Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Отправляйтесь на экскурсию, чтобы услышать историю переселения здешних народов, а также узнать все о местных традициях и обычаях. Что вас ждет Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место. Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики. Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Также опытный водитель-гид покажет вам каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. Важно знать:

в стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и транспорт, • питание оплачивается отдельно, • тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне, • тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.