Послушать рассказы о сверхъестественном и взглянуть на город с интригующей стороны

От молодых городов, как наш, редко ожидают мистики.

Однако на прогулке по центру я покажу, что он богат такими историями не меньше, чем его древние прославленные соседи.

Вы услышите о загадочной даме в Музее ситца, Хранителе часов, паранормальных явлениях в местном театре, секретных подземельях, проклятых домах и откроете Иваново с неожиданного ракурса.
Тайны и легенды Иванова
Тайны и легенды Иванова
Тайны и легенды Иванова
Тайны и легенды Иванова
Тайны и легенды Иванова
Тайны и легенды Иванова

Что вас ожидает

Потусторонний Иваново

Поговорим о несчастной Ольге Дюрингер, ночами гуляющей по коридорам своего особняка, и загадочной даме в голубом, которая показывается лишь самым желанным гостям Музея ситца. Вы узнаете, что за «чертовщина» происходит со стрелками на часах башни Главпочтамта и почему коридоры ивановского театра пустеют вечерами — даже сотрудники предпочитают там не задерживаться. А еще будьте готовы к тому, что город буквально изрезан тайными подземными ходами и каждый второй особняк здесь проклят!

Легенды обратной стороны города

«Баллада о бюсте», «Сокровища Дюрингера», «Проклятие дома „Богатыря“», «Человек, которого никогда не было… », «Город на костях», «Хранитель часов», «Проклятый Дворец искусств», «Три могилы Д. Г. Бурылина», «Тайна Ивановских подземелий», «Фантом в голубом». О самом интригующем в самом молодом городе Золотого кольца вы узнаете на встрече.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, поэтому, в первую очередь, стоит позаботиться об удобной обуви
  • Маршрут заканчивается около двух музеев — Музея промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина и Музея ситца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
просп. Шереметевский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Занимаюсь экскурсиями уже 4 года в Welcome-центре Ивановского государственного университета, но хочу идти дальше. Многие приезжающие в Иваново уверены, что тут, кроме торговых центров, совсем нечего посмотреть. Я хочу доказать обратное. Это уникальный город со своей удивительной судьбой, а его улицы хранят множество интересных историй, о которых я с удовольствием расскажу!
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