Встречаем Новый Год 2025 в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Иваново, цены от 6 499 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
«Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
«Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества»
8 сен в 14:00
5 окт в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богданова
    29 августа 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Хорошая познавательная прогулка! Благодарим Веру за позитивную, доброжелательную атмосферу, интересную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2024
    Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
    В нашей поездке не был запланирован город Шуя, но решили съездить, благо нужный день не был занят у экскурсовода Веры
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    Шамовой. Не то что не пожалели, но хотим ещё приехать. Не побывали на колокольне Воскресенского собора, не было времени. В Храм зашли, иконе Богородицы Шуйской Смоленской поклонились. Конечно, отличный экскурсовод имеет огромное значение. Вера умеет рассказать и показать все достоинства в наилучшем виде. В Шуе сохранился исторический облик города, его атмосфера. Культурный центр "Павловский", бывший дом фабриканта, купца и благотворителя, общественного деятеля Шуйского уезда, почётного гражданина города Шуи М. А. Павлова, обескураживает. Красивейший и богатейший особняк внутри и снаружи, всё сохранено. Расположены экспозиции костюмов, мыла и есть самый огромный кусок мыла. Кроме того, мы побывали в магазине ситца, музее мыла, сувенирной продукции. отведали вкуснейших пирожков, заехали на завод Шуйская водка 1899 г. Так всего много в небольшом провинциальном городе, который когда-то был не таким и сохранил свою славную историю. Рекомендуем.

  • А
    Александр
    19 августа 2024
    Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
    С Верой, после экскурсии по Иваново, мы отправились в Шую. По дороге слушали историю мест. В самом городе были в
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    старинном купеческом доме, а железнодорожный вокзал как будто оживший кусочек старины - стоит отдельного посещения. Все очень понравилось и мы очень благодарны Вере за интересную экскурсию!

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    16 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
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    - потрясающий рассказчик с невероятно глубокими познаниями, а еще она очень приятный и душевный человек. нам было максимально комфортно в поездке, маршрут составлен очень интересно, таким образом что рассказ экскурсовода плавно и логично перетекает из одной локации в другую. Очень много интересных исторических фактов узнали, много успели увидеть, побывали и на ж/д станции ШУЯ и на ликеро-водочном заводе и в музее палехского искусства и доме - музее Голикова и в доме Павлова, в храмах в Пелехе и в Шуе. Во время передвижения из одной локации в другую Вера не умолкая уводила нас рассказами в те далекие годы когда творилась история этих мест. Огромная благодарность ей за ее невероятною открытость, за ее труд, за ее любовь к своей Родине и людям. Обязательно советую и рекомендую экскурсии с Верой!!!

  • Ю
    Юрий
    14 мая 2024
    Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
    Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
    Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
  3. Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Церковь Троицы
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в сентябре 2024
Сейчас в Иваново в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 6 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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