Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
26 сен в 09:00
29 сен в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
5734 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
15 200 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
