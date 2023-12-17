Путешествие к русскому Большому Каньону
На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в путешествие к плато Бермамыт — жемчужине Карачаево-Черкесии.
Вы узнаете истории и легенды, связанные с этим местом, познакомитесь с культурой местных народов, увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья.
Вы узнаете истории и легенды, связанные с этим местом, познакомитесь с культурой местных народов, увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Описание
Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Отправляйтесь на экскурсию, чтобы услышать историю переселения здешних народов, а также узнать все о местных традициях и обычаях. Что вас ждет Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место. Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики. Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Также опытный водитель-гид покажет вам каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. Важно знать:
в стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и транспорт, • питание оплачивается отдельно, • тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне, • тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
Ежедневно в 6:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.