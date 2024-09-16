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Приглашаем легкоатлетов повысить выносливость и подготовиться к соревнованиям нового сезона в живописных локациях Приэльбрусья. Программа включает разнообразные тренировки, позволяющие комплексно улучшить беговую форму.



При этом упражнения подойдут как новичкам, так и любителям с опытом, а команды будут сформированы с учётом уровня подготовки.



Одну тренировку мы запишем, чтобы детально разобрать технику бега и дать рекомендации по её усовершенствованию.