Начать разбираться в видах легендарного креплёного вина и попробовать лучшие образцы
Вы задействуете все 5 органов чувств: услышьте рассказ о портвейне, увидите его многогранность, возьмёте бокал, поймаете нежные ароматы и насладитесь глубоким вкусом.
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Описание
Что вас ожидает
Магия портвейна
Ваши ощущения до дегустации и после будет совершенно разными. Попробовав портвейн на вкус, вы получите те самые эмоции, за которыми путешественники едут в Порту. На время вы почувствуете себя местным жителем, погрузившись в эту особую атмосферу города.
Попробовать историю на вкус
Мы с вами посетим погреб, в котором вы сможете продегустировать 1 из 3 сетов (а лучше все 3!): мягкий, более насыщенный или эксклюзивный. Вы узнаете, почему крепость этого напитка — всегда 20 градусов и почему его родина находится именно здесь, в Португалии. Также я открою секреты производства и сбора винограда, расскажу, чем различаются портвейны, в каких тарах выдерживаются и как это влияет на вкус. После этой экскурсии вы, конечно, не станете сомелье, но точно сможете блеснуть своими знаниями перед друзьями.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида и посещение погреба. Дегустация оплачивается отдельно (€20). Также по желанию за дополнительную плату можете заказать закуски (€15).
- Можете взять с собой детей. Посещение для них будет бесплатным (без дегустации).
в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.