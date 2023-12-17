Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт

Групповая экскурсия в Домбае

Путешествие к русскому Большому Каньону

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в путешествие к плато Бермамыт — жемчужине Карачаево-Черкесии.

Вы узнаете истории и легенды, связанные с этим местом, познакомитесь с культурой местных народов, увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья.
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт

Описание

Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Отправляйтесь на экскурсию, чтобы услышать историю переселения здешних народов, а также узнать все о местных традициях и обычаях. Что вас ждет Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место. Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики. Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Также опытный водитель-гид покажет вам каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. Важно знать:
в стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и транспорт, • питание оплачивается отдельно, • тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне, • тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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