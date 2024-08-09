Туры от Ленинградского вокзала

Найдено 3 тура в категории «От Ленинградского вокзала» в Костроме, цены от 33 900 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 3800035 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 3500033 900 за человека
Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
4 дня
Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 3600033 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    9 августа 2024
    Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
    Организация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиница в Костроме, но с другой стороны одну ночь заночевали и все.
    Организация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиницаОрганизация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиница
  • Я
    Ярослава
    6 августа 2024
    Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
    Программа насыщенная, организовано все было на 4+, не плохой гид, отели отличные за такую цену. Мы остались довольны!
  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
    Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
  • Д
    Денис
    5 августа 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Очень понравился маршрут.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
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    городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
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    после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От Ленинградского вокзала»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
  2. Рождество на Золотом кольце
  3. Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "От Ленинградского вокзала" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 35 900 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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