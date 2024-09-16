При этом упражнения подойдут как новичкам, так и любителям с опытом, а команды будут сформированы с учётом уровня подготовки.
Одну тренировку мы запишем, чтобы детально разобрать технику бега и дать рекомендации по её усовершенствованию.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Знакомство и вводная тренировка
Днём дадим вам время для размещения в отеле, если вы приехали из другого города. Вечером встретимся всей группой, познакомимся, проведём вводную тренировку.
Тренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бега
Сегодня устроим темповую тренировку по Башкирскому кругу — излюбленному маршруту легкоатлетов. Ближе к вечеру — восстановительная тренировка в парке, во время которой разберём техники бега.
Поход на гору Большое седло
Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска. После — свободное время. Его можно провести, купаясь в бассейне или горячих источниках.
Кросс в парке и восстановительная тренировка
Пробежим кросс в парке, сделаем специальные беговые упражнения и забеги в гору. Вечером проведём восстановительную тренировку и комплекс общей физической подготовки.
Интервальная тренировка и посещение поляны Азау
В первой половине дня проведём интервальную тренировку на стадионе в городе Тырныауз. Днём отправимся к нижней станции горнолыжного курорта — поляне Азау. По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 метров, полюбуемся видами.
Тренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущелью
С утра проведём восстановительную тренировку по Башкирскому кругу. Вечером устроим кросс-поход по живописному Берёзовскому ущелью.
Тренировка у озера
Начнём день с длительной тренировки вблизи озера. Вечером — свободное время. Рекомендуем сходить на сеанс массажа или попариться в бане.
Восстановительная тренировка
Утром отправимся на восстановительную тренировку в парк. Весь оставшийся день будет свободен.
Кросс на курорте «Сосновый рай»
Сегодня проведём утро на горнолыжном курорте «Сосновый рай». Пробежим кросс, сделаем комплексы общей физической подготовки и специальных беговых упражнений.
Завершающий день
Утром попрощаемся и отправимся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Тренировочная программа
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды/Кисловодск и обратно
- Трансферы
- Проживание
- Питание
- Экскурсии
- Входные билеты по локациям
- Система восстановления
- Стоимость тура указана для пакета «Лайт». Эта программа подходит для тех, кто хочет участвовать только в командных тренировках. В этом случае проживание, питание, трансфер на локации, оплату входных билетов вы организуете самостоятельно
- Стоимость тура для пакета «Стандарт» составляет 49 000 рублей. Эта программа включает командные тренировки, комплексную систему восстановления (бассейн, сауна, массаж), экскурсии на Эльбрус и кросс-походы по живописным местам Кисловодска
- Стоимость тура для пакета «Премиум» составляет 99 000 рублей. Эта программа включает командные тренировки, комплексную систему восстановления (бассейн, сауна, массаж), экскурсии на Эльбрус и кросс-походы по живописным местам Кисловодска, групповой трансфер от аэропорта Минеральных Вод и обратно, одно - или двухместное размещение в SPA-отеле с завтраком в центре Кисловодска