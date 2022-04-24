Экскурсии в городах Бурятии
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Бурятии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
11700
₽
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
18000
₽
за всё
Вы с детства мечтали увидеть Байкал или давно планировали побывать здесь
15000
₽
за всё
Мыс Лударь, Слюдянские озера, горячие источники и Этнографический музей за 1 день
4.5
2 отзыва
6300
₽
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
2600
₽
за чел.
Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии
5
1 отзыв
от
12000
₽
за всё
Открыть самобытный мир забайкальских староверов и переночевать в настоящем русском доме с печкой
от
12000
₽
за всё
Исследовать Шаман-гору, пещеру Старая Брянь и стоянку древнего человека со знатоками края
3250
₽
за всё
Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города
5850
₽
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
Групповые экскурсии
2600
₽
за чел.
Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную буддийскую Мекку
Обзорные по городам
140000
₽
за чел.
Побыть капитаном корабля, потанцевать на концертах и зарядиться яркими эмоциями
2600
₽
за чел.
Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии
3250
₽
за всё
Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
Однодневная автомобильная поездка к озеру Байкал - самому глубокому
3000
₽
за всё
Первое знакомство с буддизмом можно совершить не выезжая из города
5
1 отзыв
3300
₽
за всё
Если вы решили ближе познакомиться с Улан-Удэ, советуем начать с обзорной экскурсии по городу на автомобиле
3500
₽
за всё
Главные достопримечательности и лучшие виды города на автомобильной обзорной экскурсии
4.7
14 отзывов
7800
₽
за всё
История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы
5
8 отзывов
2990
₽
за всё
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Водные прогулки
4
1 отзыв
от
15000
₽
за всё
Встретить закат на берегу озера, проплыть на катере по Чивыркуйскому заливу и побывать в местах силы
Туры на автомобиле
61100
₽
за чел.
Пройти по заповедным местам, увидеть лежбища тюленей и поплавать в «священном море»
11700
₽
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
59900
₽
за чел.
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
57900
₽
за чел.
Пожить в арт-резиденции на побережье Байкала и зарядиться вдохновением для творчества
15000
₽
за всё
Мыс Лударь, Слюдянские озера, горячие источники и Этнографический музей за 1 день
4.5
2 отзыва
6300
₽
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
от
12000
₽
за всё
Исследовать Шаман-гору, пещеру Старая Брянь и стоянку древнего человека со знатоками края
5850
₽
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
4
1 отзыв
от
15000
₽
за всё
Встретить закат на берегу озера, проплыть на катере по Чивыркуйскому заливу и побывать в местах силы
Экскурсионные туры на несколько дней
61100
₽
за чел.
Пройти по заповедным местам, увидеть лежбища тюленей и поплавать в «священном море»
59900
₽
за чел.
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
57900
₽
за чел.
Пожить в арт-резиденции на побережье Байкала и зарядиться вдохновением для творчества
140000
₽
за чел.
Побыть капитаном корабля, потанцевать на концертах и зарядиться яркими эмоциями
140000
₽
за чел.
Попробовать себя в роли шкипера и побывать в малоизведанных местах
Последние отзывы об экскурсиях по Бурятии
- ТТатьяна24 апреля 2022Экскурсия от Георгия очень понравилась. За 7 часов экскурсии я узнала об Улан-Удэ больше, чем за 7 лет проживания в этом городе. Оказывается, наш регион очень уникальный. Было интересно, познавательно, весело, вкусно, классно!!
- ЕЕкатерина21 апреля 2022Лилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! Мы очень рады, что нам повезло и мы попали к Лиле. Чудесный маршрут, замечательный гид Сергей, отличные бытовые условия (проживание, питание). Мы ездили и вдоль Байкала и по нему, мы катались на коньках по Байкалу, мы на нем лежали и были в пещерах, мы пили из Байкала, мы проезжали через долины, были в исконной бурятской деревне, посещали дацаны и ходили к Янжиме (Сарасвати). Мы успели столько, сколько за неделю не успеваешь самостоятельно. И все было легко, интересно и совсем не утомительно. Эта поездка будет одной из незабываемых. Хочу отметить трепетное, душевное отношение Лили и Сергей к своему краю, к природе, к Байкалу, это для нас было важно. Очень хочется вернуться! И мы вернемся! Спасибо вам большое!
- ААнна21 апреля 2022Наталья - это кладезь истории, молодчина. Как она умеет преподносить информацию, очень доступно и понятно. Много интересного узнали и увидели на этой экскурсии. Коснулись многих вопросов, и архитектура, и буддизм и много много всего. Даже нашли общую тему с Натальей, касающуюся оздоровления. Спасибо огромное.
- ААнна20 апреля 2022Были с Валерием в Иволгинском дацане. В обратном направлении посетили ставку Чингисхана. Все прошло очень хорошо. Интересный рассказ Валерия, его житейский опыт, нам все понравилось.
- ЕЕлена18 апреля 2022Хочется выразить восхищение и благодарность за экскурсию! Анастасия великолепный гид, с прекрасной эрудицией, отличным чувством юмора и искренней заботой о гостях. Несмотря на продолжительность, экскурсия не утомительна, мы приехали не уставшие, а заряженные впечатлениями и позитивом. Горячо рекомендуем экскурсии Анастасии и ее команды, успехов и процветания!
- ООльга16 апреля 2022Удивительная экскурсия по Улан-удэ в тёплый солнечный день. Интересное знакомство с дацаном и историческими локациями города. Прекрасные виды со смотровой площадки. И эрудированный гид Георгий, знающий и любящий этот город. Отличная экскурсия!!!!
- ДДенис16 апреля 2022Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-УдэБыли на экскурсии к Байкалу с гидом Валерием. По дороге услышали много легенд, рассказов про особенности современной жизни и истории Бурятии. Благодаря Валерию нам удалось почувствовать величие Байкала, его необыкновенную красоту. И обед с буузами был великолепен! Позитивный настрой Валерия передавался и нам. Большое спасибо!
- ААлексей15 апреля 2022Это пушка-бомба! Георгий прекрасно знает город. После экскурсии вы тоже влюбитесь в Улан-Удэ. Рекомендую.
- ДДенис15 апреля 2022Выбрали большую экскурсию и нисколько не пожалели. Время пролетело незаметно, а сама экскурсия - насыщенная, но не утомительная, с комфортным передвижением. Анастасия много и увлекательно рассказывала, чувствовалась большая любовь к родному краю, профессиональный подход. Её позитивный настрой передался и нам. Подростку 13 лет тоже всё понравилось! Рекомендую экскурсию!
- ЗЗоя11 апреля 2022Экскурсия у Георгия - очень крутая! Он знает все об Улан-Удэ, городские тайны и интересные факты истории, а приятным бонусом к экскурсии стало посещение хорошего кафе с традиционной кухней.
- ООлеся11 апреля 2022Нам все понравилось, спасибо! Нашим гидом был Валерий – он интересно и много рассказывал, и вообще он человек общительный и приятный, с ним было комфортно и нескучно в дороге. И в рамках экскурсии он много рассказывал, и на наши вопросы охотно отвечал, в общем, для первого знакомства с Бурятией он идеальный компаньон. Байкал невозможно красивый даже в это время года! В апреле лед уже не такой чистый, как на фотках в интернете – надо иметь это в виду, и еще снежком его накануне припорошило, но все равно виды чудесные. Проживание и питание просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне, у которой мы останавливались на ночь, у нее очень уютно и вкусно. Единственное, если планируете поездку, имейте в виду, что речь не о 15 тыс. рублей и даже не о 30 тыс. рублей, у нас с учетом самой экскурсии, питания, проживания и аренды "буханки" вышло ровно 50 тыс. рублей на двоих. Если честно, сначала меня это насторожило, но потом поняла, что, пожалуй, цена вполне соответствует качеству. И, как я понимаю, это зависит от времени года и количества людей
- ННаталия31 марта 2022Посетила Иволгинский дацан и Плато Чингисхана. Все прошло отлично - гид приехал вовремя, машина комфортная. Много интересного узнала об Улан-Удэ, народах, проживающих на территории Бурятии, их обычаях, верованиях и пр. В дацане находились несколько часов - полное погружение в ранее неизведанный мир - буддизм. Экскурсией осталась очень довольна! Буду рекомендовать!
- ССущая30 марта 2022Спасибо Георгию за экскурсию по Улан-Удэ. Очень много знает о истории города, было интересно слушать.
- ЛЛюдмила29 марта 2022Очень рады, что сделали выбор вашей команды. Всё прошло отлично.
- ЕЕлена26 марта 2022Нас сопровождала Сэсэг. Отличный экскурсовод и человек влюблённый в свой край. Очень доступно и понятно посвятила нас в правила посещения Дацана, общения с ламами, в историю буддизма. Спасибо.
- ЕЕлена24 марта 2022Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-УдэЗамечательно и действительно душевно провели время на экскурсии с Дмитрием. Дмитрий показал нам свой город и нам он понравился. Открыл нам интересно и ненавязчиво некоторые правила буддизма, что сподвигло нас на дальнейшее исследование этого вопроса. Большое спасибо.
- ТТатьяна20 марта 2022Брали экскурсию в Иволгинский дацан.. хочу поблагодарить Лилю за очень хорошую организацию процесса, была с нами все время на связи, быстро и конкретно отвечала на вопросы, учла все наши пожелания. Забрали нас вовремя, все было хорошо организованно и интересно рассказано, нашим гидом был Сергей. Единственное замечание,что у нас была добавлена к этой экскурсии еще доп экскурсию Язык Троля (или ставка Чингисхана), за которую мы доплатили отдельно, и вот Сергей нас туда довез,а с нами туда почему-то не пошел,остался в машине и сказал нам погулять там самим,пофотографироваться, а хотелось чтобы гид что-то рассказал о данном месте,чтобы хотя бы иметь представление. Это было как-то странно. В остальном замечаний нет.
- ДДенис16 марта 2022Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-УдэУ нас была гидом Наталья, всё прошло отлично, но только из-за холодной погоды пришлось забежать в кафешку на 30 минут и погреться. Наталья нам рассказала очень много интересных фактов о Бурятии, бурятах и о самом Улан-Удэ:) Наверное, мы не полностью прошли по маршруту из-за того, что хотели успеть в Иволгинский дацан, но нам вполне хватило того объёма, который нам предоставила Наталья) Я определённо рекомендую Наталью как гида:)
- ИИлона11 марта 2022Сказать, что экскурсия понравилась это ничего не сказать. Проводил её гид Борис. Очень увлекательный рассказ об истории и обычаях. На любой вопрос мы получали развёрнутый, интересный ответ. Видно, что человек профессионал своего дела. Организация поездки выше всяких похвал. Если снова в Бурятию, то только к вам!
- ЕЕкатерина11 марта 2022Очень рекомендую данную экскурсию! Все продумано, можно остановиться на маршруте, посмотреть красоты Бурятии. Мы ездили в зимний период, дорога до Богини была хорошей. Обязательно хочется вернуться ещё раз. Спасибо большое Амгалану, прекрасный рассказчик и душевный человек. Процветания вашей команде.