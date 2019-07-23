Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С легкостью путешествуйте по городу благодаря билету на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус
Расслабьтесь во время круиза и осмотрите город под новым углом (по желанию)
Посетите погреб с портвейном и оцените любимое занятие местных (по желанию)
Исследуйте район Порту в удобное для вас время. Воспользуйтесь билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус, билетом на речной круиз и посетите погреба с портвейном (по желанию).
Посетите идеальное сочетание исторических пейзажей, реки Дору и узнайте основные моменты винной традиции портвейна. По этой невероятной цене вы можете посетить города Порту, Гайя и Матозиньюш на экскурсионных автобусах, совершив круиз по историческим достопримечательностям. Кроме того, узнайте о культурном значении производства портвейна из погреба (по желанию).
Специальные расписания:
За день до Дня Святого Иоанна: с 8:30 до 13:30.
День Святого Иоанна: с 14:00.
Сочельник: с 8:30 до 13:30.
Рождество: с 14:00.
Канун Нового года: с 8:30 до 13:30.
Новый год: с 14:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на автобус на 24 или 48 часов
1 речной круиз (если выбран вариант)
Посещение погребов с портвейном (если выбран вариант)
10% скидка на вход в музей
Quinta da Boeira - 1 бесплатная дегустация вин
Palacio da Bolsa - скидка 10%
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Частота движения автобусов может отличаться от указанных из-за задержек в связи с авариями, пробками, поломками, событиями различного характера, маршрутными отклонениями по указанию муниципальных органов или полиции и другими непредвиденными причинами, о которых нельзя сообщить заранее
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 146 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Bojana
23 июля 2019
(Испания)
КУПИТЬ ЭТО. Автобусная экскурсия привела нас во все части Порту, которые нужно увидеть, и дала нам хороший обзор города. Потом позже мы пошли на все части, которые нам понравились из автобуса. Было немного сложно определить расписание (это происходит не каждые 30 минут), поэтому мы решили не слишком часто прыгать, а скорее ходить. Экскурсия на лодке была очень хорошей, нам очень понравилось. Дегустация вин тоже была приятной. Удивительная цена за все, что вы получаете. Я просто хотел, чтобы был веб-сайт или что-то еще, потому что было трудно узнать об автобусных остановках, где делать дегустацию вин, где активировать ваучер и т. д.
J
Jo
12 июля 2019
(Великобритания)
Забронировал онлайн, выбрав этот тур, а не более населенный, в надежде, что в наших турах будет меньше людей, и это сработало очень хорошо Автобус не сказал вам, но следующая карта была в порядке. Дегустационный тур был хорош, как и речной круиз, хотя мы бы предпочли более 50 минут. Мы сделали 48-часовой вариант и порадовались, что сделали 2-часовой автобусный тур в один день, затем тур в порт и круиз на следующий день. Дама в кассе была очень любезной и дружелюбной.
A
Astrid
26 мая 2019
(Франция)
Посещение погреба - безусловно, лучшая деятельность. Гид очень хорошо говорил по-французски и был очень компетентен, чтобы ответить на наши вопросы. Тур на лодке был неплохим, но аудиогид работал очень плохо (треск). Наконец автобус был комфортабельным и интересным для посещения. Жаль, что много пробок, это пустая трата времени. К счастью, мы сделали 2 других мероприятия в первый день. Также стыдно идти в Rua Dom Enrique, чтобы поменять ваучер на билеты на мероприятия.