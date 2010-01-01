Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Погружение в мир природы Ахштырский каньон — часть величественного горного хребта Ахцу. Вы погуляете по его могучим карствым скалам, расположенным на высоте 100 метров, заглянете в глубокие ущелья и отыщете заброшенный карьер с потрясающими видами на извивающуюся реку Мзымта. Кроме того, увидите сказочный Дзыхринский водопад и оцените с необычного ракурса панораму Скайпарка.
Краснодарский край изнутри В походе я не дам вам заскучать: покажу самые живописные смотровые площадки и расскажу интересные факты о местной жизни и горной природе. Вы узнаете, как и когда сформировался Ахштырский каньон, как правильно перевести его название с абхазского языка и почему его так любят скалолазы и романтики. В завершение я посоветую, где попробовать вкусную кавказскую кухню 🥧 и где интересно и красиво 🤩 погулять в Адлере и окрестностях.
Организационные детали
Трансфер из отеля в Адлере и обратно включен в стоимость
Протяженность пешего маршрута — около 6 км
По желанию можно также посетить Дзыхринское водохранилище и Лиановую пещеру. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.