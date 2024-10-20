На каникулы – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Минеральных Водах, цены от 44 330 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Джиппинг
На машине
скидка
35%
17 отзывов
3 дня
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
16 дек в 08:00
20 дек в 08:00
7930051 545 за всё до 5 чел.
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
На автобусе
5 дней
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
13 янв в 08:00
20 янв в 08:00
44 330 за человека
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
На машине
Джиппинг
6 дней
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и погреться в термах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
16 дек в 16:00
13 янв в 16:00
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    20 октября 2024
    Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
    Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким! Хорошо организованные стоянки и ночёвки, продуманный маршрут, скорректированный с погодными условиями, Незабываемые и неповторимые виды, все как в песне Ом Горы, горы Храм!!
    Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!
  • Н
    Наталия
    14 июля 2024
    Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
    Мы все ищем идеального отдыха для нас, чтобы разгрузить голову, расслабиться и отдаться на волю жизни. Для меня такой отдых
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    - это уникальная природа без людей и суеты. Если вас больше интересует суть и глубина, и вы можете несколько дней забыть о комфорте, то смело можете выбирать тур. Впечатления незабываемые. Дороги, реки, водопады, и горы, горы, горы. Они такие разные и красивые. Антон отличный водитель, хороший и заботливый гид. Обязательно поедем с ним ещё раз.

  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
    Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где нет туристов, а только
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    мы - суслики- огромные орлы парящие над головами и горы, горы, горы - сказочные, завораживающую и такие разные. Если кто то ещё думает ехать или нет по Кабардино-Балкарии, не сомневайтесь и отправляйтесь в это увлекательное путешествие и только с Антоном!

    Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
  2. Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
  3. Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Уллу-Тау
  7. Чегемские водопады
  8. Гижгит
  9. Лаго-Наки
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 44 330 до 55 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год на каникулы, 17 ⭐ отзывов, цены от 44330₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль