Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье

Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Приглашаем легкоатлетов повысить выносливость и подготовиться к соревнованиям нового сезона в живописных локациях Приэльбрусья. Программа включает разнообразные тренировки, позволяющие комплексно улучшить беговую форму.

При этом упражнения подойдут как новичкам, так и любителям с опытом, а команды будут сформированы с учётом уровня подготовки.

Одну тренировку мы запишем, чтобы детально разобрать технику бега и дать рекомендации по её усовершенствованию.
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и вводная тренировка

Днём дадим вам время для размещения в отеле, если вы приехали из другого города. Вечером встретимся всей группой, познакомимся, проведём вводную тренировку.

Знакомство и вводная тренировкаЗнакомство и вводная тренировкаЗнакомство и вводная тренировкаЗнакомство и вводная тренировка
2 день

Тренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бега

Сегодня устроим темповую тренировку по Башкирскому кругу — излюбленному маршруту легкоатлетов. Ближе к вечеру — восстановительная тренировка в парке, во время которой разберём техники бега.

Тренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бегаТренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бегаТренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бегаТренировка по Башкирскому кругу и разбор техники бега
3 день

Поход на гору Большое седло

Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска. После — свободное время. Его можно провести, купаясь в бассейне или горячих источниках.

Поход на гору Большое седлоПоход на гору Большое седлоПоход на гору Большое седлоПоход на гору Большое седло
4 день

Кросс в парке и восстановительная тренировка

Пробежим кросс в парке, сделаем специальные беговые упражнения и забеги в гору. Вечером проведём восстановительную тренировку и комплекс общей физической подготовки.

Кросс в парке и восстановительная тренировкаКросс в парке и восстановительная тренировкаКросс в парке и восстановительная тренировкаКросс в парке и восстановительная тренировка
5 день

Интервальная тренировка и посещение поляны Азау

В первой половине дня проведём интервальную тренировку на стадионе в городе Тырныауз. Днём отправимся к нижней станции горнолыжного курорта — поляне Азау. По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 метров, полюбуемся видами.

Интервальная тренировка и посещение поляны АзауИнтервальная тренировка и посещение поляны АзауИнтервальная тренировка и посещение поляны АзауИнтервальная тренировка и посещение поляны Азау
6 день

Тренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущелью

С утра проведём восстановительную тренировку по Башкирскому кругу. Вечером устроим кросс-поход по живописному Берёзовскому ущелью.

Тренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущельюТренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущельюТренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущельюТренировка по Башкирскому кругу и кросс-поход по Берёзовскому ущелью
7 день

Тренировка у озера

Начнём день с длительной тренировки вблизи озера. Вечером — свободное время. Рекомендуем сходить на сеанс массажа или попариться в бане.

Тренировка у озераТренировка у озераТренировка у озераТренировка у озера
8 день

Восстановительная тренировка

Утром отправимся на восстановительную тренировку в парк. Весь оставшийся день будет свободен.

Восстановительная тренировкаВосстановительная тренировкаВосстановительная тренировкаВосстановительная тренировка
9 день

Кросс на курорте «Сосновый рай»

Сегодня проведём утро на горнолыжном курорте «Сосновый рай». Пробежим кросс, сделаем комплексы общей физической подготовки и специальных беговых упражнений.

Кросс на курорте «Сосновый рай»Кросс на курорте «Сосновый рай»Кросс на курорте «Сосновый рай»Кросс на курорте «Сосновый рай»
10 день

Завершающий день

Утром попрощаемся и отправимся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тренировочная программа
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды/Кисловодск и обратно
  • Трансферы
  • Проживание
  • Питание
  • Экскурсии
  • Входные билеты по локациям
  • Система восстановления
  • Стоимость тура указана для пакета «Лайт». Эта программа подходит для тех, кто хочет участвовать только в командных тренировках. В этом случае проживание, питание, трансфер на локации, оплату входных билетов вы организуете самостоятельно
  • Стоимость тура для пакета «Стандарт» составляет 49 000 рублей. Эта программа включает командные тренировки, комплексную систему восстановления (бассейн, сауна, массаж), экскурсии на Эльбрус и кросс-походы по живописным местам Кисловодска
  • Стоимость тура для пакета «Премиум» составляет 99 000 рублей. Эта программа включает командные тренировки, комплексную систему восстановления (бассейн, сауна, массаж), экскурсии на Эльбрус и кросс-походы по живописным местам Кисловодска, групповой трансфер от аэропорта Минеральных Вод и обратно, одно - или двухместное размещение в SPA-отеле с завтраком в центре Кисловодска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, вечер
Завершение: Кисловодск, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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