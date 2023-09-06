Экспресс-тур по Горному Алтаю

Групповой тур в Барнауле
4.7
3 отзыва
Вы знали, что на Алтае есть свой Марс? Так называют разноцветные горы в урочище Кызыл Чин. Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая. Вы побываете во всех климатических зонах и увидите панораму Северо-Чуйского хребта. Познакомитесь с археологическими памятниками в урочищах Калбак-Таш и Пазырык. Успеете попробовать Алтай на вкус и цвет, погрузиться в его пещеры и истории.

Тур для путешественников, желающих «зачекиниться» в популярных локациях высокогорного Алтая и посетить два субъекта Российской Федерации — Алтайский край и Республику Алтай.
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
11
июн
18
июн
25
июн
2
июл
9
июл
16
июл
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даты

Что вас ожидает:

Целебный Алтай
Целебный Алтай
Мы посетим алтайский маральник и попробуем процедуру пантолечения
Гастрономический интерес
Гастрономический интерес
Будем дегустировать алтайскую кухню
Местный колорит
Местный колорит
Узнаем о культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционной одежде и блюдах
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Полюбуемся инопланетными ландшафтами, не покидая Землю
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим уникальное озеро с завораживающими узорами

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное

Встреча в Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал (по согласованию).

Выезд из города 09:00 (местное время).

В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск — Белокуриха (120 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в отеле Благодать с 11:30 до 12:30

Трансфер Барнаул — Белокуриха (240 км).

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) — село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».

Трансфер СолоновкаСолонешное (65 км).

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей, где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера».

Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских — сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах.

Трансфер Солонешное — Топольное (25 км). Размещение в маральнике.

Ужин.

  • Алтайский марал — пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
  • Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны — от 1500 руб. /чел.).

Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе

Пешком — 3 км, авто — 365 км.

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное
2 день

Денисова пещера, Каракол

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер Топольное — Денисова пещера (35 км).

Экскурсия в Денисову пещеру — археологический памятник мирового значения.

Здесь была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, которые представляют особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличаются от неандертальцев и современных людей.

Вы сможете не только увидеть пещеру изнутри, но также понаблюдать за работой археологов, которые проводят раскопки летом.

Удивитесь кропотливому труду исследователей, и как землю, извлеченную из раскопа, спускают по канатной дороге вниз.

Трансфер Денисова пещера — Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.

Размещение в каракольском природном парка «Уч-Энмек» — особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые луга долины Каракола плавно переходят в мохнатый горный лес.

Прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».

Ужин.

Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе

Пешком — 5 км, авто — 190 км.

Денисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, Каракол
3 день

Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак.

Трансфер Каракол — Чаган-Узун (250 км).

Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Фотостоп на фоне Чуйских Альп — ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.

Экскурсия в Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс» — это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.

Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.

Трансфер Кызыл-Чин — Гейзеровое озеро (80 км).

Экскурсия на Гейзеровое озеро — красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.

В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.

Возвращение в туркомплекс (180 км).

На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.

Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.

Фотостоп в месте слияния Чуи и Катуни – Чуй-Оозы: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни прежде чем смешаться «идут» рука об руку вместе.

В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.

Ужин.

Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе

Пешком — 5 км, авто — 500 км.

Кызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озеро
4 день

Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек».

Вы увидите многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов.

Местный экскурсовод расскажет о мистических явлениях, которые здесь наблюдали даже геофизики и о том, какие уникальные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.

Экскурсия по долине погрузит Вас в алтайскую культуру и её космогонию.

Находки Башадарского сакрального комплекса хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее.

Трансфер Каракол — Нижняя Катунь (170 км).

Остановка на Семинском перевале (1717 м) — один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» — это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.

Вы познакомитесь с духом кочевников, исследуете опыт предков — бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.

  • По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада — двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.

Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.

Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.

Дегустация местных блюд (курут — в переводе с тюркского «сухой» — соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком — 3 км, авто — 210 км.

Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь
5 день

«Чертов палец» и фольклорная программа

Завтрак.

Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.

Поднимаясь по тропе, с каждой обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая.

Это заключительная точка тура, где стоит сказать Алтаю: «До скорой встречи!».

По желанию:

  • пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
  • баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
  • посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
  • прогулка на пасеку, где Вы сможете не толькопродегустировать, но и приобрестизнаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня — восстанавливающий сон на ульях.

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;

  • медитативный релакс на пруду,
  • прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.

Ужин.

Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.

С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком — 5 км, авто — 120 км.

«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа
6 день

Бийск - Барнаул. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер Нижняя Катунь — Бийск — Барнаул (230 км).

Бийскгород, построенный по указу Петра I.

Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII-XIX веков.

Его роль также была ведущей в сфере православия на Алтае.

Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.

Обзорная экскурсия по городу Барнаулу, на которой Вы узнаете о горном городе, в котором нет гор, о мировых прогрессивных изобретениях, об европейцах, которых Барнаул сделал русскими.

Завершением экскурсии станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII-XXI веках.

Горная Аптека — это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Окончание программы в 20:00 часов (местное время).

Пешком — 3 км, авто — 310 км.

Бийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. Отъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение:

  • Маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) или аналогичные в Солонешенском районе.
  • Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) или аналогичные в Онгудайском районе.
  • Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», спа-отель «Корона Алтая» или аналогичные в районе Нижней Катуни.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

ЗаездСтоимость
30 апреля, 07 мая49999
14 мая42222
11 июня47777
18 июня, 25 июня49999
02 июля, 09 июля, 16 июля, 23 июля, 30 июля, 06 августа, 13 августа, 20 августа57777
27 августа, 03 сентября47777
10 сентября, 17 сентября, 24 сентября49999

Доплата за одноместное размещение — 13 200 руб.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию. Подселение не предусматривается. Индивидуальные гигиенические средства на местах размещения не предоставляются.

Детям до 12 лет скидка — 10%

Варианты проживания

Маральник «Лесная Сказка»

1 ночь

Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Маральник «Искра»

1 ночь

Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Туркомплекс «Уч-Энмек»

2 ночи

Расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.

Юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

2 ночи

Расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.

Спа-отель «Корона Алтая»

2 ночи

Спа-отель «Корона Алтая» расположен в Алтайском крае, Алтайском районе, поселок Катунь, непосредственно на острове Пихтовый, в 112 километрах от города Бийска. Имеет бильярдный зал, бассейн, банный комплекс. Предлагается несколько видов ванн: морская, хвойная, пантовая, жемчужная и фито-ванна. В отеле есть два ресторана, где по утрам сервируется шведский стол. Для размещения гостей предлагаются номера четырех категорий: стандарт, студия, люкс, апартаменты. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется лоджия), санузел с душем. В номере: двуспальная кровать (или две односпальных), прикроватные тумбы, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
  • Питание: завтрак и ужин
  • Экскурсии и мероприятия согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула и обратно
  • Входные билеты в музеи - 150-300 руб. /чел
  • Рекреационный сбор - 100 руб. /чел
  • Посещение бани - от 1 000 руб. /час
  • Дополнительное питание - обеды
  • Прием ванны - от 1 500 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
  • Личные расходы
  • Транспорт аэропорт Горно-Алтайска - Белокуриха (от 5 000 руб. /автомобиль)
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий — туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь — кроссовки, кеды или сандалии;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
  • документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Есть ли в туре клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.

Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Какие есть особенности тура в зависимости от даты заезда?

30 апреля, 07 мая, 14 мая (Цветение маральника. Маральник — горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододе́ндрон Ледебура — у маральника много имен. Он — символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор)/

11 июня, 18 июня, 25 июня, 02 июля, 09 июля, 16 июля, 23 июля, 30 июля, 06 августа, 13 августа, 20 августа, 27 августа, 03 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 24 сентября (Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Э
6 сен 2023
Гид Екатерина и Ольга очень душевно рассказывали об истории, традициях, обычаях и о природе края. Водителю Юрию отдельное спасибо-виртуоз!
В туре совпало все: дружная и позитивная компания туристов, все были на одной волне. Прекрасная погода все 6 дней. И профессионализм всей команды Арго.
Огорчало только строгое ограничение по времени на живописных остановках. Лично мне не хватило погружения в здесь и сейчас. Но может быть это надо получать в другом туре, этот все-таки экспресс.
Благодарю за незабываемые впечатления и особенно за приглашение Алаша в день отъезда. Он меня покорил.
О
23 авг 2023
Насыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массу положительных эмоций. Немного больше хотелось бы этники: экскурсии в жилище алтайцев, рассказ о национальном костюме. У нас был вечер горлового пения - это великолепно!!!
Насыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массу
А
31 июля 2023
Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!
Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!

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