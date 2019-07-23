Исследуйте район Порту в удобное для вас время. Воспользуйтесь билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус, билетом на речной круиз и посетите погреба с портвейном (по желанию).

Посетите идеальное сочетание исторических пейзажей, реки Дору и узнайте основные моменты винной традиции портвейна. По этой невероятной цене вы можете посетить города Порту, Гайя и Матозиньюш на экскурсионных автобусах, совершив круиз по историческим достопримечательностям. Кроме того, узнайте о культурном значении производства портвейна из погреба (по желанию).

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