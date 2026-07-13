Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Бурятии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
7000
₽
за всё
Раскрыть тайный шифр забайкальской домовой резьбы
8000
₽
за всё
Интерактивная прогулка по Улан-Удэ в атмосфере тех времён, когда он звался Верхнеудинском
от
30000
₽
за всё
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
5
23 отзыва
13000
₽
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
5
1 отзыв
26000
₽
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
5
12 отзывов
19000
₽
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
36000
₽
за всё
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
от
100000
₽
за чел.
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
5
2 отзыва
39900
₽
за всё
Открыть неизведанные уголки Сибирского моря - от секретных заливов до горных хребтов
Групповые экскурсии
11500
₽
за чел.
Познакомиться с великим озером и отдохнуть на источниках - из Улан-Удэ
4.7
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
5000
₽
за чел.
Услышать истории лам и увидеть, как рождаются каменные цветы
13000
₽
за чел.
Неспешная прогулка по реке Аргаде (из Улан-Удэ)
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Первое знакомство с буддизмом можно совершить, не покидая Улан-Удэ. Живописный Буддийский комплекс Ринпоче Багша находится на самой высокой застроенно...
3500
₽
за чел.
Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!
5
1 отзыв
6500
₽
за чел.
Узнать, что такое сансара и нирвана, покрутить молитвенный барабан и приумножить благую карму
5
103 отзыва
3973
₽
за чел.
Посетить буддийский монастырь в компании профессионального буддолога
4.9
41 отзыв
2500
₽
за чел.
Познакомиться с городом, путешествуя на самом комфортабельном трамвае России
Обзорные по городам
5
5 отзывов
12500
₽
за всё
Совершить путешествие в прошлое и познакомиться с настоящим одного из старейших городов Сибири
49000
₽
за всё
Побывать в пяти буддийских храмах и встретиться с чудом нетленного тела ламы
5
1 отзыв
от
9600
₽
за всё
Познакомиться с городом через уличное искусство и расшифровать историю на стенах
3500
₽
за чел.
Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!
4.9
41 отзыв
2500
₽
за чел.
Познакомиться с городом, путешествуя на самом комфортабельном трамвае России
4.9
139 отзывов
21900
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
5
16 отзывов
15000
₽
за всё
Первое знакомство с городом! Познакомлю вас с основами буддизма, с местными обычаями, некоторыми традициями. Окунёмся в колорит бурятской столицы, поп...
5
39 отзывов
2500
₽
за чел.
Познакомьтесь с прекрасным Улан-Удэ, совершив обзорную экскурсию по городу на комфортабельном трамвае. Прошлое и настоящее, культура и промышленность,...
5
20 отзывов
7500
₽
за всё
Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города
Билеты
4.7
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
Водные прогулки
11500
₽
за чел.
Познакомиться с великим озером и отдохнуть на источниках - из Улан-Удэ
13000
₽
за чел.
Неспешная прогулка по реке Аргаде (из Улан-Удэ)
5
15 отзывов
105000
₽
за всё
Встретить закат на берегу озера и проплыть на катере по заповедному Чивыркуйскому заливу
4.9
25 отзывов
39900
₽
за всё
Насладиться красотой священного озера, отдохнуть на горячих источниках и посетить дацан и монастырь
Туры на автомобиле
от
30000
₽
за всё
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
5000
₽
за чел.
Услышать истории лам и увидеть, как рождаются каменные цветы
5
23 отзыва
13000
₽
за всё
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
5
1 отзыв
26000
₽
за всё
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
5
12 отзывов
19000
₽
за всё
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
36000
₽
за всё
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
от
100000
₽
за чел.
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
5
2 отзыва
39900
₽
за всё
Открыть неизведанные уголки Сибирского моря - от секретных заливов до горных хребтов
31000
₽
за всё
Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера
Гастрономические туры
5
2 отзыва
9500
₽
за всё
Бурятия неповторимо красива, но она еще и очень вкусная! Особенности климата почвы, близость Байкала, тайга, многонациональный народ, соседство азиатс...
Последние отзывы об экскурсиях по Бурятии
К
Дата посещения: 12 июл 2026
Мы из Якутии. Посетили Бурятию впервые. Вчера у нас была обзорная экскурсия в городе Улан-Удэ. Прогулялись вместе с гидом Натальей
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Е
Дата посещения: 3 июл 2026
С гидом Натальей посетили экскурсию Душевная прогулка по Улан -Удэ. Прогулка была действительно душевной, познавательной и интересной. Гид рассказала об
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З
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень позновательно и самое главное душевно. Большое спасибо гиду Туяне.
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С
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия не оставила равнодушными. Анастасия прекрасно ее провела. без ее пояснений, глубокого знания темы - самостоятельно не смогли бы разобраться
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Т
Дата посещения: 14 июн 2026
Сама поездка прошла хорошо. Гид знает о чем говорит, рассказывает очень интересно.
Менеджеры работают плохо. Перепутали экскурсии, два раза меняли машины,
Менеджеры работают плохо. Перепутали экскурсии, два раза меняли машины,
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Т
Дата посещения: 12 июн 2026
Прогулка замечательная. Георгий очень интересный собеседник, знает и любит город и историю. Внимательный, заботливый человек. После экскурсии, подсказал, где поужинать, проводил, не бросил в чужом городе!!! Спасибо!!!
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Т
Дата посещения: 13 июн 2026
Нас возила Татьяна. Рекомендуем всем! Красавица!! Интересно, понятно рассказывает, аккуратно водит машину. Поездка была интересная и комфортная!
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Б
Дата посещения: 10 мая 2026
Всё понравилось. Узнали и увидели много интересного. Наш гид Валерий знаток своего дела. Спасибо.
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В
Дата посещения: 24 мар 2026
Экскурсия прошла отлично.Алдар отличный экскурсовод.Все показал, обо всем рассказал.Благадарют за отличную экскурсию .Всем советую.
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Г
Дата посещения: 19 фев 2026
Очень интересная и познавательная экскурсия. Комфортные условия.
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