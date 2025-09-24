Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Каспийске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска (всё включено)
На машине
11 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Душевное путешествие в Хунзах
Отправляйтесь в Хунзахский район и откройте для себя его природные чудеса и культурное наследие. Вкусные блюда и потрясающие виды ждут вас
Начало: Ул, Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
4000 ₽ за человека
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
На машине
12 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
27 сен в 08:30
5500 ₽ за человека
Погружение в тайны Дагестана
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
4000 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
