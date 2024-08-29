8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
«Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
«Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества»
8 сен в 14:00
5 окт в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББогданова29 августа 2024Хорошая познавательная прогулка! Благодарим Веру за позитивную, доброжелательную атмосферу, интересную экскурсию.
- ТТатьяна23 августа 2024В нашей поездке не был запланирован город Шуя, но решили съездить, благо нужный день не был занят у экскурсовода Веры
- ААлександр19 августа 2024С Верой, после экскурсии по Иваново, мы отправились в Шую. По дороге слушали историю мест. В самом городе были в
- ЕЕлена19 июня 202416 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
- ЮЮрий14 мая 2024Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
- ООльга12 февраля 2024Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас в Иваново в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 6 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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