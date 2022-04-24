Т Татьяна 5 Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ Экскурсия от Георгия очень понравилась. За 7 часов экскурсии я узнала об Улан-Удэ больше, чем за 7 лет проживания в этом городе. Оказывается, наш регион очень уникальный. Было интересно, познавательно, весело, вкусно, классно!!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Два дня на зимнем Байкале Лилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! Мы очень рады, что нам повезло и мы попали к Лиле. Чудесный маршрут, замечательный гид Сергей, отличные бытовые условия (проживание, питание). Мы ездили и вдоль Байкала и по нему, мы катались на коньках по Байкалу, мы на нем лежали и были в пещерах, мы пили из Байкала, мы проезжали через долины, были в исконной бурятской деревне, посещали дацаны и ходили к Янжиме (Сарасвати). Мы успели столько, сколько за неделю не успеваешь самостоятельно. И все было легко, интересно и совсем не утомительно. Эта поездка будет одной из незабываемых. Хочу отметить трепетное, душевное отношение Лили и Сергей к своему краю, к природе, к Байкалу, это для нас было важно. Очень хочется вернуться! И мы вернемся! Спасибо вам большое!

А Анна 5 Отзыв на: Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней Наталья - это кладезь истории, молодчина. Как она умеет преподносить информацию, очень доступно и понятно. Много интересного узнали и увидели на этой экскурсии. Коснулись многих вопросов, и архитектура, и буддизм и много много всего. Даже нашли общую тему с Натальей, касающуюся оздоровления. Спасибо огромное.

А Анна 5 Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ Были с Валерием в Иволгинском дацане. В обратном направлении посетили ставку Чингисхана. Все прошло очень хорошо. Интересный рассказ Валерия, его житейский опыт, нам все понравилось.

Е Елена 5 Отзыв на: Иволгинский дацан и священные места древней долины Хочется выразить восхищение и благодарность за экскурсию! Анастасия великолепный гид, с прекрасной эрудицией, отличным чувством юмора и искренней заботой о гостях. Несмотря на продолжительность, экскурсия не утомительна, мы приехали не уставшие, а заряженные впечатлениями и позитивом. Горячо рекомендуем экскурсии Анастасии и ее команды, успехов и процветания!

О Ольга 5 Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ Удивительная экскурсия по Улан-удэ в тёплый солнечный день. Интересное знакомство с дацаном и историческими локациями города. Прекрасные виды со смотровой площадки. И эрудированный гид Георгий, знающий и любящий этот город. Отличная экскурсия!!!!

Д Денис 5 Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ Были на экскурсии к Байкалу с гидом Валерием. По дороге услышали много легенд, рассказов про особенности современной жизни и истории Бурятии. Благодаря Валерию нам удалось почувствовать величие Байкала, его необыкновенную красоту. И обед с буузами был великолепен! Позитивный настрой Валерия передавался и нам. Большое спасибо!

А Алексей 5 Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ Это пушка-бомба! Георгий прекрасно знает город. После экскурсии вы тоже влюбитесь в Улан-Удэ. Рекомендую.

Д Денис 5 Отзыв на: Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней Выбрали большую экскурсию и нисколько не пожалели. Время пролетело незаметно, а сама экскурсия - насыщенная, но не утомительная, с комфортным передвижением. Анастасия много и увлекательно рассказывала, чувствовалась большая любовь к родному краю, профессиональный подход. Её позитивный настрой передался и нам. Подростку 13 лет тоже всё понравилось! Рекомендую экскурсию!

З Зоя 5 Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ Экскурсия у Георгия - очень крутая! Он знает все об Улан-Удэ, городские тайны и интересные факты истории, а приятным бонусом к экскурсии стало посещение хорошего кафе с традиционной кухней.

О Олеся 5 Отзыв на: Два дня на зимнем Байкале Нам все понравилось, спасибо! Нашим гидом был Валерий – он интересно и много рассказывал, и вообще он человек общительный и приятный, с ним было комфортно и нескучно в дороге. И в рамках экскурсии он много рассказывал, и на наши вопросы охотно отвечал, в общем, для первого знакомства с Бурятией он идеальный компаньон. Байкал невозможно красивый даже в это время года! В апреле лед уже не такой чистый, как на фотках в интернете – надо иметь это в виду, и еще снежком его накануне припорошило, но все равно виды чудесные. Проживание и питание просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне, у которой мы останавливались на ночь, у нее очень уютно и вкусно. Единственное, если планируете поездку, имейте в виду, что речь не о 15 тыс. рублей и даже не о 30 тыс. рублей, у нас с учетом самой экскурсии, питания, проживания и аренды "буханки" вышло ровно 50 тыс. рублей на двоих. Если честно, сначала меня это насторожило, но потом поняла, что, пожалуй, цена вполне соответствует качеству. И, как я понимаю, это зависит от времени года и количества людей

Н Наталия 5 Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ Посетила Иволгинский дацан и Плато Чингисхана. Все прошло отлично - гид приехал вовремя, машина комфортная. Много интересного узнала об Улан-Удэ, народах, проживающих на территории Бурятии, их обычаях, верованиях и пр. В дацане находились несколько часов - полное погружение в ранее неизведанный мир - буддизм. Экскурсией осталась очень довольна! Буду рекомендовать!

С Сущая 5 Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ Спасибо Георгию за экскурсию по Улан-Удэ. Очень много знает о истории города, было интересно слушать.

Л Людмила 5 Отзыв на: Два дня на зимнем Байкале Очень рады, что сделали выбор вашей команды. Всё прошло отлично.

Е Елена 5 Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ Нас сопровождала Сэсэг. Отличный экскурсовод и человек влюблённый в свой край. Очень доступно и понятно посвятила нас в правила посещения Дацана, общения с ламами, в историю буддизма. Спасибо.

Е Елена 5 Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-Удэ Замечательно и действительно душевно провели время на экскурсии с Дмитрием. Дмитрий показал нам свой город и нам он понравился. Открыл нам интересно и ненавязчиво некоторые правила буддизма, что сподвигло нас на дальнейшее исследование этого вопроса. Большое спасибо.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ Брали экскурсию в Иволгинский дацан.. хочу поблагодарить Лилю за очень хорошую организацию процесса, была с нами все время на связи, быстро и конкретно отвечала на вопросы, учла все наши пожелания. Забрали нас вовремя, все было хорошо организованно и интересно рассказано, нашим гидом был Сергей. Единственное замечание,что у нас была добавлена к этой экскурсии еще доп экскурсию Язык Троля (или ставка Чингисхана), за которую мы доплатили отдельно, и вот Сергей нас туда довез,а с нами туда почему-то не пошел,остался в машине и сказал нам погулять там самим,пофотографироваться, а хотелось чтобы гид что-то рассказал о данном месте,чтобы хотя бы иметь представление. Это было как-то странно. В остальном замечаний нет.

Д Денис 5 Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-Удэ У нас была гидом Наталья, всё прошло отлично, но только из-за холодной погоды пришлось забежать в кафешку на 30 минут и погреться. Наталья нам рассказала очень много интересных фактов о Бурятии, бурятах и о самом Улан-Удэ:) Наверное, мы не полностью прошли по маршруту из-за того, что хотели успеть в Иволгинский дацан, но нам вполне хватило того объёма, который нам предоставила Наталья) Я определённо рекомендую Наталью как гида:)

И Илона 5 Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ Сказать, что экскурсия понравилась это ничего не сказать. Проводил её гид Борис. Очень увлекательный рассказ об истории и обычаях. На любой вопрос мы получали развёрнутый, интересный ответ. Видно, что человек профессионал своего дела. Организация поездки выше всяких похвал. Если снова в Бурятию, то только к вам!