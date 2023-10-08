Активная зимняя программа на Кавказе

5
3 отзыва
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Это уникальная активная зимняя программа для всей семьи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, увидите памятники древней культуры народов Кавказа и прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам горнолыжного комплекса Мара.

Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях! Комфортное размещение в новом туристическом комплексе и потрясающая природа, окружающая вас, позволит вам освободиться от усталости и надолго зарядиться бодростью и позитивом!
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Ближайшие даты:
13
янв
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янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
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Что вас ожидает:

Конные прогулки
Конные прогулки
Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Ощутим это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра и дух захватывает от скорости
Снежные забавы
Снежные забавы
Мы будем кататься на ватрушках, строить снежные замки и просто весело проводить время

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.

Вы решили зимой приехать на Кавказ!

Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.

Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.

Питание: ужин в гостинице

Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужинВстреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужинВстреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин
2 день

Прогулка к Сырным пещеры и водопаду Мечты

Подъем.

Завтрак.

Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и сегодняшний день начнем с легкой прогулки по окрестностям нашей базы.

А посмотреть здесь есть на что: горы, похожие на головки выдержанного сыра, испещренные дырочками, и дырочки в них так велики, что вы можете без труда зайти внутрь и прогуляться по небольшим пещеркам.

Рядом журчит очаровательный водопад и вы как будто попали в сказку, в такой зачарованный мир, где не гудят машины, где синее-синее небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, пить не отрываясь!

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.

Прогулка к Сырным пещеры и водопаду МечтыПрогулка к Сырным пещеры и водопаду Мечты
3 день

Домбай

Подъем.

Завтрак.

Сегодня мы отправимся в горно-климатический курорт Домбай!

Нас ждет обзорная экскурсия по самому поселку, подъем на гору Мусса-Ачитара по желанию – невероятные виды, сверкающие вершины и много-много снега ждут Вас.

После обеда отправимся в Усадьбу Тебердинского биосферного заповедника.

Также сможем посетить вольеры с животными, которые не оставят Вас равнодушными.

Вечером вернемся в гостиницу, где сможем насладиться вкусным ужином и общением друг с другом.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

ДомбайДомбайДомбайДомбайДомбай
4 день

Горнолыжный курорт Мара

Подъем.

Завтрак.

Ну что, готовы к покорению новых высот?

Сегодня отправляемся на горнолыжный курорт – Мара.

Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра и дух захватывает от скорости…

Сегодня нас ждет горячий перекус и вкуснейший кофе на природе.

«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером на базу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Горнолыжный курорт МараГорнолыжный курорт МараГорнолыжный курорт МараГорнолыжный курорт Мара
5 день

Катание на лошадях. Отъезд

Подъем.

Завтрак.

Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками: покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.

Сегодня можно все: играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб — кому что нравится…

Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.

В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.

Пора отключиться от городских проблем!

И далее трансфер в аэропорт в 14:30.

Питание: завтрак в гостинице.

Катание на лошадях. ОтъездКатание на лошадях. ОтъездКатание на лошадях. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2/3-местных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 чел. – 59 800 руб.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Aуdin El»

4 ночи

Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы. В состав комплекса входят уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе с очень вкусной едой.

Тур предусматривает проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

На территории комплекса находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты, а прямое общение с животными, живущими на своей ферме и расположенный здесь прокат лошадей не оставят равнодушными ваши сердца.

Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»Туристический комплекс «Aуdin El»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» – Минеральные Воды
  • Проживание в 2/3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Катание на лошадях
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
  • Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
  • Дополнительные услуги, не входящие в основной пакет.
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение — 7 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную обувь по сезону;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
  • личную аптечку при необходимости.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 15:00, трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 2 – 3 часа).

Место и время завершения тура

г. Минеральные Воды.

Рекомендованное время вылета – после 18:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

На чем мы будем передвигаться в туре?
  • Легковая

группа от 1 до 4 человек

Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.

  • Минивен

группа от 5 до 7 человек

Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».

  • Микроавтобус

группа от 8 до 17 человек

Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
8 окт 2023
Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!
Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!
В
28 сен 2023
Хочется поблагодарить организаторов тура с 16.09.2023 по 23.09.2023."Курортный роман". Понравились все экскурсии, всё было продуманно до мелочей. Получили массу впечатлений, положительных эмоций. Отдельное спасибо нашему гиду -Рамазану. Очень интересный человек, профессионал своего дела. Мы впервые на Кавказе и можно сказать влюбились в него с первого взгляда. Своим близким и друзьям посоветовали обязательно посетить Северный Кавказ. Спасибо огромное!!!
Т
28 сен 2023
Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.
Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, еда, гид, места.

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Можно с детьми
Многодневные туры
Горнолыжные туры
Выездные

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