На 9 мая – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Минеральных Водах, цены от 25 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
На машине
скидка
10%
3 отзыва
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
3300029 700 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
На машине
скидка
10%
4 отзыва
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
3400030 600 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
На автобусе
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
3 янв в 12:30
9 мая в 12:30
25 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 августа 2024
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Мы с ребенком путешествовали по городам КМВ, взяли индивидуальный тур. У нас было 2 гида, 2 сестры - Татьяна и
    читать дальше

    Наталья. Девочки большие молодцы, подобрали очень интересный маршрут. Очень приятные в общении, заботливые и терпеливые. Подстроились под все наши желания. Отдыхом остались довольны.

  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
    читать дальше

    этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда)) Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности. Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены. Если честно, не ожидала, что будет так душевно. Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.

    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера
  • А
    Антон
    30 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
    читать дальше

    основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
    читать дальше

    и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов. Большое спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
  2. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Плато Бермамыт
  4. Джилы-су
  5. Чегемское ущелье
  6. Чегемские водопады
  7. Уллу-Тау
  8. Лаго-Наки
  9. Медовые водопады
  10. Гижгит
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в октябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 25 800 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год на 9 мая, 7 ⭐ отзывов, цены от 25800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам