Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
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июн
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Описание
Организационные детали
Тур состоится от 3 участников.
Очередность экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле «AZIMUT Hotel Каспийск» 4*. Отель находится на берегу Каспийского моря. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В отеле есть подогреваемый открытый бассейн (период работы нужно уточнять). По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В случае отсутствия мест в этом отеле, мы предложим вам размещение в отеле Marwa Resorst — он также находится на побережье.
Питание. В стоимость тура входят 4 завтрака в отеле по системе «шведский стол» и 5 обедов с местными национальными блюдами. Ужины — самостоятельно, мы можем подсказать отличные рестораны.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале
Встреча. Мы встретим всех участников в аэропорту Махачкалы. Берите рейсы с прилетом до 12 часов, чтобы успеть к началу программы.
Национальная кухня и мечеть. Из аэропорта мы поедем на обед в кафе, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.
Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как изменилась жизнь в этом регионе.
Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.
Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.
Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере.
Огромный водопад, горные серпантины, пещеры и дагестанские музеи
Самый большой водопад Дагестана. После «шведского стола» в отеле едем в Хунзахский район. Наша первая остановка — это 70-метровый водопад Тобот. Огромный поток воды срывается с ровного плато, разнося вокруг миллиарды брызг. Водопад наиболее полноводен в мае и июне.
Пещеры Каменной чаши. Заедем на обед, а потом отправимся на плато Матлас. Будем останавливаться на смотровых площадках с лучшими видами, фотографировать горные серпантины и живописные селения, разбросанные на склонах, увидим несколько водопадов, каньонов и источников. А еще прогуляемся по Каменной чаше: это три зала в скале, соединенные между собой пещерами и узкими проходами.
История поэта. Затем зайдем в литературно-мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы. Вы узнаете подробности из детства знаменитого советского поэта Расула Гамзатова, который часто гостил здесь у отца, увидите старинные рукописные книги на арабском и познакомитесь с историями из жизни этой творческой семьи. По желанию можно заменить этот музей на Хунзахский историко-краеведческий музей. В этом случае нас ждут рассказы о подвигах горцев и знакомство с богатой этнографической коллекцией.
Вечером вернемся в отель.
Едем в горы: башни, ГЭС и аул-призрак
Дагестанские башни. Завтракаем в отеле и выезжаем в горы. Первая остановка — Гимринская башня 19 века. Экскурсоводы расскажут, почему в Дагестане так много подобных сооружений.
Вид на ГЭС. Следующая точка маршрута — Ирганайское водохранилище. Остановимся у Гунибской ГЭС и башни Андалал, полюбуемся видами на водохранилище. Увидеть действующую ГЭС так близко — большая редкость, обычно гидросооружения закрыты от посторонних глаз, а здесь все доступно для путешественников.
Аул-призрак. Затем поедем в Гамсутль — старый аул в горах, расположенный на высоте 1418 метров над уровнем моря. Еще недавно здесь кипела жизнь: работали магазины, больница, почта, сюда можно было добраться по автомобильной дороге. В 2015 году этот аул опустел. Любителей фото именно здесь будут ждать одни из самых инстаграмных дверей Дагестана. Если погода не позволит поехать в Гамсутль, то альтернативной программой станет высокогорное село Чох.
Гуниб и Кавказская война. После обеда погуляем по Гунибу — это высокогорное село считается самым солнечным местом в Дагестане. Вы узнаете историю этого места, подробности Кавказской войны и биографии ее главных героев. Увидим стелу Белые Журавли, пройдем через ворота Гунибской крепости, заглянем в беседку Шамиля и Царскую поляну. И вечером вернемся в отель.
Экраноплан «Лунь» и древности Дербента
Экраноплан на побережье. После завтрака в отеле посмотрим необычную достопримечательность Дагестана — экраноплан Лунь. Это приспособление похоже на самолет, на котором можно незаметно и быстро мчаться над водой на небольшой высоте. В 2020 году судно привезли на побережье Каспийского моря и оставили на вечную стоянку как музейный экспонат. В будущем рядом с экранопланом хотят сделать большой исторический парк, а пока «Лунь» доступен для всех желающих без билетов и касс. Гид расскажет, для чего предназначалось такое судно и что помешало ему выйти в массовое производство.
Тайны Дербента. Затем мы поедем в Дербент,. Городу уже больше двух тысяч лет, он старше, чем Великий Новгород, Псков или Ростов Великий; и после присоединения Крыма стал вторым древним городом после Керчи. Увидим крепость Нарын-Кала. Только представьте, ее построили здесь 1500 лет назад! Заглянем внутрь, походим по стенам и полюбуемся городом с высоты.
Улицы Старого города. После обеда прогуляемся по Старому городу. Узкие кривые улочки, старые дома и мечети, колоритные и гостеприимные местные жители — это погружение в другую реальность, которая сильно отличается от наших городов.
Баня для незамужних девушек. Еще одно место в Дербенте must see — Девичья баня. До середины прошлого века ее использовали по прямому назначению: незамужние девушки мылись здесь перед бракосочетанием. Это был важный обряд, в чем-то напоминающий современный девичник. Узнаем, как проходили купания и зачем нужны были специальные банщицы.
Древности и современность. По соседству зайдем в Джума-мечеть, культовое сооружение для мусульман-шиитов. А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства. Да, древний город тоже может быть современным!
Вечером вернемся в отель и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня
Голубая гладь Чиркейского водохранилища. После завтрака отправимся к одному из самых инстаграмных водоемов Дагестана — Чиркейскому водохранилищу. Вода здесь имеет яркий голубой цвет и отлично смотрится на фотографиях; в этом месте легко получаются эффектные кадры. За дополнительную плату при желании большинства участников группы можно покататься на катере.
Главная достопримечательность Дагестана. Затем мы поедем к визитной карточке региона — к Сулакскому каньону. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра — это самый глубокий каньон в Европе! Посмотрим на него с обзорных площадок, пофотографируемся, без спешки полюбуемся видами. Следом посетим пещеру «Нохъо». Новый туристический комплекс объединяет сразу 3 пещеры, общая длина лабиринтов которых больше сотни метров!
Дагестанская пустыня. А вы знаете, что в Дагестане есть своя пустыня? Золотые пески, по которым можно пройти, напоминают восточную сказку. Кстати, знаменитую сцену фильма «Белое солнце пустыни» снимали здесь. И теперь вы сможете тоже «попасть в кадр».
После такого насыщенного приключения едем в аэропорт; можно смотреть билеты на рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Питание: 5 обедов, 4 завтрака
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в отеле Азимут Каспийск 4* (цена указана за одного человека при Двухместном размещении) - стандартные номера
- Стоимость тура на март месяц - 62900 руб. /чел, апрель - 66900 руб. /чел, май - 72900 руб. /чел, июнь - 77900 руб. /чел, июль-август - 79900 руб. /чел
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
- Входные билеты в музеи
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение - с доплатой, стоимость по запросу
- Номер с видом на Каспийское море - с доплатой, стоимость по запросу