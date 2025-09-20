Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
13 дек в 13:00
14 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
