Что вас ожидает

Потусторонний Иваново

Поговорим о несчастной Ольге Дюрингер, ночами гуляющей по коридорам своего особняка, и загадочной даме в голубом, которая показывается лишь самым желанным гостям Музея ситца. Вы узнаете, что за «чертовщина» происходит со стрелками на часах башни Главпочтамта и почему коридоры ивановского театра пустеют вечерами — даже сотрудники предпочитают там не задерживаться. А еще будьте готовы к тому, что город буквально изрезан тайными подземными ходами и каждый второй особняк здесь проклят!

Легенды обратной стороны города

«Баллада о бюсте», «Сокровища Дюрингера», «Проклятие дома „Богатыря“», «Человек, которого никогда не было… », «Город на костях», «Хранитель часов», «Проклятый Дворец искусств», «Три могилы Д. Г. Бурылина», «Тайна Ивановских подземелий», «Фантом в голубом». О самом интригующем в самом молодом городе Золотого кольца вы узнаете на встрече.

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