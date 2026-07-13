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Экскурсии по Бурятии и городам

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Улан-Удэ
Северобайкальск
Усть-Баргузин
Максимиха

Индивидуальные экскурсии

Деревянное кружево Верхнеудинска
Деревянное кружево Верхнеудинска
7000
за всё
Раскрыть тайный шифр забайкальской домовой резьбы
Улан-Удэ
Командный квест «Чайные гонки в старом городе»
Командный квест «Чайные гонки в старом городе»
8000
за всё
Интерактивная прогулка по Улан-Удэ в атмосфере тех времён, когда он звался Верхнеудинском
Улан-Удэ
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
от
30000
за всё
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
Улан-Удэ
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
5
23 отзыва
13000
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
Улан-Удэ
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
5
1 отзыв
26000
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
Улан-Удэ
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
5
12 отзывов
19000
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
Улан-Удэ
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
36000
за всё
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
Улан-Удэ
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
от
100000
за чел.
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
Северобайкальск
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина
5
2 отзыва
39900
за всё
Открыть неизведанные уголки Сибирского моря - от секретных заливов до горных хребтов
Усть-Баргузин

Групповые экскурсии

Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
11500
за чел.
Познакомиться с великим озером и отдохнуть на источниках - из Улан-Удэ
Улан-Удэ
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
4.7
3 отзыва
3000
за чел.
Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
Улан-Удэ
Духовность и ювелирное искусство Бурятии: Иволгинский дацан и фабрика камня
Духовность и ювелирное искусство Бурятии: Иволгинский дацан и фабрика камня
5000
за чел.
Услышать истории лам и увидеть, как рождаются каменные цветы
Улан-Удэ
Сплав на байдарках или сапах в Баргузинской долине
Сплав на байдарках или сапах в Баргузинской долине
13000
за чел.
Неспешная прогулка по реке Аргаде (из Улан-Удэ)
Улан-Удэ
Первая встреча с буддизмом: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
Первая встреча с буддизмом: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
5
1 отзыв
3500
за чел.
Первое знакомство с буддизмом можно совершить, не покидая Улан-Удэ. Живописный Буддийский комплекс Ринпоче Багша находится на самой высокой застроенно...
Улан-Удэ
Храмовая летопись Улан-Удэ: история православных приходов
Храмовая летопись Улан-Удэ: история православных приходов
3500
за чел.
Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!
Улан-Удэ
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
5
1 отзыв
6500
за чел.
Узнать, что такое сансара и нирвана, покрутить молитвенный барабан и приумножить благую карму
Улан-Удэ
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
5
103 отзыва
3973
за чел.
Посетить буддийский монастырь в компании профессионального буддолога
Улан-Удэ
Вокруг Улан-Удэ за 1 час: экскурсия на трамвае «Львёнок»
Вокруг Улан-Удэ за 1 час: экскурсия на трамвае «Львёнок»
4.9
41 отзыв
2500
за чел.
Познакомиться с городом, путешествуя на самом комфортабельном трамвае России
Улан-Удэ

Обзорные по городам

Свидание с Улан-Удэ
Свидание с Улан-Удэ
5
5 отзывов
12500
за всё
Совершить путешествие в прошлое и познакомиться с настоящим одного из старейших городов Сибири
Улан-Удэ
Табан дацан: путешествие к святыням бурятского буддизма из Улан-Удэ
Табан дацан: путешествие к святыням бурятского буддизма из Улан-Удэ
49000
за всё
Побывать в пяти буддийских храмах и встретиться с чудом нетленного тела ламы
Улан-Удэ
Небанально по Улан-Удэ: обзорная экскурсия в образах, звуках и картинках
Небанально по Улан-Удэ: обзорная экскурсия в образах, звуках и картинках
5
1 отзыв
от
9600
за всё
Познакомиться с городом через уличное искусство и расшифровать историю на стенах
Улан-Удэ
Храмовая летопись Улан-Удэ: история православных приходов
Храмовая летопись Улан-Удэ: история православных приходов
3500
за чел.
Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!
Улан-Удэ
Вокруг Улан-Удэ за 1 час: экскурсия на трамвае «Львёнок»
Вокруг Улан-Удэ за 1 час: экскурсия на трамвае «Львёнок»
4.9
41 отзыв
2500
за чел.
Познакомиться с городом, путешествуя на самом комфортабельном трамвае России
Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
4.9
139 отзывов
21900
за всё
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ
5
16 отзывов
15000
за всё
Первое знакомство с городом! Познакомлю вас с основами буддизма, с местными обычаями, некоторыми традициями. Окунёмся в колорит бурятской столицы, поп...
Улан-Удэ
Весь Улан-Удэ на Львенке за 1 час
Весь Улан-Удэ на Львенке за 1 час
5
39 отзывов
2500
за чел.
Познакомьтесь с прекрасным Улан-Удэ, совершив обзорную экскурсию по городу на комфортабельном трамвае. Прошлое и настоящее, культура и промышленность,...
Улан-Удэ
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
5
20 отзывов
7500
за всё
Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города
Улан-Удэ

Билеты

От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
4.7
3 отзыва
3000
за чел.
Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
Улан-Удэ

Водные прогулки

Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
11500
за чел.
Познакомиться с великим озером и отдохнуть на источниках - из Улан-Удэ
Улан-Удэ
Сплав на байдарках или сапах в Баргузинской долине
Сплав на байдарках или сапах в Баргузинской долине
13000
за чел.
Неспешная прогулка по реке Аргаде (из Улан-Удэ)
Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ в национальный парк
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ в национальный парк
5
15 отзывов
105000
за всё
Встретить закат на берегу озера и проплыть на катере по заповедному Чивыркуйскому заливу
Улан-Удэ
Из Улан-Удэ - на Байкал
Из Улан-Удэ - на Байкал
4.9
25 отзывов
39900
за всё
Насладиться красотой священного озера, отдохнуть на горячих источниках и посетить дацан и монастырь
Улан-Удэ

Туры на автомобиле

Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
от
30000
за всё
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
Улан-Удэ
Духовность и ювелирное искусство Бурятии: Иволгинский дацан и фабрика камня
Духовность и ювелирное искусство Бурятии: Иволгинский дацан и фабрика камня
5000
за чел.
Услышать истории лам и увидеть, как рождаются каменные цветы
Улан-Удэ
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
5
23 отзыва
13000
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
Улан-Удэ
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
5
1 отзыв
26000
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
Улан-Удэ
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
5
12 отзывов
19000
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
Улан-Удэ
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
36000
за всё
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
Улан-Удэ
Горячий северный Байкал
Горячий северный Байкал
от
100000
за чел.
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
Северобайкальск
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина
5
2 отзыва
39900
за всё
Открыть неизведанные уголки Сибирского моря - от секретных заливов до горных хребтов
Усть-Баргузин
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
31000
за всё
Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера
Улан-Удэ

Гастрономические туры

Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ
Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ
5
2 отзыва
9500
за всё
Бурятия неповторимо красива, но она еще и очень вкусная! Особенности климата почвы, близость Байкала, тайга, многонациональный народ, соседство азиатс...
Улан-Удэ

Последние отзывы об экскурсиях по Бурятии

К
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Дата посещения: 12 июл 2026
Мы из Якутии. Посетили Бурятию впервые. Вчера у нас была обзорная экскурсия в городе Улан-Удэ. Прогулялись вместе с гидом Натальей
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Захаровой по центру уютного города. Окунулись в историю образования Верхнеудинска, прошлись по тихой улочке старинных домов деревянного зодчества, поразил архитектурный облик театра оперы и балета. Спасибо Наташе за интересный рассказ про историю своего города. Три часа экскурсии прошли незаметно.

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Е
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Дата посещения: 3 июл 2026
С гидом Натальей посетили экскурсию Душевная прогулка по Улан -Удэ. Прогулка была действительно душевной, познавательной и интересной. Гид рассказала об
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истории города, обычаях и традициях народов Бурятии. Маршрут по значимым местам города пролетел незаметно. Благодарны гиду за интересную экскурсию. Советуем посетить.

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З
Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень позновательно и самое главное душевно. Большое спасибо гиду Туяне.
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С
Шаманы Бурятии: знакомство с древней верой в Улан-Удэ и священной горой Спящий Лев
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия не оставила равнодушными. Анастасия прекрасно ее провела. без ее пояснений, глубокого знания темы - самостоятельно не смогли бы разобраться
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в предметах, используемых при обрядах и самих обрядах. Сразу находит общий язык с экскурсантами- кроме того прекрасный водитель и очень красивая девушка.Спасибо!!!

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Т
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
Дата посещения: 14 июн 2026
Сама поездка прошла хорошо. Гид знает о чем говорит, рассказывает очень интересно.
Менеджеры работают плохо. Перепутали экскурсии, два раза меняли машины,
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место встречи. Причем информацию присылали через МАХ. Интернет работает не всегда и не везде. И когда на экскурсии за городом, можно пропустить все эти изменения.

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Т
Улан-Удэнские вечера
Дата посещения: 12 июн 2026
Прогулка замечательная. Георгий очень интересный собеседник, знает и любит город и историю. Внимательный, заботливый человек. После экскурсии, подсказал, где поужинать, проводил, не бросил в чужом городе!!! Спасибо!!!
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Т
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Дата посещения: 13 июн 2026
Нас возила Татьяна. Рекомендуем всем! Красавица!! Интересно, понятно рассказывает, аккуратно водит машину. Поездка была интересная и комфортная!
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Б
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Дата посещения: 10 мая 2026
Всё понравилось. Узнали и увидели много интересного. Наш гид Валерий знаток своего дела. Спасибо.
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В
В Иволгинский дацан - место силы и покоя
Дата посещения: 24 мар 2026
Экскурсия прошла отлично.Алдар отличный экскурсовод.Все показал, обо всем рассказал.Благадарют за отличную экскурсию .Всем советую.
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Г
Вокруг Улан-Удэ за 1 час: экскурсия на трамвае «Львёнок»
Дата посещения: 19 фев 2026
Очень интересная и познавательная экскурсия. Комфортные условия.
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