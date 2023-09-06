Тур для путешественников, желающих «зачекиниться» в популярных локациях высокогорного Алтая и посетить два субъекта Российской Федерации — Алтайский край и Республику Алтай.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное
Встреча в Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал (по согласованию).
Выезд из города 09:00 (местное время).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск — Белокуриха (120 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в отеле Благодать с 11:30 до 12:30
Трансфер Барнаул — Белокуриха (240 км).
Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) — село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.
Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».
Трансфер Солоновка — Солонешное (65 км).
Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей, где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера».
Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских — сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах.
Трансфер Солонешное — Топольное (25 км). Размещение в маральнике.
Ужин.
- Алтайский марал — пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
- Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.
Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.
Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны — от 1500 руб. /чел.).
Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе
Пешком — 3 км, авто — 365 км.
Денисова пещера, Каракол
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Топольное — Денисова пещера (35 км).
Экскурсия в Денисову пещеру — археологический памятник мирового значения.
Здесь была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, которые представляют особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличаются от неандертальцев и современных людей.
Вы сможете не только увидеть пещеру изнутри, но также понаблюдать за работой археологов, которые проводят раскопки летом.
Удивитесь кропотливому труду исследователей, и как землю, извлеченную из раскопа, спускают по канатной дороге вниз.
Трансфер Денисова пещера — Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.
Размещение в каракольском природном парка «Уч-Энмек» — особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые луга долины Каракола плавно переходят в мохнатый горный лес.
Прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Ужин.
Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе
Пешком — 5 км, авто — 190 км.
Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро
Завтрак.
Трансфер Каракол — Чаган-Узун (250 км).
Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.
Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.
Фотостоп на фоне Чуйских Альп — ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс» — это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.
Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.
Трансфер Кызыл-Чин — Гейзеровое озеро (80 км).
Экскурсия на Гейзеровое озеро — красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.
В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.
Возвращение в туркомплекс (180 км).
На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.
Фотостоп в месте слияния Чуи и Катуни – Чуй-Оозы: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни прежде чем смешаться «идут» рука об руку вместе.
В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.
Ужин.
Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе
Пешком — 5 км, авто — 500 км.
Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек».
Вы увидите многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов.
Местный экскурсовод расскажет о мистических явлениях, которые здесь наблюдали даже геофизики и о том, какие уникальные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.
Экскурсия по долине погрузит Вас в алтайскую культуру и её космогонию.
Находки Башадарского сакрального комплекса хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее.
Трансфер Каракол — Нижняя Катунь (170 км).
Остановка на Семинском перевале (1717 м) — один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» — это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Вы познакомитесь с духом кочевников, исследуете опыт предков — бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
- По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада — двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.
Дегустация местных блюд (курут — в переводе с тюркского «сухой» — соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком — 3 км, авто — 210 км.
«Чертов палец» и фольклорная программа
Завтрак.
Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаясь по тропе, с каждой обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая.
Это заключительная точка тура, где стоит сказать Алтаю: «До скорой встречи!».
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не толькопродегустировать, но и приобрестизнаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня — восстанавливающий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду,
- прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком — 5 км, авто — 120 км.
Бийск - Барнаул. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Нижняя Катунь — Бийск — Барнаул (230 км).
Бийск — город, построенный по указу Петра I.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII-XIX веков.
Его роль также была ведущей в сфере православия на Алтае.
Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.
Обзорная экскурсия по городу Барнаулу, на которой Вы узнаете о горном городе, в котором нет гор, о мировых прогрессивных изобретениях, об европейцах, которых Барнаул сделал русскими.
Завершением экскурсии станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII-XXI веках.
Горная Аптека — это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.
Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20:00 часов (местное время).
Пешком — 3 км, авто — 310 км.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- Маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) или аналогичные в Солонешенском районе.
- Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) или аналогичные в Онгудайском районе.
- Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», спа-отель «Корона Алтая» или аналогичные в районе Нижней Катуни.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Заезд
|Стоимость
|30 апреля, 07 мая
|49999
|14 мая
|42222
|11 июня
|47777
|18 июня, 25 июня
|49999
|02 июля, 09 июля, 16 июля, 23 июля, 30 июля, 06 августа, 13 августа, 20 августа
|57777
|27 августа, 03 сентября
|47777
|10 сентября, 17 сентября, 24 сентября
|49999
Доплата за одноместное размещение — 13 200 руб.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию. Подселение не предусматривается. Индивидуальные гигиенические средства на местах размещения не предоставляются.
Детям до 12 лет скидка — 10%
Варианты проживания
Маральник «Лесная Сказка»
Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Маральник «Искра»
Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Туркомплекс «Уч-Энмек»
Расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.
Юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.
Спа-отель «Корона Алтая»
Спа-отель «Корона Алтая» расположен в Алтайском крае, Алтайском районе, поселок Катунь, непосредственно на острове Пихтовый, в 112 километрах от города Бийска. Имеет бильярдный зал, бассейн, банный комплекс. Предлагается несколько видов ванн: морская, хвойная, пантовая, жемчужная и фито-ванна. В отеле есть два ресторана, где по утрам сервируется шведский стол. Для размещения гостей предлагаются номера четырех категорий: стандарт, студия, люкс, апартаменты. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется лоджия), санузел с душем. В номере: двуспальная кровать (или две односпальных), прикроватные тумбы, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
- Питание: завтрак и ужин
- Экскурсии и мероприятия согласно программе
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула и обратно
- Входные билеты в музеи - 150-300 руб. /чел
- Рекреационный сбор - 100 руб. /чел
- Посещение бани - от 1 000 руб. /час
- Дополнительное питание - обеды
- Прием ванны - от 1 500 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
- Личные расходы
- Транспорт аэропорт Горно-Алтайска - Белокуриха (от 5 000 руб. /автомобиль)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий — туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь — кроссовки, кеды или сандалии;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
- документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Есть ли в туре клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Какие есть особенности тура в зависимости от даты заезда?
30 апреля, 07 мая, 14 мая (Цветение маральника. Маральник — горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододе́ндрон Ледебура — у маральника много имен. Он — символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор)/
11 июня, 18 июня, 25 июня, 02 июля, 09 июля, 16 июля, 23 июля, 30 июля, 06 августа, 13 августа, 20 августа, 27 августа, 03 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 24 сентября (Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В туре совпало все: дружная и позитивная компания туристов, все были на одной волне. Прекрасная погода все 6 дней. И профессионализм всей команды Арго.
Огорчало только строгое ограничение по времени на живописных остановках. Лично мне не хватило погружения в здесь и сейчас. Но может быть это надо получать в другом туре, этот все-таки экспресс.
Благодарю за незабываемые впечатления и особенно за приглашение Алаша в день отъезда. Он меня покорил.