Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Кирове, цены от 3500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
26 сен в 09:00
29 сен в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Первая встреча с Кировом
На машине
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
5734 ₽ за всё до 4 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
8 часов
-
5%
38 отзывов
Водная прогулка
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Набережная
  5. Александровский сад
  6. Театральная площадь
  7. Музей истории шоколада Криолло
Сколько стоит экскурсия по Кирову в сентябре 2025
Сейчас в Кирове в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 15 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
