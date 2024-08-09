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Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
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от 3800035 900₽ за человека
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Рождество на Золотом кольце
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от 3500033 900₽ за человека
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Зимний экспресс. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 3600033 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина9 августа 2024Организация хорошая. Питание хорошее. Размещение хорошее. Спасибо за замечательный и запоминающийся отдых. Единственное, немножко подкачала гостиница в Костроме, но с другой стороны одну ночь заночевали и все.
- ЯЯрослава6 августа 2024Программа насыщенная, организовано все было на 4+, не плохой гид, отели отличные за такую цену. Мы остались довольны!
- ССветлана6 августа 2024Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
- ДДенис5 августа 2024Очень понравился маршрут.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ИИрена22 января 2024Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
- ССемыкин21 января 2024Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
- ССветлана14 января 2024Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От Ленинградского вокзала»
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