Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация

Начать разбираться в видах легендарного креплёного вина и попробовать лучшие образцы

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Ответы на вопросы
Ruby, Tawny, Vintage, LBV — знаете эти названия на вкус? Если нет, то мы это исправим! Речь пойдёт о портвейне — благородном и известном на весь мир напитке.

Вы задействуете все 5 органов чувств: услышьте рассказ о портвейне, увидите его многогранность, возьмёте бокал, поймаете нежные ароматы и насладитесь глубоким вкусом.
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Ближайшие даты:
13
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Магия портвейна

Ваши ощущения до дегустации и после будет совершенно разными. Попробовав портвейн на вкус, вы получите те самые эмоции, за которыми путешественники едут в Порту. На время вы почувствуете себя местным жителем, погрузившись в эту особую атмосферу города.

Попробовать историю на вкус

Мы с вами посетим погреб, в котором вы сможете продегустировать 1 из 3 сетов (а лучше все 3!): мягкий, более насыщенный или эксклюзивный. Вы узнаете, почему крепость этого напитка — всегда 20 градусов и почему его родина находится именно здесь, в Португалии. Также я открою секреты производства и сбора винограда, расскажу, чем различаются портвейны, в каких тарах выдерживаются и как это влияет на вкус. После этой экскурсии вы, конечно, не станете сомелье, но точно сможете блеснуть своими знаниями перед друзьями.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида и посещение погреба. Дегустация оплачивается отдельно (€20). Также по желанию за дополнительную плату можете заказать закуски (€15).
  • Можете взять с собой детей. Посещение для них будет бесплатным (без дегустации).

в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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