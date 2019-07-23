Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб

Осмотрите прекрасный Порту в рамках тура на автобусе hop-on hop-off

3.8
146 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Осмотрите прекрасный Порту в рамках тура на автобусе hop-on hop-off и круиза, а также узнайте историческое наследия погрбов с портвейном (по желанию).
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб
Порту: hop-on hop-off автобус, круиз и винный погреб

Что вы увидите 🤩

  • Книжный магазин «Лелло и сыновья»
  • Церковь Клеригуш
  • Дворец биржи
  • Дом музыки, Порту
  • Кафедральный собор Порту
  • Фонд Серралвеш
  • Железнодорожный вокзал Сан-Бенту
  • Площадь Рибейра
  • Стадион «Драгау»
  • Калем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. С легкостью путешествуйте по городу благодаря билету на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус
  2. Расслабьтесь во время круиза и осмотрите город под новым углом (по желанию)
  3. Посетите погреб с портвейном и оцените любимое занятие местных (по желанию)
Исследуйте район Порту в удобное для вас время. Воспользуйтесь билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус, билетом на речной круиз и посетите погреба с портвейном (по желанию).
Посетите идеальное сочетание исторических пейзажей, реки Дору и узнайте основные моменты винной традиции портвейна. По этой невероятной цене вы можете посетить города Порту, Гайя и Матозиньюш на экскурсионных автобусах, совершив круиз по историческим достопримечательностям. Кроме того, узнайте о культурном значении производства портвейна из погреба (по желанию).

Специальные расписания:

  • За день до Дня Святого Иоанна: с 8:30 до 13:30.
  • День Святого Иоанна: с 14:00.
  • Сочельник: с 8:30 до 13:30.
  • Рождество: с 14:00.
  • Канун Нового года: с 8:30 до 13:30.
  • Новый год: с 14:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобус на 24 или 48 часов
  • 1 речной круиз (если выбран вариант)
  • Посещение погребов с портвейном (если выбран вариант)
  • 10% скидка на вход в музей
  • Quinta da Boeira - 1 бесплатная дегустация вин
  • Palacio da Bolsa - скидка 10%
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Летняя шляпа
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Частота движения автобусов может отличаться от указанных из-за задержек в связи с авариями, пробками, поломками, событиями различного характера, маршрутными отклонениями по указанию муниципальных органов или полиции и другими непредвиденными причинами, о которых нельзя сообщить заранее
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 146 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
56
3
28
2
16
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
23 июля 2019
(Испания)
КУПИТЬ ЭТО. Автобусная экскурсия привела нас во все части Порту, которые нужно увидеть, и дала нам хороший обзор города. Потом позже мы пошли на все части, которые нам понравились из автобуса. Было немного сложно определить расписание (это происходит не каждые 30 минут), поэтому мы решили не слишком часто прыгать, а скорее ходить. Экскурсия на лодке была очень хорошей, нам очень понравилось. Дегустация вин тоже была приятной. Удивительная цена за все, что вы получаете. Я просто хотел, чтобы был веб-сайт или что-то еще, потому что было трудно узнать об автобусных остановках, где делать дегустацию вин, где активировать ваучер и т. д.
J
12 июля 2019
(Великобритания)
Забронировал онлайн, выбрав этот тур, а не более населенный, в надежде, что в наших турах будет меньше людей, и это сработало очень хорошо Автобус не сказал вам, но следующая карта была в порядке. Дегустационный тур был хорош, как и речной круиз, хотя мы бы предпочли более 50 минут. Мы сделали 48-часовой вариант и порадовались, что сделали 2-часовой автобусный тур в один день, затем тур в порт и круиз на следующий день. Дама в кассе была очень любезной и дружелюбной.
A
26 мая 2019
(Франция)
Посещение погреба - безусловно, лучшая деятельность. Гид очень хорошо говорил по-французски и был очень компетентен, чтобы ответить на наши вопросы. Тур на лодке был неплохим, но аудиогид работал очень плохо (треск). Наконец автобус был комфортабельным и интересным для посещения. Жаль, что много пробок, это пустая трата времени. К счастью, мы сделали 2 других мероприятия в первый день. Также стыдно идти в Rua Dom Enrique, чтобы поменять ваучер на билеты на мероприятия.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Порту

👥Групповые🔭Обзорные🎧АудиогидыКультура и историяМероприятияСемейные мероприятияАвтобусы и минивэныПрирода и приключения🚌Hop-on hop-offАренда и прокатКатера и яхтыГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиТолько для взрослыхДегустационные турыКнижный магазин «Лелло и сыновья»🗽ДостопримечательностиЦерковь КлеригушДворец биржиДом музыки, ПортуКафедральный собор ПортуФонд СерралвешЖелезнодорожный вокзал Сан-БентуПлощадь РибейраСтадион «Драгау»Калем🚌На автобусеВодные

Еще несколько похожих предложений в Порту

Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Билет на автобус
4
162
1ч 30м
1 750
за 1 чел.
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
🚌 Hop-on hop-off
Садитесь на hop-on-hop-off автобус с удобным 2-дневным билетом в Порту
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Билет на автобус
4.3
155
2 275
за 1 чел.
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
🚌 Hop-on hop-off
Откройте для себя исторический город Порту с комбинированным билетом на 2 дня, который предоставляет доступ к 2
Дегустация вина и деликатесов в Порту
Индивидуально
для 5 чел.
75
за 1-5 чел.
Дегустация вина и деликатесов в Порту
👣 Пешеходная
Побывать в аутентичном винном погребке, узнать о традициях страны и купить местные напитки
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Порту — древний и прекрасный!
Индивидуально
для 5 чел.
5
3
130
за 1-5 чел.
Порту — древний и прекрасный!
👣 Пешеходная
Прогуляться по средневековым улочкам, понять язык азулежу и попробовать настоящий портвейн
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Порту — «северная столица» Португалии
Индивидуально
для 4 чел.
50
за 1-4 чел.
Порту — «северная столица» Португалии
👣 Пешеходная
Отыскать колорит в каждом метре города, обойти его главные символы и отведать креплёного вина
5 дек
7 дек
8 дек
ещё...
Какой же ты, Порту?
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
100
за 1-4 чел.
Какой же ты, Порту?
👣 Пешеходная
Изучить средневековый город от соборов и площадей до местных обычаев и креплёного вина
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуально
для 4 чел.
5
122
65
за 1-4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
👣 Пешеходная
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты — от вина до Гарри Поттера
4 дек
11 дек
12 дек
ещё...
Португальская сказка о Зеленом вине!
Индивидуально
для 7 чел.
4.5
4
3ч 30м
90
за 1-7 чел.
Португальская сказка о Зеленом вине!
🚗 На машине
Дегустация зеленых вин и португальских сыров
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Яркий Порту и крепкий портвейн
Индивидуально
для 7 чел.
5
1
120
за 1-7 чел.
Яркий Порту и крепкий портвейн
👣 Пешеходная
Прогулка по историческим местам города и дегустация португальского портвейна в старых погребах
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Порту — город моего сердца!
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
70
63
за 1-5 чел.
Порту — город моего сердца!
👣 Пешеходная
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I — и много-много ярких историй о городе
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Порту - древний и прекрасный
Индивидуально
для 5 чел.
140
за 1-5 чел.
Порту - древний и прекрасный
👣 Пешеходная
любой свободный день с 9.00 утра
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
Индивидуально
для 4 чел.
5
9
60
за 1-4 чел.
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
⛴ Водные
Панорамный вид на город и речная прогулка к знаменитым винным погребам с португальским портвейном
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Порту
🇵🇹