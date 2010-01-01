Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад

Несложный поход с шикарными смотровыми площадками, скалами, пещерами и горными реками

Александр
Александр – Гид из Адлера
Приглашаю провести день в окружении фантастической природы! Вы увидите огромные известняковые утесы, голубые воды петляющей реки Мзымта, двадцатиметровый водопад и даже заброшенный карьер.

А я расскажу нескучные факты об этих местах и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко и комфортно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 500 ₽ за экскурсию

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Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад

Что вас ожидает

Погружение в мир природы
Ахштырский каньон — часть величественного горного хребта Ахцу. Вы погуляете по его могучим карствым скалам, расположенным на высоте 100 метров, заглянете в глубокие ущелья и отыщете заброшенный карьер с потрясающими видами на извивающуюся реку Мзымта. Кроме того, увидите сказочный Дзыхринский водопад и оцените с необычного ракурса панораму Скайпарка.

Краснодарский край изнутри
В походе я не дам вам заскучать: покажу самые живописные смотровые площадки и расскажу интересные факты о местной жизни и горной природе. Вы узнаете, как и когда сформировался Ахштырский каньон, как правильно перевести его название с абхазского языка и почему его так любят скалолазы и романтики. В завершение я посоветую, где попробовать вкусную кавказскую кухню 🥧 и где интересно и красиво 🤩 погулять в Адлере и окрестностях.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в Адлере и обратно включен в стоимость
  • Протяженность пешего маршрута — около 6 км
  • По желанию можно также посетить Дзыхринское водохранилище и Лиановую пещеру. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день. Меня зовут Саша, я живу в Сочи с 2010 года. Увлекаюсь туризмом и горными походами. С радостью покажу самые живописные места в нашем крае и в соседней Абхазии. Надеюсь на скорую встречу.
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