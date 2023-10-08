Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях! Комфортное размещение в новом туристическом комплексе и потрясающая природа, окружающая вас, позволит вам освободиться от усталости и надолго зарядиться бодростью и позитивом!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.
Вы решили зимой приехать на Кавказ!
Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.
Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El».
Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.
После размещения в гостинице вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.
Питание: ужин в гостинице
Прогулка к Сырным пещеры и водопаду Мечты
Подъем.
Завтрак.
Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и сегодняшний день начнем с легкой прогулки по окрестностям нашей базы.
А посмотреть здесь есть на что: горы, похожие на головки выдержанного сыра, испещренные дырочками, и дырочки в них так велики, что вы можете без труда зайти внутрь и прогуляться по небольшим пещеркам.
Рядом журчит очаровательный водопад и вы как будто попали в сказку, в такой зачарованный мир, где не гудят машины, где синее-синее небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, пить не отрываясь!
Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.
Домбай
Подъем.
Завтрак.
Сегодня мы отправимся в горно-климатический курорт Домбай!
Нас ждет обзорная экскурсия по самому поселку, подъем на гору Мусса-Ачитара по желанию – невероятные виды, сверкающие вершины и много-много снега ждут Вас.
После обеда отправимся в Усадьбу Тебердинского биосферного заповедника.
Также сможем посетить вольеры с животными, которые не оставят Вас равнодушными.
Вечером вернемся в гостиницу, где сможем насладиться вкусным ужином и общением друг с другом.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Горнолыжный курорт Мара
Подъем.
Завтрак.
Ну что, готовы к покорению новых высот?
Сегодня отправляемся на горнолыжный курорт – Мара.
Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра и дух захватывает от скорости…
Сегодня нас ждет горячий перекус и вкуснейший кофе на природе.
«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером на базу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Катание на лошадях. Отъезд
Подъем.
Завтрак.
Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками: покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.
Сегодня можно все: играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб — кому что нравится…
Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.
В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.
Пора отключиться от городских проблем!
И далее трансфер в аэропорт в 14:30.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2/3-местных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 чел. – 59 800 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Aуdin El»
Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы. В состав комплекса входят уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе с очень вкусной едой.
Тур предусматривает проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
На территории комплекса находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты, а прямое общение с животными, живущими на своей ферме и расположенный здесь прокат лошадей не оставят равнодушными ваши сердца.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Минеральные Воды – семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» – Минеральные Воды
- Проживание в 2/3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Катание на лошадях
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Подъемы по канатным дорогам
- Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
- Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
- Дополнительные услуги, не входящие в основной пакет.
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение — 7 000 руб. за весь период тура
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную одежду и наряды для фотосессий;
- удобную обувь по сезону;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
- личную аптечку при необходимости.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 15:00, трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 2 – 3 часа).
Место и время завершения тура
г. Минеральные Воды.
Рекомендованное время вылета – после 18:00 часов.
- Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
- На чем мы будем передвигаться в туре?
- Легковая
группа от 1 до 4 человек
Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.
- Минивен
группа от 5 до 7 человек
Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».
- Микроавтобус
группа от 8 до 17 человек
Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.