогулки мы посетим аутентичный винный подвал, где вы узнаете, почему вино называют «ПОРТвейном», тогда как оно хранится в городе Гайя, и как рождается и созревает этот напиток. Мы попробуем различные сорта и поднимем бокал лучшего Портвейна за дух независимого государства Португалия!

Организационные детали

  • Длительность водной прогулки — 50 мин.
  • Дополнительные расходы: катание на лодочке — 15 евро, посещение винного погреба с дегустацией вин — 7,50 евро
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора Сe.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамила
Тамила
Я гид-любитель! 16 лет проживаю в Португалии — чрезвычайно привлекательной стране. Люблю общаться с людьми, рассказывать что-то новое. Поняла, как важен в путешествии гид, когда впервые находилась в другой стране: меньшие затраты по времени на познание и больше — для отдыха и других мероприятий! С радостью предоставлю вам возможность рассмотреть эмблематические места, богатство и красоту исторического центра Порту!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия от Тамилы. Впечатления от города и самой прогулки остались самые положительные) советуем обращаться к Тамиле, как к хорошему гиду
4 января 2020
Тамила очень интересно и любознательно провела экскурсию, прекрасное обслуживание.
10 декабря 2019
Удивительный гид-Тамила! Улыбчивая, доброжелательная, энергичная. А с какой любовью она показывает старый город! Еще у Тамилы есть талант будить вашего внутреннего сомелье))) Пробовать с ней портвейн -отдельное приключение! И в заключении этого праздника, катание на кораблике, просто мечта
17 октября 2019
Экскурсия очень понравилось, Большое спасибо Тамиле. Очень познавательно,ненавязчиво и интересно!
5 октября 2019
Спасибо! Очень понравилась экскурсия, интересно было узнать нюансы жизни местных, погулять по городу и подегустировать вкусняшки
29 сентября 2019
Тамила ведёт экскурсию очень увлекательно! Время пролетело незаметно. Много интересных фактов и деталей. Отлично провели время! Если снова вернёмся в Порту обязательно обратимся к Тамиле.
11 сентября 2019
Очень понравилось! Мы много увидели и узнали! Были на дегустации вин, и теперь знаем все про португальские вина! Очень приятые и вкусные! Гид Тамила нам много рассказа про жизнь в Порту!
Елена
14 июля 2019
С Тамилой было с первых слов легко и комфортно, как будто встретились с давней подругой). Подстроилась под меня с программой, привела на завтрак в местное кафе с вкусными пирожными, организовала совершенно замечательную дегустацию портвейна на открытом воздухе с видом на старый Порту, показала город и рассказала много интересного. Это не экскурсия, это действительно прогулка с местным жителем. Большее спасибо, Тамила!!!

Тамила проводит ещё 1 экскурсию

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