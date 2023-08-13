Ruby, Tawny, Vintage, LBV — знаете эти названия на вкус? Если нет, то мы это исправим! Речь пойдёт о портвейне — благородном и известном на весь мир напитке. Вы задействуете все 5 органов чувств: услышьте рассказ о портвейне, увидите его многогранность, возьмёте бокал, поймаете нежные ароматы и насладитесь глубоким вкусом.

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Описание

Что вас ожидает

Магия портвейна

Ваши ощущения до дегустации и после будет совершенно разными. Попробовав портвейн на вкус, вы получите те самые эмоции, за которыми путешественники едут в Порту. На время вы почувствуете себя местным жителем, погрузившись в эту особую атмосферу города.

Попробовать историю на вкус

Мы с вами посетим погреб, в котором вы сможете продегустировать 1 из 3 сетов (а лучше все 3!): мягкий, более насыщенный или эксклюзивный. Вы узнаете, почему крепость этого напитка — всегда 20 градусов и почему его родина находится именно здесь, в Португалии. Также я открою секреты производства и сбора винограда, расскажу, чем различаются портвейны, в каких тарах выдерживаются и как это влияет на вкус. После этой экскурсии вы, конечно, не станете сомелье, но точно сможете блеснуть своими знаниями перед друзьями.

Организационные детали