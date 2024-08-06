скидка
10%
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
3400030 600₽ за человека
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
3 янв в 12:30
9 мая в 12:30
25 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 августа 2024Мы с ребенком путешествовали по городам КМВ, взяли индивидуальный тур. У нас было 2 гида, 2 сестры - Татьяна и
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 9 мая»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в октябре 2024
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