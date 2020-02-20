По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя

Панорамный вид на город и речная прогулка к знаменитым винным погребам с португальским портвейном
На разноцветной лодочке мы переправимся на другой берег и увидим древний солнечный Порту с необычного ракурса.
А в городке Вила-Нова-де-Гайя откупорим бутылку традиционного потругальского портвейна, и я расскажу о секретах его производства, обычаях и культуре пития в регионе.
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Что вас ожидает
Средневековая панорама
Поднявшись на ажурный мост Дон Луиш, вы увидите панораму двух городов — Порту и Гайи, разделенных извилистой рекой. Старинный район Порту, где возвышаются цервки, убранные в бразильское золото, и руины крепостной стены приоткроют тайну трагической любви короля и испанской девушки. Мы прогуляемся по набережной, опоясанной винными бочками, и отправимся в Вила-Нова-де-Гайя за бокалом сладкого Портвейна.
Речной круиз
Вы посмотрите на город шести мостов с воды и доплывете до места, где широкая и прежде опасная Дора впадает в Атлантический океан. Порту — город гор и пляжей: набережные с пальмами и расписными лодочками местных рыбаков, гостеприимные трипейруши («любители блюд из потрохов») и прославленные виноделы помогут ощутить местный колорит. Я расскажу о зарождении португальской нации, традициях и жизни современного португальца.
Знаменитые винодельни
История делает вино, и вино делает историю. После прогулки мы посетим аутентичный винный подвал, где вы узнаете, почему вино называют «ПОРТвейном», тогда как оно хранится в городе Гайя, и как рождается и созревает этот напиток. Мы попробуем различные сорта и поднимем бокал лучшего Портвейна за дух независимого государства Португалия!
Организационные детали
- Длительность водной прогулки — 50 мин.
- Дополнительные расходы: катание на лодочке — 15 евро, посещение винного погреба с дегустацией вин — 7,50 евро
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора Сe.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.