Встреча. Мы встретим всех участников в аэропорту Махачкалы. Берите рейсы с прилетом до 12 часов, чтобы успеть к началу программы.

Национальная кухня и мечеть. Из аэропорта мы поедем на обед в кафе, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.

Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как изменилась жизнь в этом регионе.

Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.

Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.

Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере.