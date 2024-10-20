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3 дня
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
16 дек в 08:00
20 дек в 08:00
7930051 545₽ за всё до 5 чел.
5 дней
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
13 янв в 08:00
20 янв в 08:00
44 330₽ за человека
6 дней
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и погреться в термах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
16 дек в 16:00
13 янв в 16:00
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана20 октября 2024Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким! Хорошо организованные стоянки и ночёвки, продуманный маршрут, скорректированный с погодными условиями, Незабываемые и неповторимые виды, все как в песне Ом Горы, горы Храм!!
- ННаталия14 июля 2024Мы все ищем идеального отдыха для нас, чтобы разгрузить голову, расслабиться и отдаться на волю жизни. Для меня такой отдых
- ЮЮлия20 июня 2024Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где нет туристов, а только
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На каникулы»
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